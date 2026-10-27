スターバックス コーヒー ジャパンは11月2日、ホリデーシーズンに向けた3種のティービバレッジを発売する。

ホリデーシーズンのティーパーティー

今年のテーマは「Let's par-TEA!」。ストロベリーの華やかな香りを楽しむティーラテ、アールグレイとチョコレートを組み合わせたフラペチーノ、本格的な茶葉の味わいを楽しめるロイヤルミルクティーを用意する。

ホリデーシーズンならではのティーを主役に、友人や家族とのティーパーティーや、自分へのご褒美時間を楽しめるラインアップ。ティーに合わせたいフード3種や、サンタ帽をかぶったベアリスタをモチーフにしたグラスタンブラーも登場する。

ストロベリーのムースを重ねた華やかなティーラテ

ジョイフルメドレー ストロベリー クリーミー ティー ラテ 持ち帰り638円、店内利用650円

「ジョイフルメドレー ストロベリー クリーミー ティー ラテ」(持ち帰り638円、店内利用650円)は、ホリデーシーズンの定番ティー「ジョイフルメドレー」をベースに、甘みを加えたフレッシュクリームを合わせたティーラテ。ストロベリー風味のムースとフリーズドライストロベリーをトッピングし、見た目にも華やかな一杯に仕上げた。

ジョイフルメドレーは、力強いブラックティーにウーロン茶のなめらかな甘みとジャスミンティーの花のような香りを重ね、アプリコットの風味をまとわせたブレンドティー。華やかな香りやアプリコットジャムを思わせる甘みとコクに、クリーミーな甘さが加わる一方、後味はすっきりとしている。ムースとフリーズドライストロベリーの異なる食感も楽しめる。

アールグレイとチョコレートを組み合わせたフラペチーノ

アールグレイ チョコレート フラペチーノ 持ち帰り678円、店内利用690円

「アールグレイ チョコレート フラペチーノ」(持ち帰り678円、店内利用690円)は、香り豊かなアールグレイに、コクのあるチョコレートソースとザクザクとした食感のチョコレートチップを合わせたティーフラペチーノ。ベルガモットのやさしい香りと紅茶の風味が広がり、まろやかで奥行きのある味わいを楽しめる。

チョコレートチップが食感のアクセントとなり、最後まで満足感のある一杯に。ワイドストローを使うことで、チョコレートソース、アールグレイの風味、チョコレートチップを同時に味わえるという。

3種の茶葉を使った本格ロイヤルミルクティー

ロイヤル ミルク ティー 持ち帰り609円、店内利用620円

「ロイヤル ミルク ティー」(持ち帰り609円、店内利用620円)は、ダージリン、アッサム、セイロンの3種の茶葉を合わせたオリジナルブレンドティーに、ミルクを合わせた一杯。立体感のある紅茶の味わいとミルクのまろやかさが調和し、最後まで飽きのこない味わいに仕上げた。

トッピングのショートブレッドクラムが、バターの香りとサクッとほろっとした食感をプラス。茶葉の風味をしっかり楽しみたい人に向けた、ホリデーシーズンの一杯となる。

好きなドリンクにクリスマスモチーフのクッキーをトッピング

Be a Santa クッキー トッピング 持ち帰り69円、店内利用70円

「Be a Santa クッキー トッピング」(持ち帰り69円、店内利用70円)は、好きなビバレッジに追加できるクッキーのトッピング。プレゼント、クリスマスツリー、サンタ帽の3種類から、いずれか1つがランダムで付く。絵柄は選べず、どれが出るかは受け取ってからのお楽しみだ。

対象となるのは、ホイップクリームまたはムースフォームがのったアイスビバレッジ。販売期間は11月2日～11月19日で、なくなり次第終了する。全国のスターバックス店舗で販売するが、一部店舗を除く。

サンタ帽のベアリスタをデザインしたグラスタンブラー

「ホリデー2026ギフトボックス入りグラスタンブラーベアリスタ473ml」(4,600円)は、サンタ帽をかぶったベアリスタをモチーフにした、473mlのグラスタンブラー。ドリンクの色によってベアリスタの色が変わって見えるのが特徴だ。フタにはシリコン素材を採用し、簡単に取り外せる。ギフトボックス入りで、大切な人へのプレゼントにも向いている。

販売は11月2日からで、なくなり次第終了。全国のスターバックス店舗で取り扱うが、一部店舗を除く。