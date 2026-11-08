ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」のリアルイベント『GLOBAL HALLOWEEN NIGHT2026』が10月30日、千葉・グランドニッコー東京ベイ 舞浜で開催された。

  • 左からくつこMarimba、星野アリス、あやねっぴ

    左からくつこMarimba、星野アリス、あやねっぴ

「17LIVE」では毎年、アプリ内でハロウィンイベントを開催しており、今回が9回目の開催となった。イベント最終日となる10月30日に、ライバーが仮装をして一つの会場内でライブ配信を行うリアルイベントを実施。日本から52名、台湾・香港からそれぞれ4名、アプリ内ランキングで出場権を獲得した合計60名のライバーが会場に集結し、華やかな仮装姿を披露した。

イベントでは、ゾンビやSWAT役のスタッフが現れる“ゾンビウイルスが蔓延した街”をテーマにした会場で、「Team Eagle」「Team Shark」「Team Fox」「Team Grizzly」の4つのチームに分かれたチーム戦と、「Global No.1」の栄冠を目指す個人戦を同時に進行。チーム戦では、運んだお菓子の重さを競うゲームや射的ゲームなどのチーム対抗コンテンツを挟みつつ「First Battle」「Second Battle」「Final Battle」を戦い、「Team Eagle」が1位を獲得した。

個人戦では、「Survival 1」「Survival 2」「Last Survival」「Global No.1決定戦」というステージで熾烈なバトルが繰り広げられ、全ステージを通して最も多くのギフティングを獲得したプロライバーの星野アリスが「Global No.1」の栄冠を獲得。2位にくつこMarimba、3位にあやねっぴと続いた。

「Global No.1」に輝いた星野アリスは、「本当に今日まで毎日たくさんの応援をありがとうございました」とリスナーに感謝を述べ、「今日、それぞれ目指している順位に到達できた方、悔しかった方……さまざまなリスナーさん、ライバーさんに思いがあると思いますが、また明日から一緒に頑張っていけるとうれしく思います」ともコメント。最後に「みんながそれぞれの目標を持ち、高め合えるリアルイベントであればいいなと思います。たくさんの応援、お力添え、本当にありがとうございました」と笑顔で語った。

2位のくつこMarimbaは「公式配信のときは(いつも)すごくトラブルに見舞われて(笑)。今日も、飛行機が1時間遅れたんですけど、会場に来られてすごくうれしいです」とハプニングを明かしつつ、「ハロウィンはみんなコスプレがかわいくて、すごく大好きなイベントなので会場に来られて良かったです。ゾンビがすごかった。迫真の演技で本当に怖かったです」と感想を語った。

3位のあやねっぴは、「ハロウィンは私の中で特別なイベント」と思いを明かし、「3年連続挑戦するハロウィンで、ついに表彰台に昇らせていただいたこと、本当にうれしいです。心からありがとうございます」と喜びを語っていた。

なお、地域別では日本1位が星野アリス、台湾1位が小歐拉、香港1位が琦琦乖乖という結果だった。

河鰭悠太郎

かわはたゆうたろう

エンタメ(映画・ドラマ・漫画・芸能)を中心に取材・執筆するライター。出版社やWebニュース編集部を経て、現在はフリーランスとして活動中。俳優や映画監督、漫画家など人物インタビューの実績多数。

この著者の記事一覧はこちら
“最速最強”多井隆晴が見せた、渋谷ABEMASを救うオーラスの「神プレー」【Mリーグ11月5日(木)麻雀2ch 多井隆晴 VS 佐野ひなこ VS 園田賢 VS 二階堂亜樹】
東城りお選手・下石戟選手と一緒に観戦！BEAST X、長崎スタジアムシティで一夜限りのパブリックビューイング開催
柴田理恵、『チー付与』出演秘話を告白「ギルドっていうと組合じゃないの?」 - 現場でレイン役山下大輝から掛けられた言葉とは?
さらば東ブクロが“合法オークション”で入札したいものは…ABEMA『さらばの合法オークション』収録後会見
村重杏奈、弟のために船を購入「ちゃんとモーター付き」「お父さんが船の免許を持ってるので」　ABEMAオリジナル番組『さらばの合法オークション』収録後会見
パンサー向井に岡野陽一も…さらば森田、“大切にしたい人脈”明かすも「今年の秋にこの人脈なくなりました」「あとは渡辺直美しかいないです」　ABEMA『さらばの合法オークション』収録後会見
「実は僕、ホテルを50軒くらいやってるんですよ」と明かした有村昆が“今欲しいモノ”とは　ABEMAオリジナル番組『さらばの合法オークション』収録後会見
ラランド・ニシダ、彼女と訪れた寿司店で驚きの体験「時価ですっていう寿司が…」　その金額に共演者たちも耳を疑う「一貫!?」「聞いたことない」
田中美久が「10個ぐらい」入っているLINEグループに共演者たちから驚きの声　ABEMAオリジナル番組『さらばの合法オークション』収録後会見
野々村友紀子の夫・川谷修士が優しすぎる　旅行の行き先で修士は「北海道」を希望→野々村が「沖縄やんな?」と言うと…
松村沙友里、夫の両親に結婚前から何度も会いに行っていたワケ「私は…」
蒼井優は電気ケトルの調子が悪くなったときに…山里亮太が「結婚して良かった」と思った瞬間を明かし、取材現場が沸く「わー!」「すごい!」
関連画像をもっと見る