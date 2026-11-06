ファミリーマートは2026年11月5日、2026年のクリスマスに向けた商品戦略と、「クリスマスに関する意識調査」の結果を発表した。調査は2026年10月1日～10月6日、全国の15～69歳の男女30,000人を対象に、インターネットリサーチで行われた。

今年は「おうちで欲張りクリスマス」をテーマに、クリスマスケーキやチキン、パーティーメニューなど全66種類を展開。物価高が続き、クリスマスが平日となる中でも、準備の手間を減らしながら、おトクさやおいしさ、特別感を楽しめるクリスマスを提案する。

おいしいのが、いちばん! ファミマのクリスマス

2026年のクリスマスディナーは「おうち派」が41.4%で外食派を上回る

今年のクリスマスの過ごし方について聞いたところ、「普段と変わらずに過ごす」が49.0%で最多となった。

一方、クリスマスの食事については、「自宅でクリスマスディナーを食べる」「ホームパーティーをする」と回答した『クリスマスディナーおうち派』が41.4%となり、「レストランなどでクリスマスディナーを食べる」「レストランなどでパーティーをする」と回答した『クリスマスディナー外食派』の13.5%を大きく上回った。

物価高が続き、クリスマスが平日となる今年は、普段通りに過ごしたいという意向がある一方、自宅でクリスマスの食事を楽しみたいというニーズも高いことがうかがえる。

今年のクリスマスの過ごし方

また、クリスマスディナーにかける予算については、おうち派の59.4%が「5,000円未満」と回答。一方、外食派では51.5%が「5,000円以上」と回答した。

平均予算は、おうち派が5,378円、外食派が9,430円となり、おうち派は外食派と比較して予算を抑える傾向が見られた。物価高の中でも、費用を抑えながらクリスマスを楽しみたいという意識が明らかになった。

クリスマスディナー平均予算

クリスマスは大切にしたい一方、約7割が準備や片付けの負担を軽減したい

1年間のイベントのうち、「大切にしたいイベント」と「準備や対応が大変と感じるイベント」について聞いたところ、クリスマスは「大切にしたいイベント」として「正月」「誕生日・記念日」に続く上位にランクインした。一方、「準備や対応が大変と感じるイベント」としても上位に入り、クリスマスを大切にしたい気持ちがある反面、準備には負担を感じている実態が明らかになった。

さらに、クリスマスディナーおうち派に対し、「今年は平日のクリスマスなので、準備や片付けにかかる時間や手間を減らしたい」と思うかを聞いたところ、74.6%が「あてはまる」「ややあてはまる」と回答。自宅でクリスマスを楽しみたい一方、平日ならではの時間的な制約から、準備や片付けはできるだけ手軽に済ませたいというニーズが見られた。

一方、クリスマスで「妥協したくないこと・頑張りたいこと」については、「クリスマスケーキは、味やブランドに妥協せず良いものを買いたい」が35.1%で最多。次いで「チキンやローストビーフなどのメインの肉料理は本格的なものにしたい」が31.8%となった。

準備の手間や時間は減らしたいものの、クリスマスを象徴するケーキやメインの肉料理にはこだわり、特別感を楽しみたいという意向がうかがえる。

82.5%が「おトク・手軽・充実」のすべてを重視

今年のクリスマスに求めることを「おトク」「手軽」「充実」の3つの観点から分析したところ、82.5%が3つすべてに該当した。

「おトク」は出費を抑えたり、予約特典や割引クーポンを活用したりする意識、「手軽」は身近なお店で商品を揃えたり、準備の手間を減らしたりする意識、「充実」はおいしさや食卓のクオリティ、クリスマスらしい特別感や大切な人との時間を重視する意識として集計している。

この結果から、今年のクリスマスは価格も時間も楽しさも諦めない「欲張りクリスマス志向」がキーワードになると分析している。

欲張りニーズ

準備の手間を減らして生まれた時間は「家族や友人との会話」に

クリスマスの準備や片付けにかかる時間を短縮できた場合、その時間を何に使いたいかを聞いたところ、最多は「家族や友人、パートナーとゆっくり会話を楽しむ時間にしたい」で55.3%となった。次いで「映画や動画、テレビ番組などをゆっくり観る時間にしたい」が27.7%、「ひとり自分のペースでゆっくり食事やお酒を味わう時間にしたい」が23.8%となった。

準備の手間を減らすことは、単なる時間の節約だけでなく、家族や大切な人との団らんや、自分自身がリラックスする時間の充実にもつながる。面倒な準備にかける時間を減らし、その分クリスマスならではの楽しい時間を大切にしたいというニーズがうかがえる。

