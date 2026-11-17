2027年1月1日・2日に日本テレビ系で2夜連続放送される『アメリカ横断ウルトラクイズ』の復活を記念し、羽田空港とのコラボイベント『アメリカ横断ウルトラクイズ in 羽田空港』が、11月20日から29日まで開催される。番組名物の「飛行機内ペーパーテスト」「ブーブーゲート」などを体験できる。

『アメリカ横断ウルトラクイズ in 羽田空港』

誕生50周年を記念して約30年ぶりに復活

1977年に誕生した『アメリカ横断ウルトラクイズ』は、国内予選を勝ち抜いた一般参加者が、世界各地でクイズに挑みながらニューヨークを目指す視聴者参加型番組。1998年の第17回大会を最後に幕を下ろしたが、誕生50周年を記念して約30年ぶりに復活する。

今回のイベント会場となる羽田空港は、令和版の国内2次予選が行われた場所。第1・第2ターミナルを舞台に、かつての番組で人気を博した名物企画やクイズに挑戦できる。

第2ターミナル5階「フライトデッキトーキョー」には、「飛行機内ペーパーテスト」を再現したセットが登場。参加者は飛行機内をイメージした空間で、大人用または子ども用のクイズ10問に挑む。

さらに、成績優秀者だけが通過できる「ブーブーゲート」も設置。挑戦者全員に番組オリジナルステッカーがプレゼントされるほか、成績優秀者には羽田空港オリジナルのノベルティも用意される。

ウルトラハットをかぶって早押しクイズ、空港横断○×ラリーも

第1ターミナル5階「THE HANEDA HOUSE」には、番組の象徴である「ウルトラハット」をかぶり、早押しクイズに挑戦しているような写真や動画を撮影できるフォトスポットが登場する。

また、第1・第2ターミナルの計8カ所を巡る「羽田空港横断…!? ○×クイズラリー」も実施。空港内に設置されたクイズに答えながら各所を回り、全問回答すると番組オリジナルステッカーがもらえる。

ラリーポイントは、第1ターミナルの地下1階、2階、3階、5階と、第2ターミナルの地下1階、2階、5階に設置。参加賞の引き換えは、各ターミナル5階の指定会場で10時から18時まで行われる。参加賞は1人1つまでで、羽田空港のノベルティはなくなり次第終了となる。

さらに、第2ターミナル5階では、今回の令和版『アメリカ横断ウルトラクイズ』の国内予選や海外ラウンドで実際に使用された小道具も特別展示される。

イベントは11月20日から29日まで、毎日10時から18時まで開催される。

櫻井翔が新MC、3大陸を巡りニューヨークを目指す

2027年正月に復活する『アメリカ横断ウルトラクイズ』では、櫻井翔が総合MCを担当し、日本テレビの住岡佑樹アナウンサーがMCアシスタントを務める。

今回は従来のアメリカ横断から、ヨーロッパ、アフリカ、アメリカを巡る「3大陸横断ルート」にスケールアップ。全行程約4万2,000キロ、1,000問以上ともされるクイズに挑みながら、決勝の地ニューヨークを目指す。

伝統の「知力・体力・時の運」に加え、「知識を超えた推理力」も問われる令和版。放送に先駆け、羽田空港で番組の世界を体験できる機会となる。