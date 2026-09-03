セブン‐イレブン・ジャパンは9月8日から、福岡ソフトバンクホークスと連携した「食べて、集めて、勝ち進め!セブン‐イレブン 福岡ソフトバンクホークス 全新キャンペーン」を、九州エリア(福岡県・熊本県・大分県・佐賀県・長崎県・宮崎県・鹿児島県)のセブン‐イレブンで開催する。

食べて、集めて、勝ち進め!セブン‐イレブン 福岡ソフトバンクホークス 全新キャンペーン

本キャンペーンでは、3年連続のパ・リーグ優勝を目指す同球団のスローガン「全新」とともに、食×デジタルの両方から九州を全力で応援する。勝利や日本一を祈願したコラボフード全4商品を発売するほか、対象商品を2個購入した人へ、試合速報連動型応援カードゲーム「プロ野球 ファンスターズリーグ」のセブン‐イレブン限定オリジナルカード(全5種)を1枚プレゼントする。開催期間は9月8日～21日。

コラボフード全4商品

「勝利をつかめ!ホークス応援おむすび たまご&のり」(194.40円)は、たまごそぼろ・味付のり・おかか煮を混ぜ込んだ、優しい味わいのおむすび。

「日本一へ一直線!ダブルラインチーズのチキンカツおむすび」(248.40円)は、甘めのソースとマスタードマヨで味付けしたチキンカツに、チェダーチーズを盛付けした食べ応えのあるおむすび。

「鷹の直球!勝ち切るBBQソースバーガー」(138.24円)は、スモーキーな風味のBBQソースと、ピリッとしたマスタードマヨを組み合わせたハンバーガー。

「日本一Vを重ねろ!VVVカレーポテトピザパン」(170.64円)は、マイルドで奥深いカレーポテトの味わいが広がる一品で、野菜の甘みが溶け込んだ子どもでも食べやすいピザパン。勝利を願う「V」の字を描いたマヨネーズがアクセント。

対象商品2個購入でオリジナルカードがもらえる

キャンペーン期間中、対象商品(コラボ商品4品)を2個購入すると、セブン‐イレブン限定デザインのプロ野球 ファンスターズリーグ オリジナルカードが1枚もらえる。カード裏面の二次元コードをアプリで読み込むことで、ゲーム内でも同じカードを使用して遊べる、リアルとデジタルが連動した新感覚の体験を楽しめる。

デザインは、柳田悠岐選手、今宮健太選手、栗原陵矢選手、周東佑京選手、柳町達選手の全5種。いずれも数量限定のため、なくなり次第終了となる。