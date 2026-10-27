スターバックスでは、11月2日(月)よりホリデーシーズンがスタートします。第1弾では、スターバックスの冬の風物詩「ジョイフルメドレー」を主役にした『ジョイフルメドレー ストロベリー クリーミー ティー ラテ』をはじめ、『アールグレイ チョコレート フラペチーノ』、『ロイヤル ミルク ティー』の3種が登場。メディア向けに行われた試飲会に参加してきたので、それぞれの味わいやおすすめのカスタマイズを紹介します。

11月2日(月)より発売する『ジョイフルメドレー ストロベリー クリーミー ティー ラテ』、『アールグレイ チョコレート フラペチーノ』、『ロイヤル ミルク ティー』

スタバ2026年ホリデー新作ドリンク3種の値段・カロリー比較

スターバックスでは、2026年11月2日(月)からホリデー限定ドリンク3種が発売されます。価格は店内利用で620～690円。いずれもTallサイズのみの販売で、ジョイフルメドレーやアールグレイなど、紅茶を主役にした味わいが楽しめます。

商品名 店内価格 持ち帰り価格 カロリー ジョイフルメドレー ストロベリー クリーミー ティー ラテ 650円 638円 公開後追記 アールグレイ チョコレート フラペチーノ 690円 678円 公開後追記 ロイヤル ミルク ティー 620円 609円 公開後追記

※価格は税込。いずれもTallサイズのみ。カロリーは公式情報が公開され次第追記します。

新作『ジョイフルメドレー ストロベリー クリーミー ティー ラテ』はどんな味?

スターバックスの2026年ホリデーシーズンのテーマは、“Let’s par-TEA!”。街が煌めき、自然と心も華やぐこの季節に、その日の気分に合わせて選べる、個性豊かな3種のティービバレッジが登場します。ひとりでゆっくりと自分を労わる時間にも、大切な人と語らうひとときにも。ホリデーならではの心ときめくティータイムを彩ります。

『ジョイフルメドレー ストロベリー クリーミー ティー ラテ』(Tallサイズのみ/持ち帰り638円、店内利用650円)

『ジョイフルメドレー ストロベリー クリーミー ティー ラテ』は、スターバックスのホリデーシーズンを象徴する「ジョイフルメドレー」を主役にした華やかな一杯です。カップの底には、ホワイトモカシロップを加えたフレッシュクリーム。その上からジョイフルメドレーティーを注ぎ、ストロベリー風味のムースとフリーズドライストロベリーをトッピングした、かわいらしいビジュアルが目を惹きます。

まずは混ぜずに飲んでみると、カップの底からは練乳を思わせる、甘くコク深いミルキーな味わい。ストローを徐々に上へと移していくと、ブラックティーの力強さに、ウーロン茶のまろやかな甘みとジャスミンティーの華やかな香り、ほのかなアプリコットの風味が重なる、ジョイフルメドレーならではの豊かな風味を楽しめます。ムースからは、ほのかなストロベリーの風味が広がり、華やかさを添えてくれます。

全体を混ぜて飲んでみると、ジョイフルメドレーの豊かな香りがクリームの甘みとコクに溶け込み、まろやかで奥行きのある味わいに。甘さはマイルドになり、後味はすっきり。やさしく香るストロベリーフレーバーが心地よいアクセントとなり、飲み終えたあとも華やかな香りがふんわりと残ります。ジョイフルメドレーならではの香りをゆっくりと楽しみながら、ほっとひと息ついて心をゆるめたいときにぴったりの一杯です。

『ジョイフルメドレー ストロベリー クリーミー ティー ラテ』のカロリーは?

『ジョイフルメドレー ストロベリー クリーミー ティー ラテ』のカロリーは販売され次第追記します。

『ジョイフルメドレー ストロベリー クリーミー ティー ラテ』の価格は?

『ジョイフルメドレー ストロベリー クリーミー ティー ラテ』の価格は、Tallサイズのみの販売で、店内利用の場合650円、持ち帰りの場合638円です。

『ジョイフルメドレー ストロベリー クリーミー ティー ラテ』のおすすめのカスタムは?

まずはカスタマイズをせずに楽しむのがおすすめなのだそう。より華やかさをプラスしたいときは、はちみつ(0円)を追加するのがおすすめです。

『ジョイフルメドレー ストロベリー クリーミー ティー ラテ』の販売期間は?

『ジョイフルメドレー ストロベリー クリーミー ティー ラテ』の販売期間は、11月2日(月)からなくなり次第終了です。

新作『アールグレイ チョコレート フラペチーノ』はどんな味?

