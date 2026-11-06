セブン - イレブンは11月10日から、東北・北海道の店舗で『食育×地域 応援フェア』を開催する。地域の小学生と共同開発した商品をはじめ、気仙沼港水揚げのカツオや三陸産めかぶ、北海道産オオズワイガニ、函館サーモンなど、各地の食材やご当地メニューを生かした全15品を順次発売する。

同フェアでは、地域の小学校で実施した食育をテーマにした出張授業から生まれた子どもたちのアイデアをもとに、地元の食材を使った商品を開発。生産者や自治体、店舗の従業員など、地域に関わる人々と協力し、各地ならではの味わいを届ける取り組みだ。

東北エリアでは11月10日から11月23日まで、気仙沼市立鹿折小学校の児童が考案した商品や、東北で馴染みのあるメニューなど全9品を販売する。北海道エリアでも同期間に、函館市立高丘小学校の児童と共同開発した商品をはじめ、海の幸や道産食材を使った全6品を展開する。

東北エリアは気仙沼港水揚げカツオや三陸産めかぶなど全9品

東北エリアでは、気仙沼市立鹿折小学校の子どもたちのアイデアを生かした商品2品を発売する。

「2種のツナサラダサンド 気仙沼港水揚げカツオ使用」(345.60円)は、地元で馴染みのあるピリッと辛いツナと、マヨネーズ仕立てのツナサラダを組み合わせたサンドイッチ。2種類の味わいを一度に楽しめる。

2種のツナサラダサンド 気仙沼港水揚げカツオ使用 345.60円

「3種のおにぎりランチ 気仙沼港水揚げカツオ使用」(429.84円)は、気仙沼港で水揚げされたカツオを使った「カツオの甘露煮」「カツオツナ」「カツオわかめ」のミニサイズのおにぎり3種類を詰め合わせた商品。赤ウインナーや玉子焼きなども添えた、彩り豊かなミニ弁当となっている。

3種のおにぎりランチ 気仙沼港水揚げカツオ使用 429.84円

このほか、東北の食材や食文化を生かした商品も登場する。

「こだわりおむすび カツオの甘露煮 気仙沼港水揚げカツオ使用」(246.24円)は、気仙沼港で水揚げされたカツオの甘露煮を中具にしたおむすび。東北で馴染みのある甘じょっぱい味つけで煮込んでいる。

こだわりおむすび カツオの甘露煮 気仙沼港水揚げカツオ使用 246.24円

「いがめんち 八戸港水揚げいか使用」(257.04円)は、青森県八戸港で水揚げされたいかを使い、青森のご当地メニュー「いがめんち」をおむすびにアレンジした一品。紅生姜とマヨネーズのコクがアクセントになっている。

いがめんち 八戸港水揚げいか使用 257.04円

「舟形マッシュルームのグラタン」(399.60円)は、山形県舟形町産のマッシュルームを使用。マッシュルームの香りと豊かな風味が広がる、濃厚でクリーミーな味わいに仕上げた。11月9日に発売する。

舟形マッシュルームのグラタン 399.60円

「きりたんぽ鍋風スープ」(429.84円)は、秋田県のご当地メニュー「きりたんぽ」をスープ仕立てにした商品。鶏の旨味が溶け込んだ甘みのある醤油スープが、モチモチとしたきりたんぽに染み込む。11月9日に発売する。

きりたんぽ鍋風スープ 429.84円

「うちの朝めし めかぶととろろ 三陸産たたきめかぶ使用」(213.84円)は、三陸産めかぶを使ったカップデリ。めかぶのとろっとした食感と出汁の旨味を生かし、ご飯にかけて食べる朝食の定番メニューを再現した。

うちの朝めし めかぶととろろ 三陸産たたきめかぶ使用 213.84円

「味噌マヨネーズで食べるブロッコリー 会津みそ使用」(300.24円)は、国産ブロッコリーを福島県の会津みそを使った特製味噌マヨネーズにつけて味わう一品。味噌の香ばしさとマヨネーズのコクが、ブロッコリーの味わいを引き立てる。

味噌マヨネーズで食べるブロッコリー 会津みそ使用 300.24円

「ブルーベリーソースとレアチーズ 岩手県産ブルーベリー使用」(280.80円)は、岩手県産ブルーベリーを使ったレアチーズケーキ。ブルーベリーのフルーティーな甘酸っぱさと、まろやかなレアチーズのコクが調和している。11月8日に発売する。

ブルーベリーソースとレアチーズ 岩手県産ブルーベリー使用 280.80円

北海道エリアは函館サーモンやオオズワイガニなど全6品

北海道エリアでは、函館市立高丘小学校の児童と共同開発した商品を発売する。

「函館サーモンと昆布ご飯のおむすび 函館産昆布使用」(224.64円)は、函館産真昆布の出汁で炊き上げたご飯に、きざみ昆布を混ぜ込んだおむすび。地元で養殖された函館サーモンを蒸し焼きにし、ふっくらジューシーな食感と味わいに仕上げている。

函館サーモンと昆布ご飯のおむすび 函館産昆布使用 224.64円

このほか、北海道産オオズワイガニや真たら、水たこなどを使った商品も展開する。

「かにめしおむすび 道産オオズワイガニほぐし身使用」(224.64円)は、北海道産オオズワイガニの殻と昆布で煮出した出汁で炊いたご飯に、甘みのあるカニのほぐし身を組み合わせたおむすび。甘辛く煮た椎茸やたけのこも入っている。

かにめしおむすび 道産オオズワイガニほぐし身使用 224.64円

「ガタタンご飯 道産オオズワイガニほぐし身使用」(732.24円)は、北海道芦別市のご当地グルメ「ガタタン」をイメージした商品。具だくさんでとろみのある餡の上に、北海道産オオズワイガニのほぐし身をのせた、満足感のある一品だ。

ガタタンご飯 道産オオズワイガニほぐし身使用 732.24円

「旨み出汁スープの塩ラーメン 函館真昆布使用」(594円)は、丁寧にとった出汁に鶏ガラや豚ガラを合わせ、風味豊かですっきりと上品な味わいのスープに仕上げた。豚バラチャーシューをトッピングしている。

旨み出汁スープの塩ラーメン 函館真昆布使用 594円

「彩り野菜とたらの黒酢あん 道産真たら使用」(429.84円)は、北海道産の真たらを揚げ、甘みと酸味のバランスが良い黒酢あんで味つけした商品。彩り豊かな野菜を添えており、冷たいままでもおいしく食べられる。11月9日に発売する。

彩り野菜とたらの黒酢あん 道産真たら使用 429.84円

「たことブロッコリーバジルサラダ 道産水たこ使用」(321.84円)は、北海道産水たこを使ったカップデリ。柔らかな食感と優しい甘さが特徴の水たこを、バジルソースでさっぱりと仕上げている。11月9日に発売する。

たことブロッコリーバジルサラダ 道産水たこ使用 321.84円

なお、北海道庁と連携して実施する『ほっかいどう笑顔をつなぐリレープロジェクト』の一環として、対象商品の売上の一部を北海道庁を通じて子育て支援に寄付する。