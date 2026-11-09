JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニーは11月18日～12月6日の期間、「Suicaのペンギンのサンクス便」フェアをエキナカ商業施設「エキュート上野」で開催する。

「Suicaのペンギンのサンクス便」イメージ ©Chiharu Sakazaki / JR東日本/ DENTSU SuicaはJR東日本の登録商標です。

2001年のSuica誕生以来、多くの人に親しまれてきた「Suicaのペンギン」は、Suica誕生25周年の節目となる2026年度末(2027年3月末)をもって卒業し、新キャラクターへバトンタッチする。エキュート上野では、25年間の感謝の気持ちを込めてフェアを開催する。期間中は、各ショップが趣向を凝らした限定メニューが勢揃い。愛らしい姿をモチーフにしたスイーツや、手土産にぴったりの焼菓子、フードやイートインメニューなど、今しか出会えない特別なラインアップが揃う。

Suicaのペンギンの限定スイーツ・フードが登場

ドーナツもり(改札内3階)の「Suicaのペンギンドーナツ(オリジナルグレーズ)」(1個490円)は、同店の一番人気商品オリジナルグレーズを、Suicaのペンギンにリメイクした商品。イタリア産オレンジ蜂蜜と北海道産チルドバターで作る濃厚なグレーズに、ホワイトチョコでSuicaのペンギンにアレンジした。エキュート上野で1日30点限定で販売する。

福ベーグル(改札内3階)の「Suicaのペンギンベーグル」(1個600円)は、なめらかであっさりとしたミルクバニラ味のカスタードをたっぷり包んだベーグル。エキュート上野で1日20点限定で販売する。

クラマエカヌレ(改札内3階)の「Suicaのペンギンチョコカヌレ」(1個520円)は、濃厚なチョコカヌレに、Suicaのペンギンのかわいいピックを添えた。表情は全部で3種類。お気に入りの表情を選んで、見た目も味わいも楽しめる特別なカヌレ。エキュート上野限定商品。

フリアンズギャラリー(改札内3階)の「Suicaのペンギン 25周年記念フィナンシェ缶 #f3 -Gratitude.-」(1缶(3個入)1,780円)は、「白トリュフ」「塩キャラメル」「プレーン」のフィナンシェ3種を詰め合わせた記念缶。エキュート上野限定商品。

フリアンズギャラリー「Suicaのペンギン 25周年記念フィナンシェ缶 #f3 -Gratitude.-」(1缶(3個入)1,780円)

ユーハイム(改札内3階)の「プレッツェルクッキー(Suicaのペンギン)」(1箱10個入864円)は、さっくりと軽やかなプレッツェル型クッキーを、ミルクとホワイトの2種類のチョコレートで包んだ商品。Suicaのペンギン柄のかわいい箱に詰めて販売する。エキュート限定。

サンドイッチハウス メルヘン(改札内3階)の「Suicaのペンギン魚肉ソーセージ入りタマゴとオクラのサンド」(1袋660円)は、Suicaのペンギンが大好きな魚肉ソーセージと、メルヘン特製のタマゴサラダとオクラのハーモニーが楽しめる一品。エキュート上野限定。

サンドイッチハウス メルヘン「Suicaのペンギン魚肉ソーセージ入りタマゴとオクラのサンド」(1袋660円)

保冷巾着トート付きおむすびセットも

ほんのり屋(改札内3階)の「Suicaのペンギンのふわふわ保冷巾着トートおむすびセット」(1セット2,480円/Suica等の交通系電子マネーで決済すると2,380円)は、オリジナルデザインの「ふわふわ保冷巾着トート」1枚に、好きなおむすび2個と鶏唐揚げ・玉子焼きがついたセット。フェア期間中はエキュート上野のみで販売する。

エキュート上野で味わうイートインメニュー

ペンスタ(改札内3階)の「Suicaのペンギンづくし ショコラ×ラズベリーパンケーキ」(単品1皿1,500円)は、Suicaのペンギンとパンダのかわいさが際立つパンケーキにクーベルチュールチョコレートを使用したチョコクリームと甘酸っぱいラズベリーソースを合わせた一品。さらに、25周年の特別なイラストが入ったもなかをトッピングした。もなかはなくなり次第終了となる。

そばいち二八(改札内3階)の「鴨そば(Suicaペンギンかまぼこのせ)」(1杯950円)は、鴨脂が溶け出したつゆに、肉厚の鴨と鴨つくね、甘みのあるねぎの天ぷらを合わせた二八蕎麦。フェア期間中はエキュート上野のみで販売する。なお、期間中は同店のすべてのメニューにSuicaのペンギンかまぼこが付く。

商品の注文・購入で限定ノベルティをプレゼント

やなぎ茶屋(公園改札外2階)では、ドリンク(全て対象)を注文した人に「やなぎ茶屋限定! 記念コースター」を1枚プレゼントする。

Suicaのペンギンコースター

かきたねキッチン(改札内3階)では、定番フレーバーの贅沢チーズや海鮮風塩だれなど、数種類を個包装にして詰め合わせたアソートシリーズに、期間限定で「Suicaのペンギン掛け紙」を用意する。

かきたねアソート専用 Suicaのペンギン掛け紙

いずれもエキュート上野限定。

期間限定ショップにもSuicaのペンギンアイテムが登場

11月9日～29日の期間、イベントスペース(とまり木)に「OJICO」が出店する。

「Suicaのペンギン×OJICO『バナナ』」(おとな全4サイズ・各13,200円～)は、バナナを抱き枕にしたり、バナナボートで楽しんだり、Suicaのペンギンたちが好き好きに過ごすデザイン。

「Suicaのペンギン×OJICO『ひつじ』」(おとな各9,790円～、こども各6,050円～)は、Suicaのペンギンのラストイヤーが未年となることにちなみ、モフモフなひつじに囲まれた秋冬らしいあったかデザイン。おとな用はS・M・L・LL・3Lの5サイズ、こども用は90～145cmの5サイズを展開する。

対象ショップでの買い物でノベルティをプレゼント

期間中、エキュート上野の対象ショップで買い物をし、所定の条件を達成した人にノベルティをプレゼントする(ペンスタグッズおよびペンスタカフェは対象外)。なくなり次第終了となる。