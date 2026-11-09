セブン - イレブンは11月10日から順次、関西エリアと岡山県・四国エリアで『食育×地域 応援フェア』を開催する。大阪産デラウェアや宇治ほうじ茶を使ったスイーツ、蒜山ジャージー牛乳を使用したプリンなど、地域の食材や食文化を生かした全13品が登場する。

関西エリアでは全7品が登場

関西エリアでは、大阪産デラウェアや宇治ほうじ茶を使ったスイーツのほか、和歌山県産の青実山椒や京都府産の九条ねぎを使用したおむすびなど全7品を販売する。

大阪市立聖和小学校の児童と共同開発した「スイーツクロワッサン OSAKA(大阪)産デラウェア果汁使用」(321.84円)は、大阪河内地方名産のデラウェアを皮ごと搾った果汁をホイップクリームに合わせた一品。デラウェアならではの濃厚な甘みとやさしい酸味を楽しめる。販売エリアは大阪府・和歌山県で、11月10日から順次発売する。

スイーツクロワッサン OSAKA(大阪)産デラウェア果汁使用 321.84円

宇治市立岡屋小学校の児童と開発した「ついつい手ぇでる 宇治ほうじ茶シュー」(270円)は、宇治ほうじ茶の風味を生かしたカスタードとホイップを詰め込んだダブルシュー。上掛けのチョコによるパキパキ食感に加え、シューの底に盛り付けたココアクッキーとチョコのザクザクとした食感も楽しめる。11月8日から順次発売する。

ついつい手ぇでる 宇治ほうじ茶シュー 270円

同じく宇治市立岡屋小学校の児童と共同開発した「びよ～ん 宇治ほうじ茶ぷりん団子入り」(388.80円)は、スプーンですくうと伸びる仕掛けが特徴のほうじ茶プリン。ホイップ、白玉、ほうじ茶パウダーを盛り付け、ホイップとプリンの間にはチョコ羊羹を挟んでいる。11月10日から順次発売する。

びよ～ん 宇治ほうじ茶ぷりん団子入り 388.80円

「ちりめん山椒おむすび 和歌山県産青実山椒入り」(199.80円)は、和歌山県産の青実山椒を使ったちりめん山椒を、だしの効いたご飯に混ぜ込んだおむすび。ふっくらと仕上げたちりめんと山椒の上品な味わいが特徴だ。

ちりめん山椒おむすび 和歌山県産青実山椒入り 199.80円

「九条ねぎ味噌おむすび 西京味噌使用」(170.64円)は、甘みのある京都府産九条ねぎと西京味噌を中具にした一品。味噌の深いコクと九条ねぎの豊かな風味に、赤唐辛子がアクセントを加える。

九条ねぎ味噌おむすび 西京味噌使用 170.64円

兵庫県加古川市のご当地グルメを再現した「加古川ポークかつめし」(753.84円)は、ご飯の上に平たくしたポークカツをのせ、甘めの特製デミグラスソースをたっぷりとかけた一品。

加古川ポークかつめし 753.84円

「チョコチップのせました ちぎれるスイートブレッド」(181.44円)は、ふんわりとした口どけのパン生地にチョコチップを散りばめた菓子パン。ちぎって食べやすい形状で、ボリューム感のある仕上がりとなっている。

チョコチップのせました ちぎれるスイートブレッド 181.44円

岡山県・四国エリアでは全6品が登場

岡山県・四国エリアでは、岡山市立旭操小学校の児童と共同開発した商品や、各地の食材を使った全6品を販売する。

「ほうれん草玉子飯 唐揚げおむすび(もち麦)」(181.44円)は、「朝から健康に食べられるおむすび」をテーマに開発。岡山県産「森林どり」の唐揚げを中具に使用し、とりめしだれを合わせた。ほうれん草や玉子、もち麦も組み合わせ、具材感たっぷりに仕上げている。

ほうれん草玉子飯 唐揚げおむすび(もち麦) 181.44円

岡山県蒜山高原の「蒜山ジャージー牛乳」を使った「ダブルプリン 蒜山ジャージー牛乳使用」(321.84円)は、2層仕立てのプリン。卵の豊かな風味を生かしたカスタードプリンと、濃厚な甘みとコクのあるミルクプリンを組み合わせている。11月9日から順次発売する。

ダブルプリン 蒜山ジャージー牛乳使用 321.84円

「きのことおいもご飯おむすび なると金時使用」(181.44円)は、徳島県の名産品「なると金時」の中でも、最上級ブランドとして知られる「里むすめ」を使った混ぜご飯おむすび。じっくり蒸したお芋の濃厚な甘みとホクホク感を、風味豊かなきのことともに味わえる。

きのことおいもご飯おむすび なると金時使用 181.44円

旬を迎える香川県産レタスを使った「野菜とソーセージのポトフ 香川県産レタス使用」(397.44円)は、具だくさんのスープ。レタスを生のまま盛り付けており、レンジで温めることでみずみずしさとシャキシャキとした食感を楽しめる。

野菜とソーセージのポトフ 香川県産レタス使用 397.44円

「生姜香る厚揚げ 高知県産生姜使用」(300.24円)は、絹豆腐を香ばしく揚げたおつまみ仕立てのカップデリ。外側はカリッと、内側はふんわりとした厚揚げに、高知県産生姜、青ねぎ、鰹節を合わせた。生姜のさわやかな風味が厚揚げの旨みを引き立てる。

生姜香る厚揚げ 高知県産生姜使用 300.24円

「愛媛県産せとかのマーマレード&ホイップ」(170.64円)は、果汁が多く濃厚な甘さが特徴の愛媛県産柑橘「せとか」を使った菓子パン。規格外品のせとかをジャムに加工し、果皮まで使ったジャムとホイップクリームをサンドした。さわやかな甘みとほのかな苦みが特徴で、コーティングのチョコレートが柑橘の香りを引き立てる。