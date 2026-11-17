Netflixが日本で制作したアンスクリプテッド＝“アンスク”作品の世界視聴時間が、2021年から2025年にかけて3.5倍に増加したことが明らかになった。

アンスクリプテッド(Unscripted)とは、あらかじめ展開が決められた脚本に基づくのではなく、出演者の行動や感情から生まれる物語を楽しむ作品を指す。Netflixでは、恋愛リアリティショーをはじめ、お笑い、サバイバル、トークショー、ドキュメンタリーなど幅広いジャンルを含めている。

Netflixでアンスク作品を統括するコンテンツ部門ディレクターの太田大氏がこのほど取材に応じ、日本発の作品が世界に広がる現状と、その背景にある制作方針について語った。

『ラヴ上等』シーズン2がシーズン1の視聴実績を上回る

日本でのサービス開始当初、Netflixのアンスク作品は、既存のヒット作品を独占先行配信する形が中心だったが、2022年からは自社で企画・制作するオリジナル作品を拡充。2025年と2026年には、それぞれ5作品を制作した。

その代表例として太田氏が挙げたのが、『トークサバイバー!』『ボーイフレンド』『ラヴ上等』だ。

元テレビ東京の佐久間宣行氏が手がける『トークサバイバー!』は、トークとドラマを組み合わせた作品で、シーズン1～3が累計12週にわたり日本の週間TOP10入り。男性同士の共同生活を描いた恋愛リアリティショー『ボーイフレンド』は、シーズン1が週間グローバルTOP10の8位にランクインし、海外からも反響を集めた。

そして、MEGUMIがプロデュースする『ラヴ上等』は、シーズン2が日本の週間TOP10で6週連続1位を記録。非英語シリーズの週間グローバルTOP10にも6週にわたってランクインした。

太田氏は、シーズン2がシーズン1の視聴実績を上回り、現時点で日本制作のNetflixアンスク作品として最も視聴された作品になったことも紹介。「日本ならではの題材から生まれた作品が、国内だけでなく海外の視聴者にも届いたことは、私たちにとって大きな手応えになりました」と語り、日本発の作品がさらに世界へ広がる可能性を感じているという。

「バズを狙う作品」だけが支持されるわけではない

もっとも、太田氏は、刺激的な展開やSNSでの拡散を狙うことだけがアンスク作品の価値ではないと強調する。

「ドラマや映画、アニメには、緻密に構築された物語ならではの魅力があります。一方、アンスクリプテッドは、次に誰が何を言うのか、どんな関係性が生まれるのか、最後に誰がどんな選択をするのか、作り手にも想像ができません」

その予測できない瞬間を生むために大切なのが、参加者自身の人生や価値観に目を向けることだ。

例えば、『あいの里』では35歳以上の男女による恋愛を描き、『ボーイフレンド』では男性同士の恋愛だけでなく、友情や自分自身と向き合う姿にも焦点を当てた。

「これまで十分に光が当たっていなかった人たちや、描かれてこなかった人生、価値観にも目を向けてきました」と太田氏。そうした取り組みの積み重ねが、『ラヴ上等』で描いた参加者たちの恋愛や友情、過去の後悔などを、視聴者が受け止める土台にもなったと分析する。

Netflixは今後も恋愛、お笑い、サバイバル、ドッキリなど、様々なジャンルのアンスク作品に注力していく方針。すでに人気を得ている形式を繰り返すのではなく、まだ描かれていないテーマや人物、クリエイターとの出会いを通じて、新たな可能性を追求したいと意欲を示した。