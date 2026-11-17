ギョウザ定食を注文したはずなのに、小鉢が次々と運ばれてきて、肝心のギョウザを忘れてしまう――きょう17日に放送される中京テレビ・日本テレビ系バラエティ番組『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜19:00～)では、驚きのサービス精神で客をもてなす北海道・札幌市の食堂が登場する。

最大12品に増えたことも

今回登場するのは、北海道・札幌駅から車で10分のところにある食堂。ビジネスパーソンでにぎわう店の名物は「ギョウザ定食」だ。

ギョウザの玉ねぎには、強い甘みとコクが特徴の「札幌黄」と呼ばれる幻の品種を使用。そこにシイタケ、ニンジン、ニラのほか、ニンニクの代わりにショウガを多めに入れる。これは、仕事の休憩時間にランチで訪れる客が多いための配慮だという。

タネを皮に包んだ後は一度冷凍し、さらに甘みを加える。客からは「皮モチモチで肉汁ジュワーッ」「ギョウザだけでも完成された味」と絶賛されている。

ギョウザのほか、野菜炒めににゅう麺、そして小鉢の総菜がトレイいっぱいに並ぶのもこだわり。パプリカ入り麻婆豆腐、エイとネギの煮こごり、オクラ・キクラゲ・なめこのあえ物など、手の込んだものばかり9品も付いてくる。

焼き上げるのに時間がかかるギョウザに先行して提供されるため、メインが来ていないことを忘れて写真を撮影する客も少なくない。

3年ほど店に通っている常連客によると、「小鉢の数は年々増えている」そうで、当初6品程度だったものから、最大で12品程度に増えたこともあったという。

カレー4種類に小鉢7品で990円

もう一つの名物は、オリジナルブレンドのスパイスで作るカレー。「カレーセット」(990円)は、野菜カレー、キーマカレー、バターチキンカレー、お家カレーの4種類と小鉢7品がセットになっている。さらに、ギョウザを1個88円からトッピングできる。

このカレーにも札幌黄が使われており、50～60玉分を焦がさずじっくりと炒めることで、甘みとコクを出している。

店は、すすきので40年間居酒屋を経営していた夫婦と、店主を務めるその娘が家族で運営している。

夫婦で切り盛りしていた居酒屋も人気店で、ズワイガニや北海シマエビも入った「舟盛海鮮20品」を1,500円で提供していたという。

現在でもそうしたサービス精神は変わらず、大将(店主の父)は店主にやんわり注意されながらも小鉢を多数用意し、ご飯も目分量で多めに出してしまう。

大将は「お金出した分だけ美味しかった、楽しかったっていうのは大事」と、客に満足してもらうことを何よりも優先している。

スタジオには、MCのヒロミ、進行の小峠英二に加え、ゲストとして宮崎美子、山崎弘也(アンタッチャブル)、大沢あかねが出演する。

【編集部MEMO】

11月10日の放送に登場したオモウマい店



■店名：ミスタージョージ 空港店

■住所：福岡県福岡市博多区東平尾1-1-27

■「ジョージハンバーグセット」1,180円 ※平日ランチ価格

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