板橋区商店街振興組合連合会と板橋区商店街連合会は12月1日より、板橋区の支援のもと、デジタル地域通貨「いたばしPay」の最大15%還元キャンペーン「物価高に負けない! いたPay冬の大還元祭」を実施する。

物価高に負けない! いたPay冬の大還元祭

日常の買い物で消費喚起を促し、板橋区内地域経済の活性化を図ることを目的として、同キャンペーンを実施する。11月に実施中の1%還元のところ、12月1日から最大15%の還元となる。1%還元と最大15%還元が同時に実施されるものではない。

中小個店で15%、大型店で5%のポイント還元

キャンペーン期間は12月1日～31日。対象店舗でいたばしPayのコイン(現金でチャージした分)で支払うと、支払額の最大15%のポイントが還元される。

地元の中小個店を支援することを目的に、ポイント還元率に店舗別の区分を設定しているため、お店によって還元率が異なる。中小個店では15%、大型店では5%のポイントを還元する。区分ごとの対象店舗は、キャンペーン期間中に同アプリの「探す」から確認できる。

1人あたりの還元上限は6,000ポイント(決済額40,000～120,000コイン)。ポイントは2027年1月15日に自動付与される。ポイント利用期間は2027年1月15日～2028年12月31日となる。

なお、キャンペーン期間中であっても、予算上限に達し次第、予告なく早期終了する。

いたばしPay アプリの見方

いたばしPayでは、現金でチャージした分をコイン、キャンペーン等によって付与されたものをポイントと呼んでいる。今回のキャンペーンは「コイン」での支払額に対してポイント還元される。コイン・ポイントを併用しての支払いは可能だが、コイン支払額に対してのみポイントが還元される。「いたばしポイント」での支払額に対してはポイント還元されない。

なお、同キャンペーンは、ポイント還元率が1%を超えるため、調剤費等の公的医療保険の自己負担分に該当する支払いは対象外となる。また、製造たばこも支払いの対象外となる。