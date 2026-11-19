とろりとしたソースが絡む、カルボナーラのような一皿。おいしそうな見た目に引かれますが、材料にヘルシーな工夫が……!?
キッコーマンの公式Instagramが公開したレシピが話題を呼んでいます。
1人分を作るためにまず用意するのは、エリンギ150gとスライスベーコン1枚(15g)。エリンギをピーラーで削り、かさの部分は手でほぐします。
続いて、スライスベーコンをキッチンばさみで1cm幅にカット。耐熱ボウルにエリンギとベーコンを入れたら、ソースのベースとなる調味料を加えます。
全体を軽く混ぜたら、ラップをかけずに電子レンジへ。600wで2分30秒～3分加熱し、エリンギに火を通します。
いったん取り出し、卵1個と粉チーズ大さじ1と1/2を加えてよく混ぜます。ソースにとろみをつけるために、再びラップをかけずに600Wで1分加熱。まだゆるい場合は、さらに10秒ずつ加熱して調整します。
あとはよく混ぜて器に盛り、お好みで粗びきの黒こしょうと乾燥パセリを振れば完成! エリンギにソースがたっぷり絡んで、見ているだけで食欲をそそられる……!!
見た目はパスタ、でも主役はエリンギという意外なひと品。いつもの献立に加えて楽しんでみては?