スターバックス コーヒー ジャパンは、ホリデーシーズンに楽しめるティービバレッジ3種類と、おすすめのカスタマイズを紹介している。アールグレイの香りを楽しめるフラペチーノや、茶葉の深みを味わえるティーラテなど、チョコレートシロップやはちみつの追加、ミルクの変更で自分好みの一杯にアレンジできる。

ホリデーシーズン ティービバレッジ3種類

チョコレートを加えて楽しむ「アールグレイ チョコレート フラペチーノ」

「アールグレイ チョコレート フラペチーノ」(Tall:690円)は、アールグレイの香りが際立つティーベースに、チョコレートソースとザクザクとした食感のチョコレートチップを合わせたティーフラペチーノ。

おすすめのカスタマイズは、チョコレートシロップの追加(55円)とチョコレートソースの追加(無料)。チョコレートの風味をプラスすることで、アールグレイの香りとともに楽しめる。

アールグレイ チョコレート フラペチーノ Tall:690円

オーツミルクとはちみつでアレンジする「ロイヤル ミルク ティー」

「ロイヤル ミルク ティー」(Tall:620円)は、アッサムとダージリンのティーに、コクのあるスチームミルクを合わせたすっきりとした味わいのティーラテ。バターショートブレッドのサクサクとした食感もアクセントになっている。

おすすめは、オーツミルクへの変更(55円)とはちみつの追加(無料)。はちみつは、店内のマイカスタマイズバーで自分で追加できる。茶葉の深みを味わいたい日におすすめのアレンジだという。

ロイヤル ミルク ティー Tall:620円

ストロベリームースとはちみつを合わせる「ジョイフルメドレー ストロベリー クリーミー ティー ラテ」

「ジョイフルメドレー ストロベリー クリーミー ティー ラテ」(Tall:650円)は、ジョイフルメドレーの華やかな香りを感じるティーラテに、甘酸っぱいストロベリームースを合わせたクリーミーな一杯。なお、ストロベリー果肉・果汁は5%未満となっている。

おすすめのカスタマイズは、スターバックスミルクへの変更とはちみつの追加(無料)。はちみつは、マイカスタマイズバーで自分で加えられる。華やかでクリーミーな味わいを楽しみたい日にぴったりの組み合わせだ。