『アールグレイ チョコレート フラペチーノ』(Tallサイズのみ/持ち帰り678円、店内利用690円)

『アールグレイ チョコレート フラペチーノ』は、ベルガモットが華やかに香るアールグレイに、コク深いチョコレートを合わせたティーフラペチーノです。カップの底にチョコレートソースを入れ、その上からチョコレートチップ入りのアールグレイフラペチーノを注ぎ、ホイップクリームをトッピング。チョコレートチップの食感がアクセントになる、ご褒美感あふれる一杯です。

さっそく飲んでみると、ベルガモットの華やかな香りとほろ苦さが際立つ、上品な味わい。アールグレイならではの清涼感と、チョコレートのビターな味わいが見事にマッチしていました。カップの底に近づくにつれてチョコレートの風味が濃くなり、よりコク深い味わいに。チョコレートチップの食感も心地よいアクセントとなり、最後のひと口まで飽きずに楽しめます。気分をリフレッシュしたいときや、気持ちを切り替えてもうひと頑張りしたいときにぴったりの一杯です。

『アールグレイ チョコレート フラペチーノ』のカロリーは?

『アールグレイ チョコレート フラペチーノ』のカロリーは販売され次第追記します。

『アールグレイ チョコレート フラペチーノ』の価格は?

『アールグレイ チョコレート フラペチーノ』の価格は、Tallサイズのみの販売で、店内利用の場合690円、持ち帰りの場合678円です。

『アールグレイ チョコレート フラペチーノ』のオススメのカスタムは?

チョコレート好きな人には、チョコレートチップ増量(0円)やチョコレートソース追加(0円)がおすすめ。大人な味わいを楽しみたい人は、ブロンドエスプレッソショットを追加(+55円)するとビターな風味を楽しめます。

『アールグレイ チョコレート フラペチーノ』の販売期間は?

『アールグレイ チョコレート フラペチーノ』の販売期間は、『ジョイフルメドレー ストロベリー クリーミー ティー ラテ』と同じく、11月2日(月)からなくなり次第終了です。

新作『ロイヤル ミルク ティー』はどんな味?

『ロイヤル ミルク ティー』(Tallサイズのみ/持ち帰り609円、店内利用620円)

『ロイヤル ミルク ティー』は、ダージリン、アッサム、セイロンの3種の茶葉を合わせたオリジナルブレンドティーにミルクを合わせた、コク深い味わいのミルクティーです。ホイップクリームの上には、サクッとほろっとした食感がアクセントになるショートブレッドクラムをトッピング。カップを近づけると、バターの芳醇な香りがふんわりと漂い、ほっと心がほどけるような気分にさせてくれます。

ひと口飲んでみると、紅茶の豊かな風味がしっかりと感じられる、王道のミルクティー。茶葉の本格的な香りと、存在感のあるまろやかなミルクが溶け合い、コク深くやさしい味わいが広がります。日常のティータイムを少し贅沢にしてくれる、ほっと心がほどけるような一杯。慌ただしい日常から少し離れて、自分をいたわりたいときにぴったりです。

『ロイヤル ミルク ティー』のカロリーは?

『ロイヤル ミルク ティー』のカロリーは販売され次第追記します。

『ロイヤル ミルク ティー』の価格は?

『ロイヤル ミルク ティー』の価格は、Tallサイズのみの販売で、店内利用の場合620円、持ち帰りの場合609円です。

『ロイヤル ミルク ティー』のオススメのカスタムは?

アーモンドミルクに変更(+55円)やキャラメルソースを追加(0円)することで、バターの香りを生かしながら香ばしさをプラス。さらに、マイ カスタマイズ バーにあるバニラシュガー&ソルトを加えれば、バニラ香る甘じょっぱい味わいを楽しめます。

『ロイヤル ミルク ティー』の販売期間は?

『ロイヤル ミルク ティー』の販売期間は、11月2日(月)からなくなり次第終了です。

ホリデーらしさを演出するクッキーのトッピングも

『Be a Santa クッキー トッピング』(持ち帰り69円、店内利用70円)

同日からは、ホリデームードを高める『Be a Santa クッキー トッピング』も発売。プレゼント、クリスマスツリー、サンタ帽の3種類のクッキーのうち1つがランダムでトッピングされます。ホイップクリームやムースフォームがのったアイスビバレッジが対象で、いつもの一杯にホリデーらしい特別感をプラスできます。

ティーを主役にしたフードも登場

さらに、フードもティーを主役にした商品が登場。アールグレイの豊かな香りとストロベリーホイップの甘酸っぱさが調和した『アールグレイストロベリーシフォンケーキ』、紅茶の上品な香りとストロベリーの甘酸っぱさを楽しめる『アールグレイストロベリースコーン』、ミルクのやさしい甘さが広がる『ロイヤルミルクティードーナツ』の3種類がラインアップします。

ホリデーシーズンは、自分を労ったり、大切な人と過ごしたりする機会も増える時期。個性豊かなティーメニューとともに、心が満たされる特別なひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか？