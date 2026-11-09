新年のお楽しみといえば「福袋」! 近年ではお得さだけでなく、限定グッズを目当てに福袋を選ぶ人も多いのではないだろうか。ファミリーマートから2027年の新年に向けて登場するのが、「氣志團×ファミリーマート 新年4649福袋」だ。価格は「ヨロシク」にちなんだ4,649円。限定オリジナルグッズ4点に加え、合計5,000円相当のデジタルクーポンがセットになっている。

限定グッズは「もちもちクッション」「生徒手帳風メモ帳」「ステンレスタンブラー」「めじるしアクリルチャーム」の4種類。氣志團らしい遊び心がありながら、自宅や職場など日常でも活躍しそうなアイテムがそろっている。

そんな気になる4つの限定グッズをひと足早くお借りすることができたのでチェックしてみた。

もちもちクッション

まず目を引くのが、約30×30cmの「もちもちクッション」。ブラックを基調にしたデザインで、一見するとクールだが、よく見ると中央にバーコード風のデザインがあしらわれている。数字にはポケベルをヒントにした氣志團からのメッセージが隠されており、思わず解読したくなる仕掛けだ。

サイズは大きすぎず小さすぎず、抱えたり、デスクワーク中に背中に当てたりするのにも使いやすそう。素材はポリエステルで、「もちもち」とした手触りと柔らかさが特徴だ。

生徒手帳風メモ帳

「生徒手帳風メモ帳」は、約7.8×10.8cmと、本物の生徒手帳を思わせるコンパクトなサイズ。「不破魅魔付属氣志團高等学校」の生徒手帳をモチーフにしており、表紙はかなり本格的な仕上がりだ。

さらに注目したいのが背表紙。氣志團メンバー監修の「10の校訓」が書かれており、単にロゴを入れただけのメモ帳ではない。細かい部分まで独自の世界観が作り込まれている。コンパクトなので、カバンに入れて普段のメモ用として持ち歩けるのもポイント。

ステンレスタンブラー

4商品の中でも、日常的に出番が多そうなのが「ステンレスタンブラー」。サイズは直径約8.7cm、高さ約11cm。ブラックのボディに氣志團メンバーのシルエットとロゴがデザインされ、モノトーンでまとめられている。

保温・保冷機能付きなので、コーヒーやお茶などを飲む際に実用的だ。自宅はもちろん、職場のデスクにもなじみやすいデザイン。お正月だけで終わらず、その後も長く使えそうなアイテムだ。

めじるしアクリルチャーム

そして、小さいながらも遊び心を感じさせるのが「めじるしアクリルチャーム」。約5.5×4cmのアクリルチャームにシリコンリングが付いており、ビニール傘の持ち手やペットボトルのほか、ポーチやバッグのファスナーなどにも取り付けられる仕様だ。

よく見ると、イラストの氣志團メンバーが手にしているのは、ファミリーマートの「生コッペパン(焼きそば)」と「生コッペパン(たまご)」。似たような傘が並ぶ場所で自分の持ち物を見分ける「めじるし」として実用的に使えるほか、バッグなどに付けてさりげなく楽しむのもよさそうだ。

氣志團らしい遊び心を随所に感じられるラインナップ。クッションには隠しメッセージ、生徒手帳風メモ帳には「10の校訓」と、細かなところまで楽しめる仕掛けが盛り込まれている。一方、タンブラーやアクリルチャームなど、普段の生活で使いやすいアイテムが含まれている点も魅力だ。

さらに、グッズ4点に加えて合計5,000円相当のデジタルクーポンが付属する。販売価格は4,649円なので、クーポンの額面だけでも販売価格を上回る計算だ。

抽選申し込みは2026年11月23日23時59分までで、商品は2027年1月1日から受け取れる予定。氣志團ファンはもちろん、「せっかくなら普段使いできておトク感のある福袋がほしい」という人も、新年の福袋候補としてチェックしてみてはいかがだろうか。