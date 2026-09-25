マクドナルドは9月11日から、ハッピーセット「プラレール」とハッピーセット「すみっコぐらし」を期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)で販売している。9月25日からは第2弾のおもちゃが登場し、「成田エクスプレス」や「D51 200号機蒸気機関車」、「ねこ」や「とかげ」など、各4種とひみつのおもちゃ1種をラインアップする。

「プラレール」第2弾は9月25日から4種+ひみつのおもちゃ

ハッピーセット「プラレール」の第2弾は、9月25日から10月8日まで登場。2台以上集めれば、車両を連結して遊ぶこともできる。

「成田エクスプレス」は、屋根のレバーを前後に動かすと、運転席の窓に描かれたイラストが切り替わるおもちゃ。

成田エクスプレス

「東武8000型」は、屋根部分を開けると、車両の中にある恐竜の骨を見ることができる。

東武8000型

「D51 200号機蒸気機関車」は、手で転がすと、車輪と連動して煙のパーツが上下に動く仕掛けを楽しめる。

D51 200号機蒸気機関車

「ダイノストリーム」は蓄光仕様のおもちゃ。光を当ててから暗い場所に置くと、やわらかく光る。

ダイノストリーム

また、第2弾では「ひみつのおもちゃ」1種も登場する。どんなおもちゃなのかは、開けてからのお楽しみとなっている。

「すみっコぐらし」第2弾も9月25日から4種+ひみつのおもちゃ

ハッピーセット「すみっコぐらし」の第2弾は、9月25日から10月8日まで登場。いずれもアームでつままれた、すみっコたちをモデルにしたバッグチャームで、オリジナルのデコレーションシールも付いている。

「ねこ」は、背面を開けるとヘアゴムなどの小物を入れることができる。

ねこ

「えびふらいのしっぽ&あじふらいのしっぽ」は、小物の収納はできない仕様となっている。

「とかげ」は、背面を開けるとヘアゴムなどの小物を入れることができる。

とかげ

「たぴおか」は、小物の収納はできない仕様となっている。

たぴおか

また、第2弾では「ひみつのおもちゃ」1種も登場する。どんなおもちゃなのかは、開けてからのお楽しみとなっている。

週末限定でオリジナルグッズをプレゼント

9月12日、13日の2日間は、ハッピーセット「プラレール」を1セット購入すると「プラレール スペシャル DVD2026」を、ハッピーセット「すみっコぐらし」を1セット購入すると「すみっコぐらし おでかけシール」を数量限定でプレゼントする。

プラレール スペシャル DVD2026

すみっコぐらし おでかけシール

【プラレール】

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【すみっコぐらし】

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