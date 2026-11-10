ファミリーマートは11月10日、ハインツ日本とのコラボレーション商品「ミートボールグラタン」(538円)、「濃厚クリームのクラムチャウダー」(460円)を全国のファミリーマートで発売する。

コラボ第3弾は肌寒い季節に食べたいグラタンとスープ

ハインツは、1869年にアメリカ・ペンシルベニア州ピッツバーグでヘンリー・J・ハインツにより創業された、世界40カ国以上で展開する洋風ソースブランド。同社では2025年4月の第1弾、2026年5月に第2弾とコラボレーション商品を発売し、好評を博した。

今回、肌寒くなる季節に合わせて、本格的な洋食の味を手軽に楽しめる商品が登場。ミートボールグラタンは、深いコクと厚みのあるデミグラスソースを使用したミートソースと濃厚な味わいのホワイトソースの2種ソース仕立てで、肉の旨みが詰まったミートボールとブロッコリーなどをトッピングした。

濃厚クリームのクラムチャウダーは、ハインツのホワイトソースを使用。クリームのコクとあさりの旨みを効かせた濃厚なスープで、具材にはあさり、マカロニ、野菜などを使用している。

コラボ商品に使える100円引きクーポンを配信

ファミマのアプリ「ファミペイ」会員限定で、ハインツコラボ商品に使える100円引きファミペイクーポンを配信する。 配信期間・利用期間は11月10日～11月23日。上記の2商品のうちいずれか1点が対象となる。