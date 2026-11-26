ラグジュアリーカードが日本でカード発行を開始してから10年となり、同社は10周年を記念したポップアップラウンジイベントを東京・原宿で開催する。11月26日から29日の4日間、LIFORK原宿においてカード会員が利用できるラウンジでシャンパーニュ テタンジェや軽食、ソフトドリンクなどを提供するほか、オリジナルグッズの販売、備前長船の刀匠やメジャーリーガー吉田正尚選手などによるトークセッションなどが日替わりで開催される。

平日はラグジュアリーカード会員のみだが、28日、29日の一部時間帯は、他社発行のゴールドカード以上のクレジットカードを提示してアンケートに答えると入場が可能で、シャンパーニュ1杯やソフトドリンクなどが提供される。

ラウンジのイベントラインナップ

同社では、2027年度はさらに優待やサービスを強化。SBI新生銀行との連携を含む金融との連動も提供していく考えで、さらに今後の年会費値上げを原資に、さらなる優待・サービスの強化を図っていく考えを示している。

抹茶のセット

新富裕層の台頭で拡大するラグジュアリーカード

ラグジュアリーカードは2008年に米国で創業した。日本でのカード発行は2016年11月。日本で初めてMastercardの最上位ステータスである「World Elite Mastercard」を採用したが、当時は、「カード年会費は3万円が上限」と言われていたという。その時の同社のカードラインナップは、Titanium Card(年会費5.5万円)、Black Card(同11万円)、Gold Card(同22万円)で、当時は市場から冷ややかな目で見られていたそうだ。

また、年会費が高額なカードは対面での契約・発行が主流だったところを、ラグジュアリーカードはオンライン契約・発行でスタートしていた。その時には、30〜40代から多くの申込みがあったそうで、新しい世代に確かなニーズがあると認識したという。高年会費のカードは、その後各社からも登場しており、ラグジュアリーカードが先鞭をつけたとアピールされた。

これは金属製カードの提供にも当てはまり、2016年はすでにApple Payが普及し始めており、スマートフォン決済が広まる中で物理カードの価値が低下するとの意見もあった。これも、実際の登場以降は高級感や存在感など、「約21gのステンレス製」というメタルカードは市民権を得て、さらにその後も追随するカード会社が増えて市場が拡大した。

ラグジュアリーカードがチャレンジした2つの選択

2017年にはすぐに法人口座決済用のカードも発行。2018年にはBlack Diamondも発行し、縦型デザインを採用した。Black Diamondは完全招待制で入会金125万円、年会費66万円と日本で最も年会費の高いカードとなった。2025年には日本航空と提携したJAL Luxury Cardも発行している。提携カードは、このJAL Luxury Card2種類に加え、競走馬馬主専用提携カードも発行している。

ラグジュアリーカードのラインナップ

優待やサービスも重視しており、コンシェルジュ、トラベル、ダイニング、ライフスタイル、ポイントなどを当初から展開してきたが、「ほぼ毎月、何らかの新しい優待を導入し、サービスを拡充してきた」(ラグジュアリーカード代表・菊地望氏)。

代表の菊地望氏

会員同士の繋がり、コミュニティの大切さに注目したということで、会員同士が気軽に交流できるソーシャルアワーは最初から提供。初回は参加者が3人だけだったというが、現在ではキャンセル待ちが出るほどの人気となっているそうだ。優待を拡大するとともに、2019年にはメインカード化を強化するためにポイント還元率をアップ。富裕層はお金にシビアであり、積極的なポイ活はしないが損はしたくないという意識が強いそうで、ポイント還元率は一定の重視をされているという。

ホテルチェーンとのステータスマッチの拡充やLINEコンシェルジュの提供、そして2026年には国内空港ラウンジを全国で利用できるようにした。「会員のライフスタイルを豊かにするため、様々な優待やサービスを追加して拡充していく」と菊地氏は強調する。

