香取慎吾が5日、自身のYouTubeチャンネル『SHINGO KATORI』を更新。フジテレビ系バラエティ番組『SMAP×SMAP』で長年取り組んできたコントへの思いや、俳優としての活動に与えた影響について語った。

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シソンヌとのコントライブに向けて思いを語る

この日の動画では、香取が髪をブリーチし、金髪へとヘアカラーをする様子を公開。施術を受けながら、近況や今後の活動についてトークを繰り広げた。

2027年1月に開催されるお笑いコンビ・シソンヌとのコントライブ『シゴンヌ』についての話題になると、香取は「お正月に武道館でコントライブです」と声を弾ませた。シソンヌの2人とは、すでに何度も会って打ち合わせを重ねているそうで、「お二人は大きいのね! びっくりですよ。めちゃくちゃでかいですよ」とシソンヌの印象を語った。

そんな中、香取は“コント”についての思いも吐露。「コントはずっとやってきたからね。『スマスマ』でずっとコントやってきたのは、本当に大事な大切な宝物」と『SMAP×SMAP』で長年取り組んできたコントへの思いを明かした。

さらに、「ドラマとか映画とか舞台とか、お芝居の原点はコントじゃないかと思うって、インタビューとかで話すと、『コントですか!?』ってなるけど、コントから学んだことが大きくて。いろんな役をやるし、それこそ男の人だけじゃなく、女の人も。スカートをはいてとか、『スマスマ』はそれを20年やったから、まぁ好きですよね。本当に好き」と語り、俳優としての活動にもコントの経験が大きく影響していると説明した。

このトークにファンからは「大事な大切な宝物って言ってて、泣ける」「5,60年寿命が延びました」と香取の口から語られた『スマスマ』への思いに喜びの声が寄せられたほか、「スマスマコントは名作が多すぎる」「スマスマのコントは最高でした」と当時を懐かしむ声も上がっていた。

【編集部MEMO】
『SHINGO KATORI』は、香取慎吾の公式YouTubeチャンネル。長らく更新が止まっていたが、10月に再始動し、「ぼくを誰よりも知ってる相棒とYouTubeやっていきます。」「香取慎吾が金髪になるまで。全部見せます。」などを公開。素のキャラクターや遊び心を生かしたバラエティ企画と、アーティストとしての音楽活動の両方を楽しめるチャンネルになっている。

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