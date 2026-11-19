台湾の伝統的なスイーツとして、日本にも専門店が誕生するほど人気の「豆花」。そんな豆花が、電子レンジで簡単に作れちゃう……!?

味の素AGFの公式Instagramが公開したレシピが注目を浴びています。

基本の材料は、無調整豆乳600ml、ゼラチン10g、砂糖15gと、「ブレンディ®」ポーション 紅茶1個のみ。トッピングには、マンゴーや白玉、タピオカなどをお好みで用意します。

まずは耐熱容器に豆乳200mlと砂糖、ゼラチンを入れて軽く混ぜます。最初から豆乳をすべて入れるのではなく、3分の1の量からスタートするのがポイントのよう。

500Wの電子レンジで1分30秒加熱したら、砂糖とゼラチンが完全に溶けるまでよく混ぜればOK。残りの豆乳を加えて混ぜたら、冷蔵庫で冷やし固めます。

豆花が固まったら器に盛り付け、好きな具材をトッピング。マンゴーやタピオカを添えると、お店のデザートのようなビジュアルに……!!

仕上げに［ブレンディ®」ポーションの紅茶をかければ、台湾カフェ風の豆花の出来上がり! また、アレンジとして、紅茶のポーションの代わりに「濃縮コーヒー甘さひかえめ」をかけるアレンジも紹介されています。

気温が低くなり、自宅でのんびり過ごすのにもぴったりな今の時期。お好きなトッピングと組み合わせて、おうちで台湾カフェ気分を楽しんでみてはいかがでしょうか?