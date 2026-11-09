ファミリーマートは11月10日～30日、対象商品を1個購入すると、翌週に使える無料引換券が1枚もらえる「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを全国約16,500店で開催する。飲料や菓子、カップ麺など、週替わりで全40種類の引換商品が登場する。
どん兵衛→ファミマルのカップ麺など、組み合わせをチェック
第1週は「日清どん兵衛きつねうどん」などの対象商品を買うと、「ファミマル 鶏ガラ醤油」などのカップ麺と引き換えられる。第2週には「サントリー天然水 550ml」を買うと、「ファミマル 伊右衛門 濃い緑茶 600ml」または「伊右衛門 濃いほうじ茶 600ml」がもらえる組み合わせが登場する。
購入した商品と同じ商品がもらえるものもあれば、別の商品と引き換えられるものもある。無料引換券はレシートに印字され、その場で商品を受け取る仕組みではない。翌週の引換期間に、券と引換対象商品を一緒にレジへ持参する。
購入期間と引換期間は別。引き換えは翌週午前7時から
第1週は11月10～16日、第2週は11月17～23日の購入が発券対象。引き換えはそれぞれ翌週の火曜日午前7時からとなる。購入時のレシートを保管し、券に記載された期間内に利用したい。
|対象週
|購入・発券期間
|引換期間
|第1週
|2026年11月10日(火)～11月16日(月)
|2026年11月17日(火)午前7時～11月23日(月)
|第2週
|2026年11月17日(火)～11月23日(月)
|2026年11月24日(火)午前7時～11月30日(月)
商品仕様・対象商品一覧：第1週（11月10～16日購入分）
「午後の紅茶」「ピュレグミ」などに加え、カップ麺やチョコレート菓子も対象となる。表の各行で、左側の商品をいずれか1個購入すると、右側の商品いずれか1個に使える無料引換券が1枚もらえる。引換期間は11月17日午前7時～23日。
|買う商品（いずれか1個）
|もらえる商品（いずれか1個）
|伊藤園：健康ミネラル黒豆麦茶670ml、健康ミネラルむぎ茶 670ml
|伊藤園：健康ミネラル黒豆麦茶670ml、健康ミネラルむぎ茶 670ml
|コカ･コーラ：ジョージア ブラック 500ml
|コカ･コーラ：ジョージア ブラック 500ml
|コカ･コーラ：ジョージア カフェラテ 500ml
|コカ･コーラ：ジョージア カフェラテ 500ml
|キリン：午後の紅茶 ミルクティー 500ml、午後の紅茶 レモンティー 500ml、午後の紅茶 ストレートティー 500ml
|キリン：午後の紅茶 ミルクティー 500ml、午後の紅茶 レモンティー 500ml、午後の紅茶 ストレートティー 500ml
|日清：日清どん兵衛きつねうどん、日清どん兵衛天ぷらそば、どん兵衛鬼かき揚げうどん、どん兵衛特盛きつね、どん兵衛特盛天そば、どん兵衛特盛鬼かき揚げ、最強どん兵衛かき揚げそば、最強どん兵衛きつねうどん
|ファミマル：鶏ガラ醤油、濃厚 札幌味噌、コク旨 博多豚骨、花椒香る旨辛 担々麺
|エースコック：麺がうまい 味噌らぁ麺
|エースコック：ミニわかめラーメンごましょうゆ
|アサヒ：１本満足シリアルホワイト、１本満足シリアルブラック
|アサヒ：１本満足シリアルチョコ、１本満足シリアル苺
|ロッテ：サクマシクランキービッグパウチ、クランキービッグパウチ、ザクザクやみつき クランキービッグパウチ
|ロッテ：クランキーポップジョイ クランチチョコレート、クランキーポップジョイ ストロベリー、クランキーポップジョイ クッキー＆クリーム
|カンロ：ピュレグミグレープ味、ピュレグミレモン味
|カンロ：ピュレグミグレープ味、ピュレグミレモン味
|不二家：カントリーマアムチョコまみれ、カントリーマアムミニバニラ
|不二家：ホームパイチビだらけパウチ
|湖池屋：ポテトチップスのり塩、スコーン絶品焼きとうもろこし
|湖池屋：スコーン絶品焼きとうもろこし
商品仕様・対象商品一覧：第2週（11月17～23日購入分）
第2週は、今回初めて対象となるカンロの小袋キャンディや「たべっ子水族館パウチ」が登場。「クラフトボス」は購入商品と引換商品の種類が異なる。引換期間は11月24日午前7時～30日。
|買う商品（いずれか1個）
|もらえる商品（いずれか1個）
|サントリー：サントリー天然水 550ml
|ファミマル：伊右衛門 濃い緑茶 600ml、伊右衛門 濃いほうじ茶 600ml
|伊藤園：おーいお茶濃い茶 600ml、おーいお茶緑茶 600ml
|伊藤園：おーいお茶濃い茶 600ml、おーいお茶緑茶 600ml
|サントリー：クラフトボスブラック 500ml
|サントリー：クラフトボスイタリアーノ 500ml
|サントリー：クラフトボス ラテ 500ml
|サントリー：クラフトボス ミルクラテ 500ml
|ファミマル：ふくちゃん豚骨ラーメン、純連濃厚みそ
|サッポロ一番：純連札幌濃厚辛味噌ミニ
|ファミマル：だしの旨み 鴨だしそば、あさりキムチチゲうどん、６種の野菜旨辛味噌激辛
|マルちゃん：ワンタンしょうゆ味、ワンタンとんこつ
|不二家：モーニングマアムバニラ、モーニングマアムヨーグルト
|不二家：モーニングマアムバニラ、モーニングマアムヨーグルト
|ロッテ：コアラのマーチチョコ
|ロッテ：コアラのマーチチョコ、コアラのマーチいちご
|カンロ：まるごとしぼった果物のど飴りんご小袋、健康のど飴梅小袋、金のミルクキャンディ小袋
|カンロ：まるごとしぼった果物のど飴りんご小袋、健康のど飴梅小袋
|亀田：パウダー２５０％ハッピーターン、技のこだ割りたまり醤油だれ、すんごい香ばしい無限エビ
|亀田：パウダー２５０％ハッピーターン
|ギンビス：たべっ子水族館パウチ
|ギンビス：たべっ子水族館パウチ
|明治：きのこの山ポケットパック、たけのこの里ポケットパック、ロカボナッツアーモンド ポケットパック
|明治：きのこの山ポケットパック、たけのこの里ポケットパック
まとめ
今回のキャンペーンでは、飲料から菓子、カップ麺まで、普段の買い物で手に取る商品が幅広く対象となる。購入商品ともらえる商品を確認したうえで、購入期間と引換期間を分けてチェックしておきたい。引換券が印字されたレシートの保管も忘れずに。