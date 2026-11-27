ローソンは、「冷やして食べるクリームパン」で人気を博している「八天堂」監修のカスタードスイーツ全4品を、11月17日、11月24日の2週連続で発売しました。

カスタードクリームって、モッタリ濃厚でおいしいんですよね……これは食べておかねば! ということで今回は、「クロッカンシュー とろけるカスタード」「とろ～りカスタードタルト」「ふわしゅわカスタードシフォン」「カスタード大福」をいただきます。

クロッカンシュー とろけるカスタード

まずは11月17日発売の2品からいきましょう。「クロッカンシュー とろけるカスタード」(257円)の袋の上には、おなじみの八天堂のマークがどーん。これは期待が高まりますね～。

袋から取り出すと、手にずっしり重みが伝わってきます。こんがり焼けた表面はクッキーのように硬めな仕上がりで、顔を近づけると焼き菓子のいい香りがします。

ごつごつした焼き目が香ばしそうなシュー生地

半分に割ってみますと……おおっ! 皮の内側にカスタードクリームがみっちり詰まっていて、底の方にはひときわ濃いカスタードソースも見えます。上の方までほとんど隙間がないぞ。

食べてみると、まずサクッとした皮からアーモンドの香りがふわり。そのあとに卵の風味がしっかりしたカスタードがやってきます。もったりしたクリームに、とろっとしたソース。これだけの量を頬張れるのは、なんともぜいたくですね～。

とろっとろですわ

とろ～りカスタードタルト

続いては「とろ～りカスタードタルト」(292円)。厚みのあるタルトに、つるんと丸いカスタードホイップが乗っています。その周りをぐるりと囲むのは、なんとキャラメルソース。てっぺんには細かく砕いたアーモンドが散らしてあります。

ナイフを入れると、黄色いカスタードソースがとろ～り。フォークで食べてみますと、厚くて硬めのタルト生地にしっかりと歯応えがあり、そこにやわらかなクリームがマッチしてきます。いいぞいいぞ。

先ほどのシューは圧倒的にクリームが主役でしたが、こちらは生地とクリームがちょうど半々くらいの存在感と言えましょう。キャラメルのほろ苦さに、上に乗ったアーモンドの香ばしさも加わって、ちょっぴり大人の味がしますね。

ふわしゅわカスタードシフォン

ここからは11月24日発売の2品です。まずは、ホイップカスタードとカスタードクリームをシフォン生地で挟んだ「ふわしゅわカスタードシフォン」(259円)です。

お皿に出して横から見ると……まるでハンバーガーみたいじゃないですか? こんもり焼き色のついた上の生地が、バンズにそっくりです。表面にはうっすら粉糖がかかっていて、このままお店で出てきてもおかしくないお菓子に見えます。おっと、ダジャレになってしまったか。

半分に切ると、断面の大部分を占めるのはシフォン生地。真ん中には色の違う2種類のクリームが端の方までしっかり挟まっています。

食べてみますと……ふむふむ、「ふわしゅわ」の意味が分かりましたね。生地はふわふわで、かむと中に含んだ空気がしゅわっと抜けていくよう。そのままクリームと一緒に口の中でほどけていきます。この厚みなのに、ひと口で生地とクリームがきれいになじむ。八天堂らしさを感じられる逸品といえましょう。

カスタード大福

最後は和のスイーツ「カスタード大福」(225円)。新潟県産もち米粉を使ったもち生地で、生クリーム入りのカスタードムースとカスタードソースを包んでいます。

ほかの3品と比べると小ぶりですが、持ってみるとずっしり。さっとお皿に移すつもりが、容器にぴったりくっついていて、取り出すところからちょっと手こずりました。お餅が思っていた以上にやわらかいぞ。

フォークで押さえながらナイフを入れると、白いお餅の中から鮮やかな黄色が出てきました。まるで「ゆで卵」のような色合いにほっこりします。

口に運んでみますと、お餅は水分をたっぷり含んだ柔らかさですが、それでいて、かむともっちもちです。カスタードは意外にも控えめで、お餅のおいしさがよく分かる上品な味わい。オフィスで片手に持ってパクッといくつもりだと、このやわらかさにはちょっと手こずるかもしれません。

八天堂らしさのあるスイーツ、良いぞ

ということで、八天堂監修のカスタードスイーツ4品を食べてみました。「今日はとにかくカスタードを頬張りたい」という日に私が手に取るなら、やっぱりクロッカンシューですかね……あの隙間がないほどたっぷり詰まったクリームの誘惑には、耐えがたいものがあります。一方で、お餅のおいしさが記憶に残る大福も面白かったですね。ローソンのお店で見かけたら、手に取ってみて損はないと思いますよ。