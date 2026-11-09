ファミリーマートは11月10日から、片手で食べられる「サクッと三角チーズケーキ」3種を全国約1万6,500店で発売する。

同商品は、しっとりなめらかなチーズケーキを、香ばしいクッキー生地でサンドしたスイーツ。皿やフォークを使わずに食べられる三角形で、仕事や家事の合間にも楽しめる仕様となっている。

チーズケーキにはニュージーランド産のクリームチーズを使用。クッキー生地の内側にはコーティングを施し、チーズケーキの水分が移るのを抑えている。また、食べる際に中のチーズケーキがつぶれにくいよう、クッキー生地の硬さにも工夫を加えた。

プレーン・抹茶・チョコの3種類

「サクッと三角チーズケーキ(プレーン)」(278円)は、コクのあるベイクドチーズケーキと、サクッとした食感のクッキー生地を組み合わせた商品。

「サクッと三角チーズケーキ(抹茶)」(298円)は、宇治抹茶が香る抹茶チーズケーキとベイクドチーズケーキの2層仕立て。間には抹茶ソースを挟んでいる。

「サクッと三角チーズケーキ(チョコ)」(298円)は、ミルク感のあるやさしい甘さのチョコチーズケーキとベイクドチーズケーキを重ねた商品。間にチョコソースを挟み、甘みとコクを楽しめる仕立てとなっている。

11月10日～23日には、今回の3種を含むファミマルスイーツ全種に使える20円引きクーポンを「スマートニュース」「LINEクーポン」で配信する。利用期間も同期間となる。

なお、地域によって価格・発売日・仕様などが異なる場合がある。一部地域・店舗では取り扱いのない商品もある。画像はイメージ。