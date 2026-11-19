これまで4枚までしか画像を投稿できなかった「X」ですが、11月13日、なんと、20枚まで上限を拡大。すると早速、SPY×FAMILY公式(＠spyfamily_comic)がコミック表紙をイッキに掲載し、「ステキ」「〇巻が好き～」とSNSで話題になっています。

SPY×FAMILYの表紙は、セージグリーンのような優しい色をベースに、登場人物たちがデザイナーズチェアに座っている構図で、なんともオシャレなんですよね。1巻のロイドから始まって、アーニャ、ヨル、ボンドと続き、イーデン校の仲間やフランキーなど……。それぞれキャラクターの背景や個性をうかがわせる隠しアイテムも描かれているんです。

この投稿に、多くのファンが反応。SNSでは「こうして並べると圧巻ですね〜!ほんと素敵。椅子のチョイスに脱帽です」「どの表紙もほんとにオシャレで大好き」「やっぱ14、15の並びはきゅんとする」「椅子のない10巻が際立っている」「全巻もってます(笑)」といった声が多数寄せられているほか、画像投稿上限の拡大について「こういう使い方か。なるほどー」「最適な使い方を見た気がする」といった声も。

20枚投稿機能の解禁によって実現した今回の“表紙一挙公開”。あらためてSPY×FAMILYの魅力を再発見する機会になったようです。みなさんは、何巻の表紙がお好みですか?