ファミリーマートが「おうちで欲張りクリスマス」を提案

こうした調査結果を踏まえ、ファミリーマートは2026年のクリスマスに「おうちで欲張りクリスマス」を提案する。

今年はクリスマスケーキやチキン、パーティーメニュー、ドリンクなど全66種類をラインアップ。身近な店舗で商品を揃えられる手軽さや、おトクなキャンペーンに加え、名店監修ケーキや自由に飾り付けを楽しめるDIYケーキなども展開する。

準備はラクに、楽しさは欲張るというコンセプトのもと、「おトク」「手軽」「充実」の3つをすべて楽しめるクリスマスを目指す。

おトク

手軽

充実

専門店監修ケーキやDIYケーキなど全66種類をラインアップ

おいしいのが、いちばん! ファミマのクリスマス

2026年のクリスマスは「おいしいのが、いちばん! ファミマのクリスマス」をテーマに、定番から新作まで全66種類を展開する。

ケーキは、昨年も好評だった「ピエール・エルメ アンソロジー」監修の新作フレーバーに加え、「ピエール マルコリーニ」監修のケーキ2種類、「テオブロマ」監修のガトーショコラアソートが初登場。そのほか、自分で飾り付けを楽しめる「おうちで飾ろう! クリスマスケーキ5号」や、切り分け不要の「苺とチョコの切れてるケーキ6号」、人気の「すみっコぐらし」コラボケーキなども揃える。

ケーキ以外にも、チキンやローストビーフ、オードブル、ピザ、お寿司、サンドイッチ、スパークリングワインなど、パーティーを彩るメニューを用意する。

【クリスマスメニュー内訳】

・クリスマスケーキ:28種類

・クリスマスチキン:10種類

・ローストレッグ:2種類

・冷凍食品:2種類

・ピザ:4種類

・オードブル:3種類

・サラダ:2種類

・寿司:2種類

・サンドイッチ:2種類

・スパークリングワイン:11種類



【予約・受け取り期間】

・予約開始:2026年9月16日10時01分～

・受け取り:2026年12月20日～12月25日



※沖縄県は2026年10月1日10時01分から予約受付開始。その他一部地域・店舗でも受付期間が異なる場合がある。 ※予約締切や受け取り期間は商品・地域によって異なる。一部ファミマオンライン予約を受け付けていない店舗もある。

早期予約やオンライン予約で割引・ポイント・無料引換券をゲット

2026年のクリスマスは、早期予約やファミマオンライン予約を利用すると、割引やポイント付与、ドリンクの無料引換券などの特典が受けられる。

ケーキは早割とオンライン予約のW特典

対象のケーキを2026年9月16日10時01分～12月1日9時00分に予約すると、割引価格で購入できる。さらに、ファミマオンライン予約を利用すると期間限定ファミマポイントも付与される。

対象商品

※沖縄県は2026年10月1日10時01分から受付開始。その他一部地域・店舗では受付期間が異なる場合がある。

チキンセットの予約で150円相当のポイントを付与

ファミマオンラインで対象のチキンセットを予約すると、150円相当のファミマポイントがもらえる。

【対象商品】

・3種チキンのパーティーセット

・プレチキ×チキンレッグセット

・プレチキ×ファミチキセット

・ファミチキ6個セット

・ファミチキ×クリスピーセット



※ポイントは2027年1月末日までに順次付与。有効期限は2027年6月末日。レシートや電子レシートには表示されない。

チキンセットやパーティーメニューの予約で2Lドリンクが無料に

対象商品を予約すると、1品につき1枚、サントリー「伊右衛門 2L」の無料引換券がもらえる。

店頭予約の場合は商品受け取り時にレシートクーポンを発券。ファミマオンライン予約の場合は、対象商品1個につき1枚の無料ファミペイクーポンを配信する。

・店頭予約の発券期間:2026年12月20日0時00分～12月28日23時59分

・店頭予約の利用期間:2026年12月20日7時00分～12月31日23時59分

・オンライン予約の利用期間:2026年12月20日0時00分～12月31日23時59分



【対象商品】

＜チキンセット＞

・3種チキンのパーティーセット

・プレチキ×チキンレッグセット



＜パーティーメニュー＞

・阿波尾鶏ローストレッグ

・彩どりローストレッグ

・ローストビーフ

・ローストポーク

・北海道産モッツァレラチーズ使用のマルゲリータピザ

・カマンベールとろける6種のチーズピザ～ハチミツ添え～

・ホエー豚ベーコンとセミドライソーセージのミックスピザ

・ハーフ＆ハーフピザ（照り焼きチキン・マヨコーン）

・クリスマスオードブル

・デリオードブル

・4種の肉盛りプレート

・ローストビーフのサラダ

・シーフードサラダ

・クリスマスキンパセット

・クリスマス寿司セット

・パーティーサンドセット

・ヒレカツ海老カツサンドセット



※オンライン予約のクーポンはキャンセル期限超過後にファミペイアプリへ配信される。配信まで時間がかかる場合がある。