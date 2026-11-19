弦楽器を演奏するちいかわファンに朗報です。「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」が、チューニング作業に欠かせないチューナーになって登場。練習のモチベーションが上がること間違いなしです!

＼新商品/

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『ちいかわ クリップチューナー』

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ちいかわたちが楽器のチューニングをお手伝い🎶

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11月20日(金)より

全国の楽器店、WEB販売店などで発売🙌

https://kyoritsu-group.com/news/news_products/96301/

(@chiikawa_kouhouより引用)

こちらが「ちいかわ クリップチューナー」です。「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」の3種類がラインアップされているのですが、それぞれぽっこりおなかの部分にチューナーを配置。楽器に取り付ければ、まるでちいかわたちがチューニングをお手伝いしてくれているかのようなキュートなデザインがたまりません! ギターのヘッド部分にクリップすれば、毎日、楽しくチューニング作業ができそうですね。

SNSで紹介されると、「これは欲しい!めちゃくちゃほしい!」「可愛いっ! コレ買ってバイオリン始めるか!」といった声や、「ちいかわのギターカポも作ってほしいな」「メトロノームも出ないかな??」といった声も寄せられ、発売前から話題に。

また、「エエェ〜〜ッ!! でも流石にちいかわにチューニングは任せられない」「チューニング合わなさそう笑」と、大事なチューニングをちいかわたちに任せることに少々不安を抱く人や、ハチワレのセリフ「なんとかなれーッ」をもじって「『なんとか合え～』」とツッコミを入れる人も見受けられました(笑)。

いずれも価格は4,620円。11月20日より、全国の楽器販売店舗およびWEB販売店に登場します。遊び心たっぷりのちいかわチューナー、気になる方はチェックしてみてくださいね。