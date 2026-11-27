セブン‐イレブン・ジャパンは11月27日、ブラックフライデーの揚げ物日替わり半額セールで、初日の11月26日に若鶏のからあげなどを約630万パック(約1,890万個)販売したと発表した。セールは11月29日までで、最終日は「ななチキ」が半額になる。

ブラックフライデー 揚げ物日替わり半額セール

初日の対象商品は「じゅわっと香り立つ! 若鶏のからあげ(もも)3個入り」で、通常255.96円のところ127.44円で販売した。北海道では「じゅわっと香り立つ! 若鶏のザンギ3個入り」が対象だった。

11月27日は五目春巻、28日・29日も日替わりで半額

11月27日は「五目春巻」が通常120.96円から60.48円に。皮を二重にすることで、外側はパリッとした食感に仕上げている。

11月28日は、バニラが香るほんのり甘い生地でソーセージを包んだ「アメリカンドッグ」が、通常150.12円から74.52円になる。

11月29日は、肉厚な鶏肉を軽い食感の衣で包んだ「ななチキ」を、通常250.56円のところ125.28円で販売する。

セールは全国のセブン‐イレブンで各日数量限定。値引きは原則として税別の標準価格をもとに行う。一部店舗では対象商品が異なり、売り切れる場合もある。ほかの値引きキャンペーンとの併用はできないが、クーポン券は併用できる。セール期間中は一部店舗を除き、モバイルオーダー「7NOW」を休止する。