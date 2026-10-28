マクドナルドは11月2日から11月13日までの12日間限定で、「マックフライポテト」のM・Lサイズを特別価格250円で販売する。

マックフライポテト250円キャンペーン

「マックフライポテト」M・Lサイズが250円に

今回のキャンペーンでは、「マックフライポテト」MサイズとLサイズを、それぞれ250円で販売する。通常価格はMサイズが350円～、Lサイズが400円～で、最大150円おトクに楽しめる。「マックフライポテト」は、日本1号店のオープン当初から愛され続け、今年で55周年を迎えた人気商品。年間販売数は8億食以上にのぼり、2026年の販売数も過去最高のペースで推移しているという。

じゃがいもを丸ごとカットし、外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとした食感が特徴。ハンバーガーやドリンクとの組み合わせはもちろん、「マックシェイク」と合わせて甘じょっぱい味わいを楽しむこともできる。

マックフライポテト

堺雅人さんと永尾柚乃さん出演のTVCMも放映

11月1日からは、俳優の堺雅人さんと永尾柚乃さんが出演するTVCMを放映する。M・Lサイズが同じ250円であることに永尾さんが「どうして同じ値段なのにMを頼む人がいるの?」と疑問を投げかけ、「Mr.トクニナルド」を演じる堺さんがタジタジになる掛け合いが見どころだという。

ポテトモチーフの限定グッズも登場

マクドナルドのオリジナル特典プログラム「Myマクドナルド リワード」には、ポテトをモチーフにした限定グッズが登場する。

「ふわふわポーチ」シリーズからは、「マックフライポテト」をモチーフにした「ふわふわポーチ(ポテト)」が新登場。さらに、8月に好評を博した「ポテトクッション」も再登場する。ほかにも、Xキャンペーンなど各種施策を実施する予定だ。