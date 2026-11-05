海外にいると、日本の姿が違って見えてくる。日本食、カルチャー、トレンド、価値観……世界各地の目線から見える“ニッポンの今”とは? 現地在住ライターが、海外から“逆照射”される日本の面白さをお届けする連載、第24回のテーマは、「ドイツ議員が驚いた日本の鉄道」。

日本に住んでいると「日本の鉄道のすごさ」を実感することはないかもしれない。比較対象がないため、それが「当たり前」と思ってしまうからだ。しかし「海外では日本の鉄道が絶賛されている」と聞いたことがある人も多いのではないか?

先日、筆者が住むドイツの議員団が日本へ視察に訪れ、「日本はドイツの模範である」と結論付けた。彼らが驚愕した日本の鉄道のすごさを具体的に見ていこう。

「なぜ日本人はできるのに、私たちはできないのか?」

2026年4月ドイツの週刊紙「ディー・ツァイト（DIE ZEIT）では、「なぜ日本人はできるのに、私たちはできないのか?（Warum schaffen die Japaner das, wir aber nicht?）」という見出しの記事を公開した。同紙によると、ドイツの国会議員 パウラ・ピエホッタ氏が日本を訪れた際、日本の鉄道や道路の交通インフラが大都市とは思えないほど、極めてスムーズに稼働していることに感銘を受けたと述べられている。

また、同年5月には、ドイツのパトリック・シュニーダー交通大臣が金子恭之国土交通大臣を表敬訪問し、道路や橋梁などのインフラ老朽化や交通分野の課題について意見交換した。

このように、ドイツの多くの政治家が日本の交通インフラの運用や管理に関心を寄せている。

つい先日、筆者がドイツのシュトゥットガルトから自宅へ在来線で帰宅する際に遅延が起こった。出発は定刻どおりだったが、走行中に電車が止まった。ドイツ語はまだ学習中の筆者だが、車内アナウンスで「defekt an der Oberleitung（架線トラブル）」「Kein Strom（電力供給が停止）」という説明が聞き取れた。このアナウンスを聞いた瞬間、もうここで電車から降ろされてしまうのか……と思ったが、「行けるところまで行く」ということだった。

この日は運よく自宅の最寄り駅まで電車が走行できたが、結局予定より50分遅れて最寄り駅へ到着した。ドイツではこうした設備トラブルが実に多い。

日本人ができて、なぜドイツはできないのか? その最大の理由は、日本の線路構造の仕組みや管理体制にあった。

一時帰国で利用した東北新幹線

ここまで違う! 日本とドイツの鉄道の定時運行

まず、日本とドイツの高速鉄道の定時性を比較してみよう。

日本の東海道新幹線の2024年度における平均遅延時分は、たったの1.4分だった。これは、自然災害等による遅延も含んでいる。

対して、2026年9月のドイツ鉄道（DB：Deutsche Bahn）の長距離列車の定刻到着率は52.4％だった。ただしこの数値は、5分59秒以内の遅れであれば定時運行とみなされる。つまり、1分以上の遅れも含むと、定刻到着率はさらに低くなるということだ。

ドイツ・ターゲッシャウ（tagesschau）紙によれば、ドイツ鉄道が2025年に大幅な遅延や運休を理由に乗客に対して支払った補償金は合計約1億5600万ユーロにも上ったことが分かった。日本円に換算すると、およそ277億2000万円という巨額の規模だ。

時間やルールに厳格というイメージの強いドイツだが、ことドイツ鉄道（DB）においては遅延の常態化が大きな社会問題となっている。

定時性に「雲泥の差」を生む3つの違い

日本の圧倒的な定時運行は、設備や管理体制そのものに理由がある。

【日本の新幹線とドイツのICEの線路構造】

ドイツには、日本の新幹線のようなICE（イーツェーエー）と呼ばれる高速鉄道がある。ICEは最高時速300kmでベルリン・ミュンヘン間、ケルン・フランクフルト間などの長距離区間を走行している。

時速だけで比較すると、日本最速の新幹線は東北・秋田新幹線の「はやぶさ」「こまち」の最高時速は約320kmで、ドイツのICEと大きく変わらない。しかしながら、日本の新幹線とドイツのICEは線路構造が異なる。

日本の東海道新幹線などのフル規格新幹線は、在来線とは異なる新幹線専用の線路を走行する完全な独立システムを構築している。

一方、ドイツのICEは在来線や貨物列車と線路を共有している。そのため、在来線に遅れが生じると、ICEにも影響が出てしまう仕組みだ。

【インフラ・運行・保全の統合】

日本には、「新幹線総合指令所」と呼ばれる新幹線の運行を司る指令所がある。ここでは昼夜24時間体制で、輸送指令や保守指令までを統括している。

一方、ドイツ鉄道では、旅客・貨物輸送とインフラ管理を異なる事業会社が担っている。インフラの老朽化に加え、線路の混雑や大規模な改修工事など、複数の要因が定時運行を難しくしている。

【徹底した予防保全】

日本では、「壊れる前に直す」予防的なメンテナンスが徹底されている。国土交通省の法令により、新幹線の軌道は2カ月ごと、新幹線以外の軌道は1年ごとなど、鉄道のどの部分をどこまで細かく点検するかが厳しく定められている。

ドイツ・ツァイト紙では、メンテナンスは、解体や新築しか選択肢がなくなるまでインフラを老朽化させてしまうより、はるかに安価であると述べられている。

また、日本では終電後の深夜帯に線路や架線の点検が実施されており、運行中のトラブルを未然に防止している。こうした夜間メンテナンスは、ドイツでは休息時間（ルーエ・ツァイト：夜22時以降に騒音を控える時間帯）による住民への騒音の配慮をはじめ、人員確保の面で大きな壁となっている。

日本企業も協力!ドイツで動き出した鉄道改革

ドイツで緊急に必要とされている鉄道インフラの改修と近代化の推進には、日本企業も協力している。

2024年末には、日立製作所の鉄道システム事業を担う日立レールがドイツ鉄道とフレームワークを締結。この契約には、従来の制御や信号技術サービスに加えて、計画、土木工事、ケーブル敷設などの業務も含まれている。

さらに、ドイツ鉄道のプレスリリースによると、2026年、鉄道網や駅に年間230億ユーロ（約4兆円）を超える大規模なインフラ刷新と定時運行に向けた改革に着手している。

また、ドイツ連邦交通省（BMV）は3月に「鉄道利用者満足度向上のためのアジェンダ（Ergebnisse der Taskforce zuverlassige Bahn）」を取りまとめ、4分野の対策を提言した。

1.「ジョーカー線路」で列車運行量の多い鉄道ハブを安定化

2. 列車運行管理の改善

3. 改修工事の調整と迅速な障害復旧

4. 乗客向けの信頼性の高い運行状況データの提供

一連の対策の実施状況の評価は、2027年初頭に予定されている。

日本の「当たり前」の裏にある優れた仕組みと現場の努力

私たちが日本で日々何気なく利用している「電車が時間通りに来る」という環境は、ドイツ議員をも感心させるサービス品質だ。

新幹線専用レール、24時間体制の運行管理、そして徹底した予防保全という優れた仕組みと現場の努力によって支えられていることを、改めて実感させられる。