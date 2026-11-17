「ドッキリの群像劇というものは、あまりまだ世の中になかったと思います」――TBSの演出家・プロデューサーで、『水曜日のダウンタウン』『クイズ☆正解は一年後』などを手がける藤井健太郎氏が、Netflixと初めてタッグを組んだ。

12月1日に配信がスタートするNetflixシリーズ『HONEY TRAP(ハニートラップ)』は、複数のハニートラップが同時進行し、それぞれの物語が複雑に絡み合っていくドッキリエンターテインメント。スタジオでは川島明、屋敷裕政、せいや、野呂佳代、あのが、その一部始終を見守る。

このほど取材に応じた藤井氏が、これまでにないドッキリ番組を生み出すための企画発想や、複雑な仕掛けを成立させるための制作の舞台裏を語った。

「カテゴライズの難しいもの」になった手応え

Netflixのコンテンツ部門ディレクター・太田大氏によると、藤井氏との企画に関する話し合いは約2年前にスタート。「ぜひ藤井さんにNetflixで作品を作っていただきたい」(太田氏)という思いから様々な企画を検討し、今回の『HONEY TRAP』が実現した。

藤井氏が最初に考えたのは、複数のドッキリを同時進行させ、それぞれを一つの作品として見せる「群像劇」という形式だった。

通常のドッキリ番組は、1人のターゲットに仕掛け、そのリアクションを追って結末を迎えるという構成が多い。それに対し、『HONEY TRAP』では複数の出来事が並行して進み、別々のターゲットがそれぞれの状況に巻き込まれていく。

完成した作品について、藤井氏は「カテゴライズの難しいものになったという意味で、ある種新しいものにはなったかなと思います」と手応えを語った。

複数のドッキリを組み合わせ、感情を揺さぶる

一つのドッキリではなく、複数の仕掛けを同時に進めることで、何が変わるのか。

『HONEY TRAP』では、異なるシチュエーションが次々に映し出され、視聴者は一つの物語に集中する間もなく、別の展開に引き込まれることになる。スタジオで映像を見守った出演者からは「緩急がすごい」「もう少しこっちを見せてくれよ」「感情がぐちゃぐちゃになる」といった反応もあった。

藤井氏は、こうした見せ方について「ある種狙ったところではありました」と説明。異なる展開を組み合わせることで、従来のドッキリ番組にはないオリジナリティを生み出そうとした。

そして、個別の仕掛けが単に並んでいるだけではなく、全体を通して一つの物語として成立させることも意識したという。

撮影の難しさは「シチュエーションだけでもものすごい数」

複数のドッキリを同時進行させる形式には、従来と異なる制作上の難しさもあった。通常は1つか、多くても2～3個程度のシチュエーションを用意するというが、今回は複数の仕掛けが並行するため、準備する状況の数が大幅に増えたのだ。

さらに、ドッキリである以上、出演者が制作側の想定した通りに行動してくれるとは限らない。様々なケースを想定するため、太田氏は「スケジュール表がとんでもないことになっていて、壮大なドラマを作る感じなんです。でも、ドラマみたいにちゃんとは書けない」と、その特殊な制作過程を表現した。

通常のドラマのように展開を決め切ることができない一方、別々に進む複数の物語を成立させなければならない。以前、マイナビニュースのインタビューで、制作において「スケール感」を意識していることを語っていた藤井氏は、今回の『HONEY TRAP』で、これまで培ってきたドッキリの演出手法を、新たな規模と構造の中で展開させている。