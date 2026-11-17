「何も準備をしないでカメラをただ回していけば、面白い物語が生まれるというわけではありません」――Netflixでアンスクリプテッド(Unscripted)＝“アンスク”作品を統括するコンテンツ部門ディレクターの太田大氏は、筋書きのないエンターテインメントの制作について、こう語る。

恋愛リアリティショーをはじめ、お笑い、サバイバル、ドキュメンタリーなど、出演者の自然な行動や感情を映し出すアンスク作品。Netflixでは、『ボーイフレンド』『あいの里』『ラヴ上等』などを制作してきた。

このほど取材に応じた太田氏が、台本のない作品だからこそ必要になる準備や、編集による印象操作を避ける取り組み、出演者を守るための制作理念を明かした。

Netflix日本法人 コンテンツ部門ディレクターの太田大氏

台本がなくても「何も準備しない」わけではない

出演者の自然な感情を引き出すために、制作側はどこまで関わるのか。

太田氏は、アンスク作品では、キャスティングに加えてセット、美術、カメラの配置や台数など、参加者が本気で作品に向き合える環境づくりに力を注いでいると説明。「出来事そのものを設定することはできませんが、何かが生まれるきっかけとなる環境を丁寧に設定することを大切にしています」と語る。

特に、共同生活を描く恋愛リアリティショーでは、膨大な撮影素材から何を見せるかという編集作業も重要になる。ここで問われるのが、制作側の編集によって出演者の印象を意図的に変えてしまう危険性だ。

太田氏は、恣意的な編集によって参加者を一面的なキャラクターとして描かないよう努めていると説明。「膨大な素材をすべてそのまま流したとしても、印象が変わらないように心がけています」と、視聴者を誤った解釈へ導く編集を避ける姿勢を示した。

また、予想外の展開を求めるあまり、必ずしも大きなどんでん返しや衝撃的な結末を必要としているわけではないという。参加者の感情や行動、その中で少しずつ変化する関係性を丁寧に描くこと自体に、作品としての面白さがあると考えている。

「出来すぎた展開」がかえって疑われる難しさ

筋書きのない作品だからこそ、実際に起きた出来事が「仕込みではないか」と疑われることもある。その例として太田氏が紹介したのが、『ボーイフレンド』シーズン2で、過去に恋愛感情を抱いたことがある参加者同士が、共同生活の場で偶然再会した出来事だ。

2人に過去の関係があったことを制作側は把握しておらず、事前の聞き取りやSNSの確認でも、そのつながりは分からなかったという。太田氏は、撮影初日に2人の関係を知った際、物語として大きな展開になると感じた一方で、「知っていてキャスティングしたと思われてしまうのではないか」と危惧したことを振り返る。

また、別の参加者が自身の抱えてきた思いを打ち明け、相手が共感して涙を流す場面でも、あまりに映像が美しく撮れていたために、作られたシーンだと疑われる可能性を感じたという。

しかし、その出来事をあえて不自然に見せたり、編集で崩したりすれば、逆に事実をねじ曲げることになってしまう。予想を超えた瞬間が撮影できることと、それが本当に起きたことだと視聴者に信じてもらうこと。両立の難しさも、アンスク制作の特徴だと説明した。

出演者を守ることと、面白さを追求すること

一般の参加者が出演する作品では、配信後にSNSなどで大きな注目を浴びることもある。

そのためNetflixでは、キャスティング段階から複数回の面談を行い、専門家や専門機関の協力も得ながら参加への適性を判断。撮影後や配信後も参加者と連絡を取り、必要に応じてカウンセリングなどの支援を提供しているという。

太田氏は「面白さを追求することと、一人ひとりを尊重することは、どちらかを選ぶものではありません」と強調。ただ、参加者に配信後の影響を過度に意識させると、自分をよく見せようとして、本来の気持ちを表現できなくなる可能性もある。そのため、発言の一部分だけでなく、その言葉が生まれた背景や過程を丁寧に描くことが重要だとした。

何が起こるか分からないからこそ生まれるリアルな感情と、それを届ける制作側の責任。太田氏の言葉からは、筋書きのない作品を成立させるために必要な、綿密な準備と慎重な判断が浮かび上がった。