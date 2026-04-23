ファミリーマートは4月28日、漫画『神の雫』とコラボレーションしたワイン「ジスト グランレゼルバ」(1,399円)と「ジスト レゼルバ バレルセレクテッド」(1,199円)を全国のファミリーマート酒類取扱店で発売する。

完売続出で"幻"と化したワインが復活

神の雫コラボシリーズは、原作者の亜樹直氏が実際に試飲し、漫画の世界観で味わいを表現した全12種類を展開している。その中でも圧倒的人気を誇るのが「XISTO(ジスト)」であり、過去には同価格帯商品の約7倍となる週販約7,000本を記録。「1,000円台で買える奇跡」とSNSで話題になり、ファミリーマート史上最大級の売上を記録した。

商品名のジストは、ラ・マンチャ地方に見られる結晶片岩の「シスト」より、長期熟成の積み重なった思いと、ラ・マンチャ地方の風車を「X」に見立てた造語。本来1,000円台での提供は至難の業とされるクラスの原酒を、独自の調達力で実現した。このたび、熟成が織りなすシルキーなグランレゼルバと、果実味豊かなレゼルバ バレルセレクテッドの2種が復活する。

ジスト グランレゼルバは、ラ・マンチャ地方の灼熱の太陽の下で熟したテンプラニーリョを一年半以上樽熟成させ、最低でも60カ月以上の長期熟成を経た贅沢なワイン。長期熟成による、ドライフルーツやキノコ、紅茶などの複雑な味わいに加え、熟したベリーフルーツを思わせるまろやかで豊かな果実味、心地良い渋みと酸味のバランスが特長。

「ジスト レゼルバ バレルセレクテッド」(1,199円)

ジスト レゼルバ バレルセレクテッドは、スペインを代表するブドウ品種 テンプラニーリョから造られた豊潤な赤ワイン。最低でも36カ月以上熟成させたワインで、そのうち12ヶ月は樽熟成。カシスやブラックベリー、スパイスやカカオの香り、まろやかで豊かな果実味、オーク樽での長期熟成による複雑性が魅力。

同シリーズではこのほか、「デスパーニュ ルージュ(赤)」(1,598円)や「デスパーニュ ブラン(白)」(1,598円)、「ベラムール プレミアムスパークリングワイン」(1,078円)、「フィオリトゥーラ」(998円)、「シトラン ボルドー」(1,798円)なども展開する。

コラボシリーズ初「ハイボール」が登場

同コラボシリーズ初となるハイボールとして、「アマハガン ハイボール エディション神の雫 缶」(360円)を同日発売する。少量生産にこだわる「長濱蒸溜所」が手掛けるハイボール。漫画にも登場したワイン「シャトー・モンペラ」に使用された樽で熟成したウイスキー原酒を使用している。ほのかな甘みと華やかさに、ふくよかなコクと奥深い香りが加わったバランスの取れた味わいが特長だ。