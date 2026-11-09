ファミリーマートは11月10日～30日、対象商品を1個購入すると、翌週に使える無料引換券が1枚もらえる「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを全国約16,500店で開催する。飲料や菓子、カップ麺など、週替わりで全40種類の引換商品が登場する。

どん兵衛→ファミマルのカップ麺など、組み合わせをチェック

第1週は「日清どん兵衛きつねうどん」などの対象商品を買うと、「ファミマル 鶏ガラ醤油」などのカップ麺と引き換えられる。第2週には「サントリー天然水 550ml」を買うと、「ファミマル 伊右衛門 濃い緑茶 600ml」または「伊右衛門 濃いほうじ茶 600ml」がもらえる組み合わせが登場する。

購入した商品と同じ商品がもらえるものもあれば、別の商品と引き換えられるものもある。無料引換券はレシートに印字され、その場で商品を受け取る仕組みではない。翌週の引換期間に、券と引換対象商品を一緒にレジへ持参する。

購入期間と引換期間は別。引き換えは翌週午前7時から

第1週は11月10～16日、第2週は11月17～23日の購入が発券対象。引き換えはそれぞれ翌週の火曜日午前7時からとなる。購入時のレシートを保管し、券に記載された期間内に利用したい。

対象週 購入・発券期間 引換期間 第1週 2026年11月10日(火)～11月16日(月) 2026年11月17日(火)午前7時～11月23日(月) 第2週 2026年11月17日(火)～11月23日(月) 2026年11月24日(火)午前7時～11月30日(月)

商品仕様・対象商品一覧：第1週（11月10～16日購入分）

「午後の紅茶」「ピュレグミ」などに加え、カップ麺やチョコレート菓子も対象となる。表の各行で、左側の商品をいずれか1個購入すると、右側の商品いずれか1個に使える無料引換券が1枚もらえる。引換期間は11月17日午前7時～23日。

買う商品（いずれか1個） もらえる商品（いずれか1個） 伊藤園：健康ミネラル黒豆麦茶670ml、健康ミネラルむぎ茶 670ml 伊藤園：健康ミネラル黒豆麦茶670ml、健康ミネラルむぎ茶 670ml コカ･コーラ：ジョージア ブラック 500ml コカ･コーラ：ジョージア ブラック 500ml コカ･コーラ：ジョージア カフェラテ 500ml コカ･コーラ：ジョージア カフェラテ 500ml キリン：午後の紅茶 ミルクティー 500ml、午後の紅茶 レモンティー 500ml、午後の紅茶 ストレートティー 500ml キリン：午後の紅茶 ミルクティー 500ml、午後の紅茶 レモンティー 500ml、午後の紅茶 ストレートティー 500ml 日清：日清どん兵衛きつねうどん、日清どん兵衛天ぷらそば、どん兵衛鬼かき揚げうどん、どん兵衛特盛きつね、どん兵衛特盛天そば、どん兵衛特盛鬼かき揚げ、最強どん兵衛かき揚げそば、最強どん兵衛きつねうどん ファミマル：鶏ガラ醤油、濃厚 札幌味噌、コク旨 博多豚骨、花椒香る旨辛 担々麺 エースコック：麺がうまい 味噌らぁ麺 エースコック：ミニわかめラーメンごましょうゆ アサヒ：１本満足シリアルホワイト、１本満足シリアルブラック アサヒ：１本満足シリアルチョコ、１本満足シリアル苺 ロッテ：サクマシクランキービッグパウチ、クランキービッグパウチ、ザクザクやみつき クランキービッグパウチ ロッテ：クランキーポップジョイ クランチチョコレート、クランキーポップジョイ ストロベリー、クランキーポップジョイ クッキー＆クリーム カンロ：ピュレグミグレープ味、ピュレグミレモン味 カンロ：ピュレグミグレープ味、ピュレグミレモン味 不二家：カントリーマアムチョコまみれ、カントリーマアムミニバニラ 不二家：ホームパイチビだらけパウチ 湖池屋：ポテトチップスのり塩、スコーン絶品焼きとうもろこし 湖池屋：スコーン絶品焼きとうもろこし

商品仕様・対象商品一覧：第2週（11月17～23日購入分）

第2週は、今回初めて対象となるカンロの小袋キャンディや「たべっ子水族館パウチ」が登場。「クラフトボス」は購入商品と引換商品の種類が異なる。引換期間は11月24日午前7時～30日。

買う商品（いずれか1個） もらえる商品（いずれか1個） サントリー：サントリー天然水 550ml ファミマル：伊右衛門 濃い緑茶 600ml、伊右衛門 濃いほうじ茶 600ml 伊藤園：おーいお茶濃い茶 600ml、おーいお茶緑茶 600ml 伊藤園：おーいお茶濃い茶 600ml、おーいお茶緑茶 600ml サントリー：クラフトボスブラック 500ml サントリー：クラフトボスイタリアーノ 500ml サントリー：クラフトボス ラテ 500ml サントリー：クラフトボス ミルクラテ 500ml ファミマル：ふくちゃん豚骨ラーメン、純連濃厚みそ サッポロ一番：純連札幌濃厚辛味噌ミニ ファミマル：だしの旨み 鴨だしそば、あさりキムチチゲうどん、６種の野菜旨辛味噌激辛 マルちゃん：ワンタンしょうゆ味、ワンタンとんこつ 不二家：モーニングマアムバニラ、モーニングマアムヨーグルト 不二家：モーニングマアムバニラ、モーニングマアムヨーグルト ロッテ：コアラのマーチチョコ ロッテ：コアラのマーチチョコ、コアラのマーチいちご カンロ：まるごとしぼった果物のど飴りんご小袋、健康のど飴梅小袋、金のミルクキャンディ小袋 カンロ：まるごとしぼった果物のど飴りんご小袋、健康のど飴梅小袋 亀田：パウダー２５０％ハッピーターン、技のこだ割りたまり醤油だれ、すんごい香ばしい無限エビ 亀田：パウダー２５０％ハッピーターン ギンビス：たべっ子水族館パウチ ギンビス：たべっ子水族館パウチ 明治：きのこの山ポケットパック、たけのこの里ポケットパック、ロカボナッツアーモンド ポケットパック 明治：きのこの山ポケットパック、たけのこの里ポケットパック

まとめ

今回のキャンペーンでは、飲料から菓子、カップ麺まで、普段の買い物で手に取る商品が幅広く対象となる。購入商品ともらえる商品を確認したうえで、購入期間と引換期間を分けてチェックしておきたい。引換券が印字されたレシートの保管も忘れずに。