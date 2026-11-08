ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」のリアルイベント『GLOBAL HALLOWEEN NIGHT2026』が10月30日、千葉・グランドニッコー東京ベイ 舞浜で開催された。

「17LIVE」では毎年、アプリ内でハロウィンイベントを開催しており、今回が9回目の開催となった。イベント最終日となる10月30日に、ライバーが仮装をして一つの会場内でライブ配信を行うリアルイベントを実施。日本から52名、台湾・香港からそれぞれ4名、アプリ内ランキングで出場権を獲得した合計60名のライバーが会場に集結し、華やかな仮装姿を披露した。

イベントでは、ゾンビやSWAT役のスタッフが現れる“ゾンビウイルスが蔓延した街”をテーマにした会場で、「Team Eagle」「Team Shark」「Team Fox」「Team Grizzly」の4つのチームに分かれたチーム戦と、「Global No.1」の栄冠を目指す個人戦を同時に進行。チーム戦では、運んだお菓子の重さを競うゲームや射的ゲームなどのチーム対抗コンテンツを挟みつつ「First Battle」「Second Battle」「Final Battle」を戦い、「Team Eagle」が1位を獲得した。

個人戦では、「Survival 1」「Survival 2」「Last Survival」「Global No.1決定戦」というステージで熾烈なバトルが繰り広げられ、全ステージを通して最も多くのギフティングを獲得したプロライバーの星野アリスが「Global No.1」の栄冠を獲得。2位にくつこMarimba、3位にあやねっぴと続いた。

「Global No.1」に輝いた星野アリスは、「本当に今日まで毎日たくさんの応援をありがとうございました」とリスナーに感謝を述べ、「今日、それぞれ目指している順位に到達できた方、悔しかった方……さまざまなリスナーさん、ライバーさんに思いがあると思いますが、また明日から一緒に頑張っていけるとうれしく思います」ともコメント。最後に「みんながそれぞれの目標を持ち、高め合えるリアルイベントであればいいなと思います。たくさんの応援、お力添え、本当にありがとうございました」と笑顔で語った。

2位のくつこMarimbaは「公式配信のときは(いつも)すごくトラブルに見舞われて(笑)。今日も、飛行機が1時間遅れたんですけど、会場に来られてすごくうれしいです」とハプニングを明かしつつ、「ハロウィンはみんなコスプレがかわいくて、すごく大好きなイベントなので会場に来られて良かったです。ゾンビがすごかった。迫真の演技で本当に怖かったです」と感想を語った。

3位のあやねっぴは、「ハロウィンは私の中で特別なイベント」と思いを明かし、「3年連続挑戦するハロウィンで、ついに表彰台に昇らせていただいたこと、本当にうれしいです。心からありがとうございます」と喜びを語っていた。

なお、地域別では日本1位が星野アリス、台湾1位が小歐拉、香港1位が琦琦乖乖という結果だった。