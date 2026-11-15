俳優で歌手の香取慎吾が5日、自身のYouTubeチャンネル『SHINGO KATORI』を更新。YouTubeでの活動を再始動するにあたり、俳優・仲里依紗のチャンネルから影響を受けていたことを明かした。

香取慎吾

YouTube再始動にファンから温かいコメント

この日の動画では、香取が髪をブリーチし、金髪へとヘアカラーをする様子を公開。施術を受けながら、近況や今後の活動についてトークを繰り広げた。

その中で香取が名前を挙げたのが、俳優の仲里依紗。仲について「トップYouTuberの仲里依紗ちゃん」と紹介し、映画『高校生家族』(2027年1月8日公開)で共演しており、ファッションの話でも意気投合したと話す。

香取は仲のYouTubeチャンネルをよく観ているそうで、「癒やしの時間で(笑)。影響は受けてますよ。やっぱり好きで観てるから。『YouTubeいいな』って!」といい、続けて「それこそ今回再開したのも、YouTubeは楽しいみたいな感覚を里依紗ちゃんから受けているところはあるかもしれない」と、自身のYouTube再始動にも仲のチャンネルが影響していた可能性を語った。

また、動画の後半では、自身のYouTube再始動への反響にも言及。再始動を報告した動画が多く再生されていることに触れつつ、視聴者から寄せられたコメントを確認した。その中には、更新がなかったことを心配していたという声や、再開を喜ぶメッセージも。香取は「みんなね……優しいのよ」と感謝し、チャンネルの復活を喜ぶ声に「ありがとう。帰ってきたよ」と応えていた。