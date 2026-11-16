俳優の草なぎ剛が12日、自身のYouTubeチャンネル『ユーチューバー 草なぎチャンネル』を更新。普段持ち歩いているカバンの中身を紹介する中で、自ら用意したコーヒーを香取慎吾に振る舞った際のエピソードを明かした。

草なぎ剛

毎朝自分で豆を挽いてコーヒーを用意

この日の動画では、草なぎがYouTubeの再始動にあたり、普段使っているカバンの中身を公開。愛用のバッグからエチケット用品、健康グッズなどさまざまなアイテムを取り出して紹介した。

その中で、草なぎが取り出したのが、普段から持ち歩いているという2つの水筒。1つには水を入れているそうで「2リットルぐらい。朝にバババババって詰め替えてくる」と説明。もう一つの水筒については「こっちはコーヒー入れている」と紹介し、「朝、自分でミルで挽いたコーヒーが入っている」と自ら豆を挽いてコーヒーを用意していることを明かした。

そんな手作りのコーヒーを、香取にも振る舞ったことがあるそうで、「この間、慎吾ちゃんに、ファンミーティングのときに入れたやつを渡した」と回顧。すると、香取からは「そんな本番前にガリガリと時間かけて! (備え付けの)コーヒーがあるじゃん!」と言われたそう。しかし、草なぎが煎れたコーヒーを飲んだ香取は「うまい!」とこぼしたといい、草なぎは「あいつ、ぐぅの音も出なかった! だろ? って(笑)」と、香取がコーヒーを気に入った様子をうれしそうに明かした。