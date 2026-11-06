ファミリーマートは11月6日、「氣志團×ファミリーマート 新年4649福袋」(4649円)の抽選申し込み受付をファミマオンラインで開始した。

限定グッズ4種と5,000円分のクーポンがセットに

今年メイジャーデビュー25周年を迎えた「氣志團」と、創立45周年を迎える同社のダブルアニバーサリーイヤーを記念し、双方の記念すべき年に初コラボレーションが実現した。

氣志團メンバーが企画段階から本気で監修を行ったファン必見の4つの限定オリジナルグッズと、全国のファミリーマート店舗で人気商品と引き換えられる2,500円分のファミペイクーポンに加え、お正月のおこもり需要などに対応したファミマオンラインで使える2,500円分のクーポンをセットにした。価格は語呂合わせの4,649(ヨロシク)円。氣志團ファンはもちろん、新年をおトクに楽しく迎えたい人に向けた、驚きとワクワクが詰まった福袋となっている。

抽選申込期間は2026年11月6日～11月23日23:59。当選結果は11月25日に順次メールで通知される。商品受取期間は2027年1月1日10:00～1月14日23:59。応募は1人1回(1個)までで、応募者多数の場合は抽選販売となる。

氣志團メンバー監修の限定グッズ

福袋の目玉は、氣志團のメンバーが細部までこだわり抜いて監修した限定コラボグッズ。今回のコラボレーションのために特別に描き下ろされた氣志團メンバーのシルエットイラストや、氣志團らしい遊び心が随所にちりばめられている。

もちもちクッション

「もちもちクッション」は、ずっと触っていたくなる「もちもち」とした手触りと柔らかさが特長の限定クッション。思わず抱きかかえたくなる絶妙なサイズ感で、自宅でのリラックスタイムやデスクワーク時の背当てとしても活躍する。羅列された数字のヒントは、懐かしの「ポケベル」。氣志團からのメッセージが隠されたファン必見の癒やしアイテム。

生徒手帳風メモ帳

「生徒手帳風メモ帳」は、今回のコラボレーションの世界観を象徴する「不破魅魔付属氣志團高等学校」の生徒手帳をモチーフにした遊び心満載の限定メモ帳。背表紙には、氣志團メンバーが監修した10の校訓が書かれている。手にするたびに氣志團のユニークな世界観を感じられ、ファン同士の話題づくりにもぴったりな一品。

ステンレスタンブラー

「ステンレスタンブラー」は、氣志團のシルエットとロゴが描かれた保温・保冷機能付きのタンブラー。持ちやすいサイズ感と使い勝手の良さを兼ね備えた実用的なアイテム。

めじるしアクリルチャーム

「めじるしアクリルチャーム」は、持ち物に取り付けて、目印にできるシリコンリング付きの限定チャーム。ビニール傘の持ち手やペットボトル、ポーチやバッグのファスナーなど、さまざまな日常アイテムに装着できる。イラストでは、氣志團メンバーがファミリーマートの「生コッペパン(焼きそば)」と「生コッペパン(たまご)」を手に持っている。

店頭とファミマオンラインで使える計5,000円分のクーポン

福袋には、デジタルクーポン5,000円相当が付属する。

店頭で使える2,500円相当のファミペイクーポンは、「ファミチキ」「ファミチキ(レッド)」の200円引きクーポン5枚、おむすび各種の100円引きクーポン5枚、ファミマルスイーツ各種の100円引きクーポン5枚、ファミマルベーカリー各種の100円引きクーポン5枚。利用期間は2027年1月1日～3月31日で、1月1日にファミペイアプリへ配信される。1商品につき1枚まで使用できる。お釣りは出ない。

ファミマオンラインで使えるクーポンは、500円引きクーポン5枚(2,500円相当)。利用期間は2027年1月1日～5月31日で、1月1日にファミマオンラインのマイページへ配信される。1商品に複数枚使用できるが、お釣りは出ない。また、一部対象外の商品がある。

氣志團メンバーがファミマのお気に入り商品を紹介

初コラボレーションを記念し、氣志團メンバーからコメントが寄せられた。

「氣志團はファミマが大好き!」ということで、ファミリーマートのイチオシ商品を尋ねたところ、白鳥松竹梅さんは「やっぱりファミチキ!」と回答。リハーサル後に買って食べるのが好きというエピソードも明かした。また、実は甘党という星グランマニエさんは「断然無限クリームです!あのシリーズ全部食べ尽くす予定です。」と意外な一面を見せた。最後に「行こうぜ、おトクの向こうへ。」の掛け声で締めくくった。

氣志團万博で特別ブースの出展が決定

11月7日から開催される大型音楽フェスティバル「氣志團万博2026」にて、「氣志團×ファミリーマート 新年4649福袋特別ブース」を出展する。同ブースでは福袋のサンプルを展示し、実際のサイズや手触りを確認できる。