「僕、指毛がすごいんですよ」――俳優の小手伸也が、18日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『上田と女が吠える夜』(毎週水曜21:00～)の特別編「大久保と男が吠える夜」で、自身の指毛を巡る悩みを告白。テレビ出演時にはSNSで「マナー違反」と批判され、商品を持つCMではCG処理されるという。さらに渡邊圭祐は、すね毛を理由にドラマを再撮影した過去を明かす。

指毛を見せる小手伸也

小手伸也、指毛を巡って「エチケットがなってない」

11月19日の「国際男性デー」を前に、今回の放送では年に一度の男女逆転特別編「大久保と男が吠える夜」を展開。普段は進行を務める上田晋也がゲスト席に座り、大久保佳代子がMCを担当する。

スタジオには小手のほか、柿谷曜一朗、DJ KOO、戸塚純貴、NAOYA(MAZZEL)、浪川大輔、長谷川忍(シソンヌ)、松井ケムリ(令和ロマン)、渡邊圭祐が集結。「身だしなみ」「体毛問題」「女性との距離感」など、男性たちが日頃抱える悩みを打ち明ける。

身だしなみを巡るトークでは、小手が「僕、指毛がすごいんですよ」と切り出し、「この状態でテレビに出たら、SNSに“マナー違反だ”“エチケットがなってない”って言われる」と告白。さらに、商品を手に持つCMでは「大体(指毛を)CG処理される」と明かす。

渡邊圭祐、すね毛が理由で全剃り＆再撮影した過去

渡邊は、ムダ毛を処理しなかったために、ドラマの撮影現場で思わぬ事態に直面したことを明かす。

監督から「すね毛が生えすぎてて情報が無駄に入る」と指摘され、すね毛をすべて剃って再撮影したことがあるという。

撮影における体毛の見え方まで求められるというエピソードに、スタジオからは驚きの声が上がる。

一方、元サッカー日本代表の柿谷は、街の男性から寄せられた「ムダ毛の処理をしないと短パンをはけない」という声に共感。

「今の現役選手たちはほとんど脱毛に行ってる」と語り、自身のように脱毛していない世代は、子どもたちとサッカーをしていると「毛、生えてんじゃん」と指摘されることもあると明かす。

MAZZEL・NAOYAは中学時代からメイク「自己肯定感を高めるため」

男性の身だしなみについては、メイクを巡るエピソードも飛び出す。

MAZZELのNAOYAは、サッカー部に所属していた中学生の頃からメイクをしていたという。「メイクは自己肯定感を高めるため、自信を持つためにやっていたんですけど、サッカー部内にも広がって。ベンチでずっと、パフで“パフパフパフ”ってしてました」と当時を振り返る。

そんなNAOYAの話に、柿谷も「今のプロサッカーの若い選手もこうなんですよ」と反応し、若いサッカー選手たちの美容への意識について語る。

ムダ毛を処理していないと周囲の目が気になる一方、メイクを自信につなげる男性もいるなど、身だしなみを巡る様々な価値観が浮かび上がる。

【編集部MEMO】

小手伸也

1973年12月25日生まれ、神奈川県出身。早稲田大学卒業。劇団innerchildを主宰し、脚本・演出・出演を手がける。NHK大河ドラマ『真田丸』で注目を集め、2018年のドラマ『コンフィデンスマンJP』の五十嵐役でブレイク。主な出演作にドラマ『SUITS/スーツ』『TOKYO MER～走る緊急救命室～』、映画『劇場版TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション』など。舞台、映画、ドラマ、バラエティなど幅広く活動している。

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