ラグジュアリーカードが提供してきた優待やサービス

菊地氏は、日本の富裕層が1990年代からの20年で約2倍(165.3万世帯)に拡大したと説明。90年代は大企業の役員や地主、開業医などの50代以上が富裕層の主流で、高級車や別荘、ゴルフの会員権、外商での買い物といった、成功や社会的地位を示す消費が主流と言われていたと菊地氏。

2000年代前半からはインターネットの普及や規制緩和を背景に、若いIT起業家が登場。2010年代後半にはスマートフォン、SNSの普及を背景としたYouTuberなどのクリエイターが生まれ、暗号資産や株式投資による資産形成も行われ始めた。

そして2020年代以降は、株式市場の上昇やAI産業などの成長を背景に富裕層の裾野が広がり、給与収入の一部を資産運用に回して金融資産が1億円を超える人たちも出てきた。富裕層の中心はシニアとはいえ、若い世代の新富裕層も消費を牽引する存在になってきているという。

富裕層の広がりとその移り変わり

結果として、現在のラグジュアリーカード会員は、70%が20〜40代で、67%が経営者層となっている。平均年収は3,000万円、平均利用額は1,100万円超というデータとなっている。

ラグジュアリーカード会員のデータ

会員数は2017年との比較で、2026年には7.7倍、取扱高は46.5倍にも達した。今年はすでに9月の時点で会員数・ショッピング取扱高ともに前年を上回っているという。

ラグジュアリーカードの伸び

こうしたラグジュアリーカード会員の利用動向を見ると、自己投資や体験、時間を買うという消費で、全身ファストファッションだが腕時計は高級品といった一点豪華主義で、自分のこだわりたいものには大きく投資するという傾向があった。人との繋がりにも価値を見出し、家族や仲間とのアクティブな余暇を楽しむ人も増えているのだという。

こうした会員の多様なニーズに応えるために、特定の分野に絞らず、様々な場面で楽しめるサービスを取り揃えてきたということで、「この考え方は社内では幕の内弁当と呼んでいる」と菊地氏。ニーズは多様化すると考えていた同社では、質の高いサービスを提供するためにも高い年会費が必要と判断していたという。

そして次のチャレンジとして狙うのが、年会費の値上げだ。10年間据え置かれていた年会費だが、2027年1月からTitanium Cardは7.5万円に、Black Cardは15万円に、Gold Cardは29.5万円に、それぞれ値上げする。

年会費の改定でさらなる投資を行いサービスを拡充していく

値上げを機にさらなるサービス・優待の拡充を図る考えだが、値上げとは関係なく、2027年には5つの領域でサービスを拡充していくという。食や旅、エンタメ、ウェルネス、ライフスタイル・ビジネスといった領域だ。

27年に向けて拡充する領域

例えば食・ダイニングでは、ラグジュアリーカードが開拓するレストランの優待が全国で50店舗を突破しており、従来は最大6人の利用で3人分が無料になっていたが、これを最大12人の利用で最大6人分が無料になるように範囲を拡大する。

他に会員制レストランのステータスマッチを提供

旅と移動の領域では、Priority Passの利用条件については、空港ラウンジ・レストランなどの施設は変わらず、回数制限も無制限のまま、同伴者が年間3回まで無料になる。

ほかに、国内4施設のスキー場優待、Uberプレミアム最大3万円分無料、MITSUI OCIAN FUJIの特別オファー、エクスプローラ クラブのステータスマッチ、PDHXと提携してイベントのプレミアムシートや特別プログラムなどといった豊富な優待・サービスを追加していく。

また、海外の大手カード会社と提携し、相互の優待を提供する。海外の現地カード会員向けの優待が利用できるようになり、海外での体験の選択肢が拡大するとしている。

こうした拡充は、年会費値上げ前から予定していたもので、新たな年会費は、さらなるサービス・優待の拡充に活用すると同社は説明。新たなサービスなどについては今後発表していくという。その中には、カード発行会社のアプラスとの関係もあって付き合いの深いSBIグループとの連携も含まれており、SBI新生銀行との何らかの取り組みが今後発表される見込みだ。