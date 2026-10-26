ファミリーマートは10月27日、料理研究家のリュウジ氏監修「リュウジの至高のレシピ」第3弾商品を全国のファミリーマートで発売する。

第3弾は全9種類の新商品が登場

同社では、動画の総再生回数が29億回を誇り、SNSで支持を集める料理研究家リュウジ氏監修によるコラボレーション企画を2024年より展開している。2024年の第1弾、2025年の第2弾を経て、シリーズ累計販売数は880万食を突破。今回、第3弾として、全9種類すべてを新商品としてさらにパワーアップして展開する。

「これまでのコラボを経てファミリーマートとの開発ノウハウが蓄積され、お互いにレベルアップしたからこそ完成した、まさに集大成と言える商品が出来上がりました。どの商品も一切守りに入らず、本気で開発に取り組んだ結果、リュウジ史上最高、前回の1.5倍くらい良いクオリティに仕上がりました。お弁当や麺類はもちろん、中華まん、スープ、惣菜、冷凍パスタまで、どのジャンルから食べていただいても絶対に満足していただける自信作ばかりです!」(リュウジ氏)

料理研究家リュウジ氏

「ペッパーツナマヨネーズおむすび」(198円)は、ブラックペッパーとニンニクを効かせたツナマヨネーズと、ツナフレークとブラックペッパーで炊き込んだ風味のよいごはんのおむすび。

「絶対においしいと言わせる自信があります。何回もリピートしたくなる味で、過去最高の出来です」(リュウジ氏)

「炙り豚生姜焼弁当」(698円)は、香ばしく炙った豚肉にガツンと生姜が利いた甘じょっぱいタレが絡んだ生姜焼で、ご飯がどんどん進むお弁当。

「米が進む、リュウジの生姜焼きはこれです。下のパスタに味が付いていて、めちゃくちゃおいしいです。ファミマは麺が本当においしくモチモチです。リュウジのエンドレスキャベツをイメージした付け合わせで飽きさせない味です」(リュウジ氏)

「ガリバタチキンパスタ」(598円)は、ガーリックとコク深いバターの香りが食欲をそそるチキンパスタ。具材に鶏むね肉のスライス、きのこを使用し濃厚な味わいながら食べ飽きない一品。

「レシピ動画をまだ公開していないので、買わないと食べられない味です。ファミマのコシのあるパスタにリュウジの味付けが乗ることで、求めていたものになりました」(リュウジ氏)

「レモン香るねぎ塩焼そば」(598円)は、ねぎと豚肉を使用した、食べ応えもありつつおつまみにもなる塩焼そば。味付けに、レモンの爽やかな酸味と、オイスターソース、ナンプラーを使用したパンチのある焼そば。

「ニラだれ鶏」(348円)は、香ばしく焼き上げた鶏もも肉に、特製ニラだれを合わせた。醤油とお酢のバランスが良い特製だれやニラの香りが食欲をそそり、一口食べたら箸が止まらない、おかずにもおつまみにも最適な一品。

「辛旨チゲスープ」(468円)は、キムチとコチュジャンを使用した辛旨仕立てのスープに、和風だしを効かせた。具材には豚肉や野菜に加えてうどんも使用したボリューム満点な一品。

「ポテトサラダ」(198円)は、ガーリックとブラックペッパーを効かせた、パンチのあるポテトサラダ。たまねぎの食感とベーコンの旨みがクセになる、お酒がすすむ一品。

「ペペロンチーノ」(430円)は、ガーリックオイルにたっぷりのソーセージの脂がしみ出した旨み爆発の冷凍パスタ。仕上げのお醤油で味をギュッと引き締め、一度食べたらやみつきになる濃厚な味わいに仕上げた。

「とろたま牛すきまん」(258円)は、リュウジ氏考案の「最高傑作すき焼き」の味わいを再現。焦がし砂糖の芳醇な香ばしさと醤油の深みを効かせたすき焼きを、もっちりとした生地で包み込んだ。中からあふれるトロッとした卵黄風ソースが具材と絡み合う。

「昨年の角煮まんが大好評で『買えない』という声も多くいただいたので、今回はさらなる感動を届けたくて完全新作の"牛すきまん"で勝負しました。割った瞬間にあふれ出る卵黄風ソースとお肉の絡みがたまりません。甘すぎない本格的な味付けにこだわり、何度もやり直してたどり着いた僕の"最高傑作"レシピです」(リュウジ氏)

リュウジ氏が語る、第3弾の開発秘話と新商品のこだわり

― 第3弾コラボの依頼があったときの率直な感想を教えてください

「第1弾、第2弾も売れたんだなっていう感じですね。僕は食べてくれる人のことしか考えてないので、嬉しいとかじゃないです。またやれるんだなって感じです。今回も置きにいった商品が無いので、とにかく食べたらわかる、ファミリーマートさんとの最高傑作です!」

― 今回で3回目となり商品数も過去最多ですが、過去の開発商品(第1弾・第2弾)と比べて、手応えを感じていることや開発の苦労した点、これまでと変わったポイントなどを教えてください

「自身の動画で全部語ってるので、動画を見てください! ただ、前回を超えるものしか出さないので、全ての水準が以前よりアップしているものを出しました。リュウジ史上最高の弁当フェアです。今までの1.5倍くらい良くなってるんじゃないかと思います」

― 2年越しのペペロンチーノにかけた想い、開発で苦労した点や注目ポイントを教えてください

「前回の明太子パスタが非常に好評で、それを超えるってなるとかなり難しかったんですが、市販のペペロンチーノの中で一番美味しいものができたと思っています。美味かったので、本当は第1弾目で出したかったんですが、いろんな兼ね合いで見送ったんですが、今回のはめちゃくちゃおいしいです!」

― その他、新ラインナップでイチオシ商品、注目ポイントを教えてください

「これっていうのはないんですよ、全部いいです!今回捨てるところがなく、前回はおにぎりでちょっと妥協してしまったところがあったのですが、今回は妥協点はないです!」