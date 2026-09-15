「本日9月15日は我々の結成記念日なんですよ」――櫻井翔が15日、東京・台場のフジテレビで行われた「FUJI FUTURE UPDATE ―コンテンツラインナップ発表会 2026秋―」に登壇。嵐がハワイで結成会見を行った記念日に、『VS嵐』で長年共演してきた伊藤利尋アナウンサーと同局で番組について語れる喜びを明かした。

櫻井翔

「私は出演者ではなくて、コンテンツの責任者として今…」

櫻井は、フジテレビ系バラエティ番組『真剣遊戯！THE バトル SHOW』の主宰として登場。伊藤アナとともに番組についてトークを繰り広げた。

ただ、ステージ裏では戸惑いも。番組について話すために呼ばれたつもりだったというが、そこにはスーツ姿のフジテレビ関係者がずらり。櫻井は「皆さんコンテンツ担当者の方なんで、私は出演者ではなくて、コンテンツの責任者として今立ってるんですね……」と、自身の立ち位置を確認するように語る。

伊藤アナから「華があるのは櫻井さんだけです」と持ち上げられても、「裏だと浮いてますから」と苦笑いした。

「本日9月15日は我々の結成記念日」

番組スタートから半年がたち、「慣れてきましたね」という櫻井。その上で、フジテレビには長く世話になり、伊藤アナとも長年共演してきたことに触れた。

そして、「もう一個言いますと、本日9月15日は嵐の結成記念日なんですよ。ハワイで会見をやった日なんですね」と明かした。

櫻井は「そのハワイで会見をやったこの日に、皆さんの前にお立ちして、長くご一緒した伊藤さんと、長くゲームをやってきたフジテレビで、ゲームバラエティのお話ができるというのは、なんかいい一日ですね」としみじみ。

伊藤アナも「私どもとしても本当にうれしいです」と応じ、「おめでとうございます」と祝福。櫻井は「ありがとうございます」と笑顔を見せていた。