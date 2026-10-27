JR東日本クロスステーション リテールカンパニーは10月27日から、「Suicaのペンギンキャンペーン」を「NewDays」(一部店舗を除く)で開催する。

2001年11月にサービスを開始したSuicaの誕生25周年のお祝いと、2026年度末の卒業を発表した「Suicaのペンギン」への感謝を込め、10月27日～11月16日までの期間、同キャンペーンを実施する。期間中は、Suicaのペンギンをあしらったオリジナル商品20品を順次発売する。

「Suicaのペンギン」モチーフの食品全7種が登場

「Suicaのペンギンの巾着付き お子様ランチ」(2,000円)は、オリジナルの保冷巾着が付いた、お子様ランチがモチーフのお弁当。オムライス・ハンバーグ・エビフライ・スパゲティの洋食メニューに加え、Suicaのペンギンの好物である「魚肉ソーセージ」を詰め込んだ。

オリジナル保冷巾着のデザインは週ごとに変わり、第1弾は10月30日、第2弾は11月6日、第3弾は11月13日にそれぞれ限定販売する。巾着は有人レジで渡され、セルフレジを利用した場合は、会計後にレシートをスタッフに提示する必要がある。なお、同商品は数量限定となり、店舗によって販売数量が異なる。

10月27日発売「海氷からSuicaのペンギンが!～磯香るひじきと国産とろろ～」(298円)は、Suicaのペンギンのかまぼこを使用したお惣菜。とろろで海氷、ひじき煮で海藻、厚揚げで砂浜をイメージした。

10月27日発売「Suicaのペンギンマカロン フランボワーズ」(270円)は、フランボワーズのコンフィチュールを練り込んだクリームをサンドした、Suicaのペンギンのイラスト入りマカロン。「ショコラ」と「抹茶」も発売する。

現在販売中の「Suicaのペンギン まるもっち(カスタード)」(158円)は、もちもちした食感の今川焼タイプの生地に北海道産牛乳を使用したカスタードクリームを入れた、Suicaのペンギンの焼き印入りのスイーツ。

「あめとたびのどあめ かがやくぶどうホワイトソーダ味」(各149円)も販売中。長野県産ぶどう果汁を使用した、「青×白×オレンジ」の3色ののど飴。デザインは全4種類。

ホットコーヒーのカップが限定デザインに

10月27日より順次、カウンターコーヒーのホットメニュー購入者に、数量限定の「Suicaのペンギン」デザインカップでコーヒーを提供する。デザインは「通勤・通学」「旅行・おでかけ」「コーヒーでほっとひといき」など、日常生活や旅のシーンを描いた全4種。

対象商品は、「ホットコーヒー」(レギュラー160円、ラージ220円)、「ホットカフェラテ」(レギュラー220円、ラージ260円)、「ホットコーヒー シングルオリジン エチオピアモカ」(レギュラー220円、ラージ320円)となる。

「Suicaのペンギン」グッズ全12品を発売

Suicaのペンギンと、E5系・E6系・E7系・E8系を描いたグッズ全12品を10月27日より順次発売する。

ラインナップは、「刺繍ハンドタオル」(850円)、「A4クリアファイル」(440円)、「ミニクリアファイル」(480円)、「ミニリングノート」(715円)、「ぷにぷにステッカー」(630円)、「豆巾着」(715円)、「3連アクキー」(1,045円)、「クリアマルチケースSS」(1,000円)、「収納型エコバッグ・白」(1,650円)、「収納型エコバッグ・ベージュ」(1,650円)、「眼鏡拭き・総柄」(330円)、「眼鏡拭き・濃紫」(330円)。