セブン‐イレブン・ジャパンは6月23日、ABCテレビの朝の情報番組「おはよう朝日です」とコラボレーションした「関西 おは朝 まいどおおきにフェア」を関西エリアのセブン‐イレブン店舗で開始した。

関西 おは朝 まいどおおきにフェア

同フェアでは、古川 昌希アナウンサーや鷲尾 千尋アナウンサー、番組キャラクターめざめちゃんのこだわりを詰め込んだ「おは朝コラボ商品」4品に加え、大阪の名店「千とせ本店」監修の商品や、関西の食習慣「明日のパン」(＝明日の朝に食べるパン)にちなんだ商品など、忙しい毎日のちょっとした楽しみに寄り添うユニークな関西オリジナル商品4品の計8品をラインアップした。

「おはよう朝日です」コラボ商品

「具材で占うおは朝おむすび」(289.44円)は、鷲尾アナが子どもの頃にお母さんに握ってもらい、大人になった今でも大好物だというおにぎりを再現した商品。お弁当の定番具材である「唐揚げ」「玉子焼き」「ウインナー」を一握りにしたボリューム満点のおむすび。

商品によって具材3種のトッピング位置が異なり、ひと口目が唐揚げであればパワーUP、玉子焼きなら金運UP、ウインナーなら勝負運UP…と、その日の運勢を占えるのもポイント。最初の具材が何なのか、ワクワク・ドキドキしながら頬張れるおにぎりに仕立てた。

具材のトッピング位置で占う運勢

鷲尾アナ考案「めっちゃタコスやん!冷し中華」(645.84円)は、女性を中心に人気急上昇中のタコスと王道の冷し中華を大胆に組み合わせた。レタスやトマトなどたっぷりの野菜を、つるっとした麺と一緒にサラダ感覚で食べられる新感覚のメニュー。味の決め手は、鶏そぼろ・大豆ミート・たまねぎ・トマトに、クミン&オレガノなどのスパイスやハラペーニョを合わせたタコスミート。旨味だけでなく、スパイスの風味もしっかりと感じられる仕立てで、別添サルサソースにより辛さを調整することも可能。

「CAFE BOX 魚介の旨み広がるパエリア」(799.20円)は、海鮮好きの古川アナの要望から誕生したパエリア。あさり、ホタテ、エビ、イカなどの魚介類の旨みがつまっただしを使用し、蒸気にてじっくりと煮込んだことで、海鮮の旨みが米の芯までしみ込んでいる。お米は、加熱蒸気オーブンで余分な水分を飛ばして粒立ちの良い仕立てに。表面はふっくら、中はほどよい食感がある一粒一粒を噛み締めるほどに、たしかな魚介の旨みを感じることができる。

「CAFE BOX 魚介の旨み広がるパエリア」(799.20円)

「まるで大福 あんホイップパン」(181.44円)は、番組のキャラクター・めざめちゃんの好きなもの「大福」をイメージした菓子パン。パン専用粉「もちはるこSACHI」を使用したことでふわもちの食感を実現。ひと口目から大福のような弾力を感じられるという。パッケージのイラストは鷲尾アナの描きおろし。番組キャラクターのおきたくんとめざめちゃんが仲良く並ぶ、思わず"パケ買い"したくなるような可愛らしいデザインに仕上げた。

関西エリア限定商品

「浪花の冷たい肉うどん」(645.84円)は、肉吸い発祥の店として知られる老舗・千とせ本店が監修した冷たい肉うどん。スープに、関西だしで牛肉をボイルする際に生まれたゆで汁を使用したことにより、だしの風味の中に牛肉の旨味とコクが感じられる贅沢な一杯に仕上げた。さらに、肉吸いの定番具材「温泉卵」をトッピング。お箸で割ればつゆに溶け合い、牛肉やうどんに絡み、よりマイルドな味わいを楽しめる。

「町中華の炒飯おむすび」(237.60円)は、お弁当で人気の町中華の鉄鍋炒めチャーハンの味わいを再現した商品。通常サイズのおむすびよりも厚みがあり、醤油の香ばしさを楽しめる。

「ちぎれるスイートブレッド」(159.84円)は、関西に根付く「翌日の朝食用のパンをあらかじめ買っておく」という「明日のパン」文化に着目し誕生した商品。ボリュームのあるサイズ感ながら、ちぎって食べやすい形状で、忙しい朝でも手軽に食べられる。

「ほわまるカスタードケーキ」(216円)は、ふわふわのケーキ生地にたっぷりのカスタードを入れ、表面に砂糖衣「グレーズ」を上掛けすることで「シャリッ・ふわほわ・とろん」の3つの食感が一度に楽しめるスイーツ。