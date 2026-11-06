ビューカードは11月4日から、「teppay(テッペイ)」のサービス開始を記念した各種キャンペーンを実施している。

JR東日本の新コード決済サービス「teppay」

teppayは、2026年10月20日からスタートしたJR東日本の新たなコード決済サービス。Suicaの上限額(2万円)を超える買い物や、teppay残高を家族や友だちなどとの間で受け渡しができる。モバイルSuica・モバイルPASMOのアプリさえあれば、新たにアプリをダウンロードしたり登録したりすることなく、そのままコード決済を利用できる。

teppayに登録できるクレジットカードはビューカードのみで、teppay残高へのチャージができるほか、teppayとビューカードをひも付ける「ビューカード連携支払い」では、事前チャージ不要で利用できる。また、同サービスを利用すると、街ナカでは最大1%、対象の駅ビル・エキナカでは最大3.5%のJRE POINTが貯まる。

ビューカード新規入会キャンペーン

ビューカード スタンダード/ビューカード ゴールド 新規入会キャンペーン

「ビューカード スタンダード」「ビューカード ゴールド」の新規入会キャンペーンを実施している。期間は、ビューカード スタンダードが2026年11月4日～2027年1月16日、ビューカード ゴールドが2026年11月4日～2027年1月31日。

期間中に対象カードへ新規入会し、ビューカードからteppay残高へのチャージやビューカード連携支払いを利用すると、利用金額の10%のJRE POINT(期間限定)が還元される。還元上限は5,000ポイント。

ビューカード ゴールドに新規入会のうえ、条件を達成した人にJRE POINT(期間限定)最大16,000ポイント(ビューカード スタンダードはJRE POINT最大6,000ポイント)をプレゼントする。

ビューカード スタンダード/ビューカード ゴールド新規入会キャンペーン(詳細)

総額1億ポイント山分けキャンペーン

teppay×ビューカード 総額1億ポイント山分けキャンペーン

「teppay×ビューカード 総額1億ポイント山分けキャンペーン」の実施期間は2026年11月4日～12月31日。

期間中にエントリーのうえ、ビューカードからteppay残高へのチャージかビューカード連携支払いのいずれか一方、または両方の利用金額が合計2万円(税込)以上となった人を対象として、総額1億ポイントを山分けでプレゼントする。ポイントプレゼントには条件があり、詳細はキャンペーンサイトで確認できる。

ビックカメラ×teppay 最大15%還元

「ビックカメラ×teppay 最大15%還元キャンペーン」の実施期間は2026年11月4日～12月25日。

teppayに「ビックカメラSuicaカード」を連携し、キャンペーン期間中にビックカメラで1会計2万円以上(税込)の買い物をすると、ビックポイントが最大4%付与される。付与上限は期間中1人あたり5,000ポイント。一部対象外の店舗・商品がある。

さらに、同時期に実施中の「みんなでteppay! 20%ポイント還元」と組み合わせると、最大35%分のポイントが付与される。

ポイント付与内訳

JRE BANKとの連携で4割引の優待券を進呈

teppay×JRE BANK つなげてトク旅キャンペーン

「teppay×JRE BANK つなげてトク旅キャンペーン」の実施期間は2026年11月4日～2027年3月25日(条件判定日は2027年3月25日)。

キャンペーン期間中に各種条件達成で、JRE BANK優待割引券(4割引)を1枚(有効期間約3カ月)プレゼントする。

2027年3月25日終了時点までにJRE BANK口座を開設し、JRE POINT WEBサイトへの登録とJRE POINTリンク登録を完了している必要がある。また、同日時点でteppayのチャージ用金融機関をJRE BANK口座に設定し、設定した口座の普通預金残高が10万円以上あることも条件となる。

さらに、同日時点までにteppayの支払い元クレジットカードをビューカードに設定し、2026年11月4日0時0分～2027年3月25日終了時点までに設定したビューカード連携支払い(支払い元をビューカードとして設定しteppayで決済を行なうこと)で1回以上買い物をする必要がある。詳細はキャンペーンサイトで確認できる。

「そこは、ビューカードでしょ。」第6弾を展開

teppay使うなら そこは、ビューカードでしょ。

ビューカードイメージキャラクターの眞島秀和さんと山田杏奈さんが登場する「そこは、ビューカードでしょ。」プロモーション第6弾として、11月4日より「teppay編」を展開している。今回は「teppay使うなら そこは、ビューカードでしょ。」をキャッチコピーに、巨大なビューカードとスマートフォンをひもで結ぶ演出により、ビューカードとteppayを連携すると街ナカや対象の駅ビル等でおトクにポイントが貯まることを印象的に伝える内容となっている。同プロモーションでは、Web広告やJR東日本の駅・車内などに加え、テレビコマーシャル等でも幅広く情報発信していく。