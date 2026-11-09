セブン - イレブンは11月10日から順次、九州エリアと沖縄県の店舗で『食育×地域 応援フェア』を開催する。地域の小学生と共同開発した商品や、地元の食材・食文化を生かした商品など、全15品が登場する。

九州エリアでは八女抹茶を使ったスイーツなど全11品

九州エリアでは、福岡県の八女市立星野小学校、熊本県の熊本市立若葉小学校の小学生と共同開発した商品を発売する。

八女抹茶の風味豊かなパウダーをまぶしたもちもちのおもちに、甘いホワイトチョコを閉じ込めた「もっちもち 八女抹茶チョコもち」(213.84円)。ひとくちサイズで食べやすく、シェアにもぴったりだという。

もっちもち 八女抹茶チョコもち 213.84円

「いちごクリームと八女抹茶のロールケーキ」(321.84円)は、八女抹茶を使ったこだわりのふんわり生地で、いちごクリームを巻き上げた一品。抹茶の緑といちごのピンクが色鮮やかな、見た目も楽しめる商品に仕上げた。

いちごクリームと八女抹茶のロールケーキ 321.84円

抹茶が香る口どけのよいわらび餅や、風味豊かな自家製粒あんなどを詰め込んだ4層仕立てのスイーツが「まぜまぜスイーツ 八女抹茶ラテ 抹茶わらび&粒あん」(429.84円)。全体を混ぜることで、多彩な味わいや食感のハーモニーを楽しめる。

まぜまぜスイーツ 八女抹茶ラテ 抹茶わらび&粒あん 429.84円

キューブ型のパンを割ると、中から八女抹茶クリームともちもちのお餅が現れる「餅っと食感キューブパン 八女抹茶クリーム使用」(257.04円)も登場。見た目と食感の両方を楽しめる、新感覚の商品だという。

餅っと食感キューブパン 八女抹茶クリーム使用 257.04円

八女市の星野村をイメージした星型のチョコをトッピングした「お店で焼いた星のチョコ 八女抹茶使用 抹茶クッキー」(300.24円)。八女抹茶本来の豊かな香りと味わいに、チョコチップの食感を加えたこだわりのクッキーだ。

お店で焼いた星のチョコ 八女抹茶使用 抹茶クッキー 300.24円

熊本県産トマトを使った商品も2品登場する。「熊本県産トマトを食べよう 彩り野菜スープ」(386.64円)は、肉と野菜のうまみが溶け出したようなスープに、生トマトをトッピング。アルファベットのマカロニを使用し、子どもたちの遊び心も演出している。

熊本県産トマトを食べよう 彩り野菜スープ 386.64円

一方、「熊本県産トマトを食べよう とまドッグ」(248.40円)は、具材感のある優しい味わいのトマトソースがポイント。子どもから年配の人まで片手で食べられる手軽さと、満足感を兼ね備えた一品だ。販売エリアは大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県となる。

熊本県産トマトを食べよう とまドッグ 248.40円

このほか、九州の食材や食文化を生かした商品も展開する。

長崎県で水揚げされたアジを使用した「長崎県水揚げアジフライタルタルおむすび」(267.84円)は、アジフライとタルタルソースを組み合わせ、最後まで楽しめる商品に仕上げた。

長崎県水揚げアジフライタルタルおむすび 267.84円

有明海産の海苔を使った佃煮を具材にした「海苔佃煮おむすび(有明海産海苔使用)」(192.24円)も登場。ご飯のお供の定番具材をおむすびで味わえる。

大分県の郷土料理を商品化した「大分名物 だんご汁(味噌味)」(537.84円)は、もちもちの麺とコクのある味噌味のスープが特徴だ。

大分名物 だんご汁(味噌味) 537.84円

「九州産きびなごの南蛮漬け」(354.24円)は、九州産のきびなごを1尾丸ごと使用。野菜と一緒にサラダ感覚で食べられる南蛮漬けに仕上げた。なお、同商品のみ11月9日から順次発売する。

九州産きびなごの南蛮漬け 354.24円

沖縄県では県産きのこを使った全4品が登場

沖縄県では、やんばるの森が育む県産きのこを使った商品全4品を発売する。木材の加工時に生まれるおがこを、県産きのこの培地として活用する取り組みを背景に、地域の資源を生かした商品を展開。しっかりとした食感と豊かな風味が特徴の県産きのこを、おむすびやパスタ、スープ、サラダに取り入れた。

食育プロジェクト共同開発商品として登場するのが、国頭村立辺土名小学校の子どもたちと一緒に考えた「沖縄県産きのこのとり五目おむすび」(192.24円)。鶏肉のジューシーなうまみと沖縄県産きのこの出汁がご飯に染み渡り、醤油ベースの甘辛い味付けに、きのこの歯切れよい食感を重ねた。

沖縄県産きのこのとり五目おむすび 192.24円

「沖縄県産きのことツナの和風パスタ」(518.40円)は、醤油出汁にツナのコクを溶け込ませた王道の和風仕立て。沖縄県産きのこの風味に、刻み海苔とネギがアクセントを添える。

沖縄県産きのことツナの和風パスタ 518.40円

ガーリックとオリーブオイルのコクを効かせた「県産きのこのアヒージョ風スパゲティサラダ」(354.24円)。アヒージョ仕立てのパスタサラダに、沖縄県産きのことブロッコリー、トマトのみずみずしさが程よいコントラストを生み出す。

県産きのこのアヒージョ風スパゲティサラダ 354.24円

最後は「食べるクリームスープ 沖縄県産きのこ使用」(399.60円)。沖縄県産きのこの豊かな香りと、にんじんなどの野菜の甘みが溶け込んだクリーミーなスープで、優しい口当たりに仕上げたという。

食べるクリームスープ 沖縄県産きのこ使用 399.60円

九州エリアの対象商品は福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県のセブン - イレブン店舗で、沖縄県の商品は沖縄県内の店舗で販売する。いずれも11月10日から11月23日までの販売を予定している。