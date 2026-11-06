セブン - イレブンは11月10日から、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県と、茨城県・栃木県・群馬県で『食育×地域 応援フェア』を開催する。地域の小学生と共同開発した商品をはじめ、すいとんを使ったパフェや笠間栗のモンブラン、上州麦豚のおむすびなど、各地の食材や食文化を生かした地域限定商品を順次発売する。

同フェアでは、全国各地の小学校で実施している食育をテーマにした出張授業から生まれた子どもたちのアイデアをもとに、地域の食材を使った商品を開発。地元の生産者や自治体、セブン - イレブン店舗の従業員など、地域に関わる人々と協力しながら、各地ならではの味わいを届ける。

一都三県では小学生との共同開発商品や地域の定番メニューが登場

埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県の店舗では、地域の小学生と共同開発した商品や、一都三県で親しまれているメニューなどを販売する。

埼玉県では、小麦文化が根付く地域で馴染み深い「すいとん」をお餅風にアレンジした「おいもモンブランとすいーとんパフェ」(410.40円)が登場。もちもち食感のすいとんと、さつまいもペーストのモンブランを組み合わせた、ショートケーキ風のパフェに仕上げた。埼玉県のみの販売となる。

おいもモンブランとすいーとんパフェ 410.40円

千葉県の「ミルクホイップのふわ焼きサンド」(181.44円)は、牛乳仕込みのふんわり甘いパンに、千葉県産牛乳を使ったクリームをたっぷりサンド。カラースプレーをトッピングし、彩り豊かに仕上げた。千葉県のみの販売となる。

ミルクホイップのふわ焼きサンド 181.44円

東京都では「ラー油で変身 中華たまごスープ」(365.04円)を発売。たまごと野菜のやさしい味わいの中華スープに、別添の特製ラー油を加えると、ピリ辛の麻辣風スープに変化する。途中で味を変えながら、一杯で2つの味わいを楽しめる。東京都のみの販売となる。

ラー油で変身 中華たまごスープ 365.04円

神奈川県の「色どりサラダ 三浦市産大根使用」(257.04円)は、三浦市産の大根を主役に、コーンや枝豆、ハムなどをトッピング。彩り豊かで食べ応えのある一品となっている。神奈川県のみの販売となる。

色どりサラダ 三浦市産大根使用 257.04円

続いて、一都三県の地域食材や食文化を生かした商品も展開する。

「だしむすび 山安のあじ干物」(192.24円)は、神奈川県で親しまれている山安のあじ干物を使用。かつおと昆布のだしで炊き上げたおむすびだ。

だしむすび 山安のあじ干物 192.24円

千葉県のご当地ラーメンを再現した「竹岡式醤油ラーメン」(537.84円)は、刻み玉ねぎのトッピングと醤油味の黒いスープが特徴。

竹岡式醤油ラーメン 537.84円

シンプルな定番の菓子パン「揚げパンシュガー」(170.64円)は、ボリューム感のあるコッペパンを油で揚げ、砂糖をまぶした。

揚げパンシュガー 170.64円

「なめらか狭山茶プリン ラテ仕立て」(248.40円)は、なめらかな食感の狭山茶プリンに、狭山茶ミルクムースとソースをラテアートに見立ててトッピング。可愛らしい見た目も特徴となっている。

なめらか狭山茶プリン ラテ仕立て 248.40円

北関東では上州麦豚や笠間栗など地元食材を使った7品

茨城県・栃木県・群馬県の店舗では、前橋市立時沢小学校と笠間市立みなみ学園義務教育学校との食育プロジェクトから生まれた商品をはじめ、地域の食材を使った全7品を販売する。

群馬県の「プチもち食感 ねぎ塩豚むすび 上州麦豚使用」(199.80円)は、前橋市立時沢小学校との取り組みから生まれた商品。上品な脂のうまみが特徴の上州麦豚を使用し、もち麦ご飯とれんこんの食感をアクセントに加えた。

プチもち食感 ねぎ塩豚むすび 上州麦豚使用 199.80円

茨城県産の紅はるかと笠間栗を組み合わせた「Wモンブランプリンケーキ 紅はるか&笠間栗」(399.60円)は、笠間市立みなみ学園義務教育学校との食育プロジェクトから誕生。紅はるかと笠間栗、それぞれの風味を生かした2種類のクリームを盛り付けた。プリンとクリームを別々に味わうほか、一緒に食べても楽しめる。

Wモンブランプリンケーキ 紅はるか&笠間栗 399.60円

同じく笠間市立みなみ学園義務教育学校との取り組みから生まれた「Wホイップこっぺ 紅まさり&笠間栗」(213.84円)は、ふんわりとしたコッペパンにホイップを2種類サンド。茨城県産の紅まさりと笠間栗の味わいを一度に楽しめる。

Wホイップこっぺ 紅まさり&笠間栗 213.84円

地域の食材を生かした商品としては、「BBQソースの肉盛りバーガー 上州麦豚使用」(429.84円)も登場。上州麦豚を香ばしくジューシーに焼き上げ、コクと深みのあるBBQソースを合わせて、ふっくらとしたバンズでサンドした。

BBQソースの肉盛りバーガー 上州麦豚使用 429.84円

「やみつき白菜 栃木県産ニラ使用」(224.64円)は、栃木県産ニラとみずみずしく甘みのある白菜を組み合わせた一品。かつおや昆布などのだしに、ニンニクと唐辛子を効かせた味わいに仕上げた。

やみつき白菜 栃木県産ニラ使用 224.64円

茨城県産水菜を主役にした「シャキシャキ水菜のおひたし 茨城県産水菜使用」(257.04円)は、水菜のシャキシャキとした食感が特徴。だしや具材と一緒に楽しめる。

シャキシャキ水菜のおひたし 茨城県産水菜使用 257.04円

「ミルクムースシュー 那須塩原牛乳使用」(213.84円)は、那須塩原牛乳を使ったなめらかな食感のミルクムースを楽しめるシュークリームとなっている。

ミルクムースシュー 那須塩原牛乳使用 213.84円

『食育×地域 応援フェア』の開催期間は、11月10日から11月23日まで。一都三県では埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県、北関東では茨城県・栃木県・群馬県のセブン - イレブン店舗で販売する。なお、一都三県の「なめらか狭山茶プリン ラテ仕立て」は11月7日から順次発売。北関東の「Wモンブランプリンケーキ 紅はるか&笠間栗」は、栃木県・群馬県では11月10日、茨城県では11月13日から発売する。

商品は数量に達するなど、諸般の事情により取り扱いを終了する場合がある。また、店舗によって一部取り扱いがない商品や、商品名・規格が異なる場合もある。