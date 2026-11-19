とろりとしたソースが絡む、カルボナーラのような一皿。おいしそうな見た目に引かれますが、材料にヘルシーな工夫が……!?

キッコーマンの公式Instagramが公開したレシピが話題を呼んでいます。

1人分を作るためにまず用意するのは、エリンギ150gとスライスベーコン1枚(15g)。エリンギをピーラーで削り、かさの部分は手でほぐします。

続いて、スライスベーコンをキッチンばさみで1cm幅にカット。耐熱ボウルにエリンギとベーコンを入れたら、ソースのベースとなる調味料を加えます。

今回使うのは、キッコーマンの「旨みひろがる 香り白だし」小さじ2と「調製豆乳」大さじ2、おろしにんにく小さじ1。生クリームではなく、白だしと豆乳を組み合わせるのも面白いところ。

全体を軽く混ぜたら、ラップをかけずに電子レンジへ。600wで2分30秒～3分加熱し、エリンギに火を通します。

いったん取り出し、卵1個と粉チーズ大さじ1と1/2を加えてよく混ぜます。ソースにとろみをつけるために、再びラップをかけずに600Wで1分加熱。まだゆるい場合は、さらに10秒ずつ加熱して調整します。

あとはよく混ぜて器に盛り、お好みで粗びきの黒こしょうと乾燥パセリを振れば完成! エリンギにソースがたっぷり絡んで、見ているだけで食欲をそそられる……!!

見た目はパスタ、でも主役はエリンギという意外なひと品。いつもの献立に加えて楽しんでみては?