マイボイスコムは11月26日、「ATMの利用」に関する調査の結果を発表した。調査は2026年10月1日～10月7日、10,725名を対象にインターネットで行われた。

直近1年間に利用したATMの場所

直近1年間に利用したATMの場所は(複数回答)、「金融機関の店舗内・店舗併設」が71.8%、「コンビニエンスストア」が40.1%、「スーパー」が22.4%だった。

「金融機関の店舗内・店舗併設」は女性や高年代層、「コンビニエンスストア」は男性10～50代や女性10・20代で比率が高くなっている。

直近1年間にATMで利用したサービス

直近1年間にATMを利用した人が、ATMで利用したサービスは(複数回答)、「現金の引き出し」が86.0%、「預け入れ」が61.3%。続く「通帳記入」は44.0%、女性や高年代層で比率が高く、年代差が大きくなっている。

ATMの利用頻度の変化

3年前と比べて、ATMの利用頻度が増えた人は(「増えた」「やや増えた」の合計)は約8%、10・20代で比率が高くなっている。減った人(「減った」「やや減った」の合計)は約25%。男性10～30代では、「もともとATMは利用しない」がそれぞれ1割前後となっている。

ATMの利用頻度が減った理由

ATMの利用頻度が3年前より減った人に、その理由を聞いたところ(複数回答)、「現金を使う機会が少なくなった」が71.3%で最も多くなっている。

以下、「ATM以外で銀行取引をすることが増えた」が28.6%、「ATMの手数料がかかる」が18.2%、「現金をまとめて入出金するようになった」が15.1%で続く。

店頭で主にスマホ決済を利用する人では、「現金を使う機会が少なくなった」が8割強と高くなっている。現金を利用する人では、「現金をまとめて入出金するようになった」「ATMの手数料がかかる」の比率が高くなっている。

ATM利用に関する考え・行動

ATMに関することで、自身の考え・行動に近いと思うものを選んでもらった(複数回答)。「手数料が無料になる範囲・条件を選んで、現金引き出し・振込などを利用する」が72.1%で最も多くなっている。以下、「ATMの手数料が無料・安くなる金融機関に、口座を開設するようにしている」が27.0%、「他の口座への振込・振替は、ATMではほとんど行わない」が14.3%で続く。

ATMに対する不満については、以下のような声が寄せられた。