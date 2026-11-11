ファミリーマートは11月11日、プライベートブランド「ファミマル」のワインとおつまみの組み合わせを紹介した。漫画『神の雫』とのコラボワインシリーズは、2026年3～8月の売上が前年比234%。同社のワインアドバイザーを務めるソムリエの田邉公一さんが選んだのは、1,648円の赤と白の2本だ。

白ワインには国産さんまの塩焼き

白の「コア ソーヴィニヨンブラン」は、柑橘や青リンゴ、ハーブを思わせる香りと、爽やかな酸味が特徴。田邉さんが相性のよい食材として挙げた秋刀魚に合わせ、ファミリーマートは「丸ごと食べられる！国産さんまの塩焼き」を提案している。頭から尾、骨まで食べられる商品で、398円。沖縄を除く全国で販売する。

赤ワインにはトマトソース料理

赤の「エイレーネ ピノ・ノワール」は、イチゴやラズベリーを思わせる華やかな香りが特徴。ファミリーマートが合わせる惣菜として紹介したのは、完熟トマトのソースを使ったアラビアータと、4種のチーズを包んだチーズインミートボールだ。

ワイン 価格 味わいの特徴 合わせるファミマル惣菜 白「コア ソーヴィニヨンブラン」 1,648円 柑橘や青リンゴを思わせる香りと爽やかな酸味 国産さんまの塩焼き 赤「エイレーネ ピノ・ノワール」 1,648円 イチゴやラズベリーを思わせる香りと豊かな果実味 完熟トマトのアラビアータ、チーズインミートボール

ゴーダなど4種のチーズを包んだチーズインミートボール

チーズインミートボールをレモンマスタード添えに

そのまま赤ワインに合わせられるチーズインミートボールを使い、料理研究家の石橋絵理さんが考案したおつまみレシピ。半熟ゆでたまごとレモンマスタードのソースを添える。

材料

ファミマル「玉ねぎ入りトマト味のソース チーズインミートボール」1袋

ファミマル「半熟ゆでたまご」1個

マヨネーズ 大さじ1

レモン汁 小さじ1

粒マスタード 小さじ1

作り方

マヨネーズ、レモン汁、少量の粒マスタードを混ぜてソースを作る。 皿にソースを薄く敷き、ミートボールと半分に切った半熟ゆでたまごを盛り付ける。残りのソースをかけ、ドライパセリやドライバジルなどがあれば仕上げに振る。

半熟ゆでたまごを添えたチーズインミートボールのレモンマスタード添え

商品仕様

商品名 価格 販売地域 内容 アルコール度数 コア ソーヴィニヨンブラン 1,648円 全国 ニュージーランドのマールボロで醸造した白ワイン。マスカット、青リンゴ、パッションフルーツの香りに、ハーブや白い花のニュアンスが重なる。爽やかな酸味と果実味があり、シーフードにも合う。 12.5% エイレーネ ピノ・ノワール 1,648円 全国 ニュージーランドのセントラル・オタゴ産ピノ・ノワールを使った赤ワイン。イチゴやラズベリー、ブルーベリー、ゼラニウムなどの香りに、シナモンや紅茶のニュアンスも。果実味が豊かで、口当たりはなめらか。 13%

商品名 価格 販売地域 内容 丸ごと食べられる！国産さんまの塩焼き 398円 全国（沖縄を除く） 頭から尾、骨まで食べられる国産さんまの塩焼き。 ベーコンの旨みとクセになる辛み 完熟トマトのアラビアータ 298円 全国 完熟トマトのソースにショートパスタの生リガトーニを合わせた一品。 玉ねぎ入りトマト味のソース チーズインミートボール 315円 全国 ゴーダ、レッドチェダー、モッツァレラ、パルメザンを包んだミートボールに、玉ねぎ入りのトマトソースを合わせた一品。

画像はイメージ。店舗によって取り扱いがない場合があり、地域によって価格が異なる場合がある。軽減税率対象商品の価格は消費税8%で表示している。

まとめ

ファミマルの赤・白ワインはいずれも1,648円。爽やかな白にはさんまの塩焼き、果実味のある赤にはトマトソースの惣菜と、ワインに合わせておつまみまでファミマでそろえられる。