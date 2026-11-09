11月に入り、冬らしさを感じる日が増えてきました。近年、日本では四季ならぬ"二季"化が進んでいるとも言われていて、この時期は急激な気温変化に気をつけたいもの。スパイシーなフードで、体の中から温ままるのもオススメです。

2026年11月の新商品5選まとめ(11月10日〜11月16日)

ファミリーマート2026年11月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。たんぱく質が摂れるペッパーチキンのコッペパンや冷凍食品の鶏むね肉とブロッコリー、さっぽろ純連監修の味噌担担麺、濃厚クリームで仕立てたクラムチャウダー、麻辣湯の本格的なスパイス感にこだわった汁なしまぜそばのカップ麺など、個性豊かな新メニューが登場しています。

「たんぱく質が摂れる！ペッパーチキンたまごコッペ」(398円)

価格 : 398円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

たんぱく質が摂れて食べごたえのあるコッペパン。ペッパーで味付けした鶏肉、オムレツ、ゆでたまごなどを組み合わせました。

「さっぽろ純連監修 味噌担担麺」(646円)

価格 : 646円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

「さっぽろ純連」監修のみそ坦坦麺。みその旨みをきかせ、豆板醤、練りごまなどを使用したコク深い味わいのスープに、ストレートの平麺を組み合わせました。具材として肉みそ、白髪ねぎなどを使用しています。

「濃厚クリームのクラムチャウダー」(460円)

価格 : 460円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ハインツのホワイトソースを使用したクラムチャウダー。クリームのコクとあさりの旨みをきかせた濃厚なスープで、具材にはあさり、マカロニ、野菜などを使用しています。

「麻辣湯好きに朗報です 汁なしまぜそば 麻辣湯味」(278円)

「麻辣湯好きに朗報です 汁なしまぜそば 麻辣湯味」(278円)

価格 : 278円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

麻辣湯の本格的なスパイス感にこだわったカップ麺。花椒のしびれと唐辛子の辛みをきかせた麻辣湯味の辛旨タレに、別添のスパイスを加えることでより本格感のある味わいが楽しめます。

［ファミリーマート限定・数量限定］

「レンジで手軽に鶏むね肉とブロッコリー」(354円)

価格 : 354円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

しっとりとした食感の、冷凍食品の鶏むね肉とブロッコリー。1袋あたり18.3gのたんぱく質が摂れます。

まとめ

11月10日発売の新商品は、札幌みそラーメンの有名店監修の、みその旨みをきかせた「さっぽろ純連監修 味噌担担麺」や、ハインツのホワイトソースを使用した濃厚な仕上がりの「濃厚クリームのクラムチャウダー」、麻辣湯の本格感のある味わいが楽しめるカップ麺「麻辣湯好きに朗報です 汁なしまぜそば 麻辣湯味」など、寒い日に滋味が沁みわたるメニューが登場。

また、「たんぱく質が摂れる！ペッパーチキンたまごコッペ」や「レンジで手軽に鶏むね肉とブロッコリー」も、たんぱく質の補給などで体調を整えるのに一役買ってくれそうなアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用