マクドナルドは9月11日から、ハッピーセット「プラレール」とハッピーセット「すみっコぐらし」を期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)で販売している。9月25日からは第2弾のおもちゃが登場し、「成田エクスプレス」や「D51 200号機蒸気機関車」、「ねこ」や「とかげ」など、各4種とひみつのおもちゃ1種をラインアップする。
「プラレール」第2弾は9月25日から4種+ひみつのおもちゃ
ハッピーセット「プラレール」の第2弾は、9月25日から10月8日まで登場。2台以上集めれば、車両を連結して遊ぶこともできる。
「成田エクスプレス」は、屋根のレバーを前後に動かすと、運転席の窓に描かれたイラストが切り替わるおもちゃ。
「東武8000型」は、屋根部分を開けると、車両の中にある恐竜の骨を見ることができる。
「D51 200号機蒸気機関車」は、手で転がすと、車輪と連動して煙のパーツが上下に動く仕掛けを楽しめる。
「ダイノストリーム」は蓄光仕様のおもちゃ。光を当ててから暗い場所に置くと、やわらかく光る。
また、第2弾では「ひみつのおもちゃ」1種も登場する。どんなおもちゃなのかは、開けてからのお楽しみとなっている。
「すみっコぐらし」第2弾も9月25日から4種+ひみつのおもちゃ
ハッピーセット「すみっコぐらし」の第2弾は、9月25日から10月8日まで登場。いずれもアームでつままれた、すみっコたちをモデルにしたバッグチャームで、オリジナルのデコレーションシールも付いている。
「ねこ」は、背面を開けるとヘアゴムなどの小物を入れることができる。
「えびふらいのしっぽ&あじふらいのしっぽ」は、小物の収納はできない仕様となっている。
「とかげ」は、背面を開けるとヘアゴムなどの小物を入れることができる。
「たぴおか」は、小物の収納はできない仕様となっている。
また、第2弾では「ひみつのおもちゃ」1種も登場する。どんなおもちゃなのかは、開けてからのお楽しみとなっている。
週末限定でオリジナルグッズをプレゼント
9月12日、13日の2日間は、ハッピーセット「プラレール」を1セット購入すると「プラレール スペシャル DVD2026」を、ハッピーセット「すみっコぐらし」を1セット購入すると「すみっコぐらし おでかけシール」を数量限定でプレゼントする。
【プラレール】
© TOMY 「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。
JR東日本商品化許諾済 JR東海承認済 JR西日本商品化許諾済 近畿日本鉄道(株)商品化許諾済 東武鉄道株式会社商品化許諾済
【すみっコぐらし】
©2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.