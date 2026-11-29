今年もクリスマスシーズンが近づいてきました。クリスマスといえば、やっぱりケーキ! 百貨店や有名パティスリーなど、さまざまなお店が予約を受け付けていますが、身近な選択肢の一つがコンビニです。

実は私、筋金入りの甘党で、コンビニスイーツには日頃からお世話になっているものの、予約して購入するクリスマスのホールケーキは未経験。

...しかし去年の12月、年末の仕事に追われる私を救ってくれたのが、コンビニで買ったクリスマス仕様のカットケーキでした。残業中の同期を誘い、イートインスペースで一緒にケーキを食べた時間は、今でも心温まる思い出です。

そんな経験から、「今年はコンビニ各社のクリスマスケーキをホールで食べてみたい!」ということで、今回は定番「苺のショートケーキ」でファミリーマートとセブン‐イレブンのクリスマスケーキを徹底比較していきます。

2026年コンビニクリスマスケーキ、ラインナップと予約・購入方法は?

現在ファミリーマートとセブンイレブンは、ともに2026年クリスマスケーキの予約を受け付け中。ショートケーキ以外にも、定番ケーキや有名パティシエの監修ケーキ、キャラクターとのコラボレーションケーキなど、種類豊富なラインナップを取り揃えています。

ファミリーマートでは、一部のクリスマスケーキが12月1日までの早期予約で、割引価格にて購入可能。予約終了日はケーキごとに異なるため、お目当てのケーキがある人は詳細のチェック必須です。

セブン‐イレブンでは、受け取り期間によって予約受付期間も異なります。こちらもケーキごとに予約終了日が異なる場合があるので、食べたいケーキの詳細ページを確認しましょう。

【12月19日～23日に受け取る場合】

・店頭予約：12月16日まで

・7NOW：12月17日10時29分まで

【12月24日～25日に受け取る場合】

・店頭予約：12月19日まで

・7NOW：12月20日10時29分まで

またファミリーマート、セブン‐イレブンともに、予定数量に達し次第、予約受付を終了する場合があります。

いざ実食!!

今回はザ・定番と言える「苺のクリスマスケーキ」を比較。どちらもは4号サイズを用意しました。

ファミリーマート「ガトーブランシュ4号」

値段：3,700円

サイズ：直径約12cm(2～3人向け)

予約終了日：12月20日9時まで(※12月20日～23日受取の場合は12月16日9時まで)

ファミリーマートのガトーブランシュは、くちどけがなめらかなホイップクリームと、くちどけの良いスポンジが相性抜群のショートケーキ。ホイップクリーム中の32.4%に北海道産生クリームを使用しています。

※いちご3個は別添です。(いちごはカットされておりません。)

ガトーブランシュ4号 断面

クリーム、スポンジともにしっかりとした甘さがあり、食べ応えのある2段構成のケーキです。上段のスポンジの上にはたっぷりとのったクリーム。ひと口食べると、クリームの甘さが口いっぱいに広がります。スポンジもきめが詰まっていて、存在感のあるクリームに負けない食べ応えです。

スポンジの密度がしっかりしているので、「がっつりスポンジに食らいつきたい派」の人におすすめです。クリームとスポンジの甘みに、苺の酸味が爽やかさをプラスしてくれる、昔ながらのどこか懐かしい味わいと満足感のあるショートケーキでした。クリスマスチキンやお酒とともに、パーティーシーンの主役になること間違いナシ。

セブン‐イレブン「ガトー・フレーズ 4号」

値段：3,780円

サイズ：直径約11cm(2～4人向け)

予約終了日：12月19日～23日受け取りの場合/12月17日10時29分まで(7NOW)または12月16日まで(店頭予約受け取り)、12月24・25日受け取りの場合/12月20日10時29分まで(7NOW)または12月19日まで

セブン‐イレブンのガトー・フレーズは、国産小麦の小麦粉を使用し、ふんわりと焼き上げたスポンジに、ミルクの風味豊かなクリームといちごをサンド。素材それぞれのおいしさが重なり合う、クリスマスの特別な日にふさわしい、贅沢なショートケーキです。

ガトー・フレーズ 4号 断面

ふわっとした食感のスポンジに、すっきりした甘さとキレのいいくちどけの生クリームを合わせたケーキです。クリームとスポンジの量的なバランスもちょうど良く、どちらの味わいもしっかりと楽しめます。

クリーム・スポンジ・苺の甘さのバランスが取れていて、飽きが来ず、甘いスイーツが得意じゃない人でも食べられる上品な味わい。むしろ私のような甘党であれば、4号サイズなら独り占めして食べてしまえるかも...!? 何度も食べたくなるような“ご褒美”ケーキです。こちらも苺の甘酸っぱさが全体をうまくまとめ上げています。

コンビニクリスマスケーキ、侮れない...!

今回2品食べてみて、両社一口めの感想は「コンビニのクリスマスケーキってこんなにおいしかったんだ...!?」でした。コンビニだからと言って侮れない味とクオリティです。４号サイズのため、おおよそ2～3、4人前を想定していますが、正直なところはどちらも一人でクリスマス・イブとクリスマスに一日ずつペロっといってしまえる自信があります。クリスマスなので、それくらいの贅沢はしていいはず。

とはいえ、それぞれのケーキで味の方向性に違いがあるのは確か。ファミリーマートのガトーブランシュは、昔ながらのショートケーキが好きな人や、クリスマスの食卓を囲んでみんなでケーキを楽しみたい人におすすめです。セブン‐イレブンのガトー・フレーズは、クリスマスの贅沢なご褒美としてケーキを堪能したい人や、甘いスイーツが苦手な人にもおすすめです。

例年、ケーキを受け取るためだけに、少し離れたケーキ屋さんや百貨店までわざわざ出向いていた私。社会人になってからは、年末の忙しい時期にその時間を確保するのが、正直ちょっと面倒になってきました。

とはいえ、絶ッッッッッッ対にクリスマスにケーキは食べたい、むしろケーキなしのクリスマスなしなんて「クリスマスやり直しだよ!」と叫びたいくらい。その点、仕事帰りにサクッと立ち寄ったり、休日にダル着のまま近所で受け取れたりするコンビニはめっちゃ楽でいいですね。他のケーキも気になりますし、今年のクリスマスケーキはコンビニに決定です。

予約終了期間までもうすぐ。悩んでいる皆さん、急いでお近くのコンビニに走れ!