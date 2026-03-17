熊本市にある創業50年の食堂が、きょう17日に放送される中京テレビ・日本テレビ系バラエティ番組『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜19:00～)に登場する。

店に入ると「おかえり～」と迎えてくれる家族経営の店で、名物は50年変わらない味の「ホルモン煮込み定食」(780円)。さらに小鉢が山ほど付く定食や、4日かけて作るカレーなど、驚きの手作り料理が次々と登場。店主は「ロバート」、妻は「キャサリン」、息子は「ロビン」と呼び合うユニークな一家――その温かすぎる店の舞台裏とは。

熊本のオモウマい店主

熊本・熊本市で創業50年、家族3人で営んでいる食事処。店に入ってきた客に「おかえり～」と挨拶するフレンドリーな雰囲気が特徴だ。メニューは60種類以上と豊富で、定食には日替わりで小鉢が付く。ある日の小鉢は煮物4点盛り、ホウレンソウのおひたし、白菜の漬物で、すべてが手作り。「副菜の数やばいな」と客も驚く。

名物は、50年変わらない味という豚ホルモン煮込み。1時間弱下ゆでしたあと、熊本味噌である「四季の香り」とにんにく味噌しょうゆを加えて約40分煮込み、さらに一晩寝かせて完成。日替わり小鉢が付く「ホルモン煮込み定食」は780円(ランチ価格)。「ササミチーズカツ定食」(968円 ※ランチ価格)、「チキン南蛮定食」(968円 ※ランチ価格)も人気となっている。

店主の息子のイチオシは、国産豚肩ロースを使った「しょうが焼定食」(968円 ※ランチ価格)。このほか、「海鮮ちゃんぽん」(990円)や「シャケねぎ焼飯」(780円 ※ランチ価格)など、近所の学校に通う学生も満足するボリュームなのもうれしい。

この店ならではの味なのが、牛テール、タマネギ、ニンジン、果物などを4日間かけて煮込むカレー。「秘密っていうか、人に教えることやない」と、作り方の撮影はNG。カレー粉で炒めたお米に薄焼き卵をのせ、さらにカレーをかける「オムドラカレー」(1,485円)は、その中でも息子が絶賛する一品だ。

店主は「ロバート」、店主の妻は「キャサリン」、息子さんは「ロビン」と海外の名で呼び合っているが、元々は25年前に客が付けてくれたもの。現在では、孫もその名で呼ぶほどなじんでいる。

店主は「いい加減なものは出さない」と料理にこだわり、妻は「来たらみんなファミリー」と居心地の良さを大切にする。今年から店を手伝っている息子も「家の味をどうやって残すか。ずっと小さい頃からの夢」と、店とその味を継承するべく奔走している。

スタジオゲストには、伊集院光、数原龍友(GENERATIONS)、藤嶌果歩・山下葉留花(日向坂46)が出演する。

【編集部MEMO】

前回(3月10日)放送に登場したオモウマい店

店名：「旬香酒豚 初光」

住所：富山県富山市寺町2148

「角煮重」(1,700円 ※木曜日5食限定)

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