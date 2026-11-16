俳優の草なぎ剛が12日、自身のYouTubeチャンネル『ユーチューバー 草なぎチャンネル』を更新。普段持ち歩いているカバンの中身を紹介する中で、自ら用意したコーヒーを香取慎吾に振る舞った際のエピソードを明かした。

  • 草なぎ剛

    草なぎ剛

毎朝自分で豆を挽いてコーヒーを用意

この日の動画では、草なぎがYouTubeの再始動にあたり、普段使っているカバンの中身を公開。愛用のバッグからエチケット用品、健康グッズなどさまざまなアイテムを取り出して紹介した。

その中で、草なぎが取り出したのが、普段から持ち歩いているという2つの水筒。1つには水を入れているそうで「2リットルぐらい。朝にバババババって詰め替えてくる」と説明。もう一つの水筒については「こっちはコーヒー入れている」と紹介し、「朝、自分でミルで挽いたコーヒーが入っている」と自ら豆を挽いてコーヒーを用意していることを明かした。

そんな手作りのコーヒーを、香取にも振る舞ったことがあるそうで、「この間、慎吾ちゃんに、ファンミーティングのときに入れたやつを渡した」と回顧。すると、香取からは「そんな本番前にガリガリと時間かけて! (備え付けの)コーヒーがあるじゃん!」と言われたそう。しかし、草なぎが煎れたコーヒーを飲んだ香取は「うまい!」とこぼしたといい、草なぎは「あいつ、ぐぅの音も出なかった! だろ? って(笑)」と、香取がコーヒーを気に入った様子をうれしそうに明かした。

【編集部MEMO】
『ユーチューバー 草なぎチャンネル』は、草なぎ剛のYouTubeチャンネル。これまでファッションや料理、歌などの企画を公開してきたが、12日に公開された動画で再始動を発表している。現在のチャンネル登録者数は111万人。

NTTデータ バリュー・エンジニア公式VTuber「七夜聖りあら」、滋賀大学とのコラボ動画を公開
A24のスリラー『バックルームズ』の【劇場限定16分間】の追加映像に変更
「落語家さんに怒られるかもしれないけど…」「論じること自体がバカバカしい」ナイツ塙、YouTuberヒカルの落語家デビューへの本音
YouTube、広告収益化の条件を大幅引き上げ　視聴時間8000時間、ショートは2000万回に
【開催決定!!】話題の男性アーティストが集結する『シンセレ SUMMER FESTIVAL 2026』とは?
都市伝説から生まれたA24の話題作『バックルームズ』のロング予告とポスタービジュアル2種が公開
カレー沢薫の時流漂流 第403回 「地味で退屈な飲み物」こと麦茶をバズらせたHIKAKIN、珍しく炎上気味でも狙い通り？
20代から高めておきたい投資・資産運用の目利き力 第157回 ヒカルの家に棲みついた経営者が実践、“家賃330万円”でも安い「環境投資」の考え方
「また調子に乗ってと思う人もいたかもしれませんが…」「素晴らしかった」有田哲平が絶賛、フワちゃんの“覚悟と変化”
人気クリエイターが集結、毎年恒例の「YouTube Fanfest Japan」観覧募集を開始
HIKAKINのラーメン店「みそきん」が東京駅の地下街にオープン! 出店の思いを聞いてきた
ヒカキン「みそきん」初の実店舗が東京駅・東京ラーメンストリートに誕生
関連画像をもっと見る