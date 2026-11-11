ファミリーマートは11月11日、プライベートブランド「ファミマル」のワインとおつまみの組み合わせを紹介した。漫画『神の雫』とのコラボワインシリーズは、2026年3～8月の売上が前年比234%。同社のワインアドバイザーを務めるソムリエの田邉公一さんが選んだのは、1,648円の赤と白の2本だ。
白ワインには国産さんまの塩焼き
白の「コア ソーヴィニヨンブラン」は、柑橘や青リンゴ、ハーブを思わせる香りと、爽やかな酸味が特徴。田邉さんが相性のよい食材として挙げた秋刀魚に合わせ、ファミリーマートは「丸ごと食べられる！国産さんまの塩焼き」を提案している。頭から尾、骨まで食べられる商品で、398円。沖縄を除く全国で販売する。
赤ワインにはトマトソース料理
赤の「エイレーネ ピノ・ノワール」は、イチゴやラズベリーを思わせる華やかな香りが特徴。ファミリーマートが合わせる惣菜として紹介したのは、完熟トマトのソースを使ったアラビアータと、4種のチーズを包んだチーズインミートボールだ。
|ワイン
|価格
|味わいの特徴
|合わせるファミマル惣菜
|白「コア ソーヴィニヨンブラン」
|1,648円
|柑橘や青リンゴを思わせる香りと爽やかな酸味
|国産さんまの塩焼き
|赤「エイレーネ ピノ・ノワール」
|1,648円
|イチゴやラズベリーを思わせる香りと豊かな果実味
|完熟トマトのアラビアータ、チーズインミートボール
チーズインミートボールをレモンマスタード添えに
そのまま赤ワインに合わせられるチーズインミートボールを使い、料理研究家の石橋絵理さんが考案したおつまみレシピ。半熟ゆでたまごとレモンマスタードのソースを添える。
材料
- ファミマル「玉ねぎ入りトマト味のソース チーズインミートボール」1袋
- ファミマル「半熟ゆでたまご」1個
- マヨネーズ 大さじ1
- レモン汁 小さじ1
- 粒マスタード 小さじ1
作り方
- マヨネーズ、レモン汁、少量の粒マスタードを混ぜてソースを作る。
- 皿にソースを薄く敷き、ミートボールと半分に切った半熟ゆでたまごを盛り付ける。残りのソースをかけ、ドライパセリやドライバジルなどがあれば仕上げに振る。
商品仕様
|商品名
|価格
|販売地域
|内容
|アルコール度数
|コア ソーヴィニヨンブラン
|1,648円
|全国
|ニュージーランドのマールボロで醸造した白ワイン。マスカット、青リンゴ、パッションフルーツの香りに、ハーブや白い花のニュアンスが重なる。爽やかな酸味と果実味があり、シーフードにも合う。
|12.5%
|エイレーネ ピノ・ノワール
|1,648円
|全国
|ニュージーランドのセントラル・オタゴ産ピノ・ノワールを使った赤ワイン。イチゴやラズベリー、ブルーベリー、ゼラニウムなどの香りに、シナモンや紅茶のニュアンスも。果実味が豊かで、口当たりはなめらか。
|13%
|商品名
|価格
|販売地域
|内容
|丸ごと食べられる！国産さんまの塩焼き
|398円
|全国（沖縄を除く）
|頭から尾、骨まで食べられる国産さんまの塩焼き。
|ベーコンの旨みとクセになる辛み 完熟トマトのアラビアータ
|298円
|全国
|完熟トマトのソースにショートパスタの生リガトーニを合わせた一品。
|玉ねぎ入りトマト味のソース チーズインミートボール
|315円
|全国
|ゴーダ、レッドチェダー、モッツァレラ、パルメザンを包んだミートボールに、玉ねぎ入りのトマトソースを合わせた一品。
画像はイメージ。店舗によって取り扱いがない場合があり、地域によって価格が異なる場合がある。軽減税率対象商品の価格は消費税8%で表示している。
まとめ
ファミマルの赤・白ワインはいずれも1,648円。爽やかな白にはさんまの塩焼き、果実味のある赤にはトマトソースの惣菜と、ワインに合わせておつまみまでファミマでそろえられる。