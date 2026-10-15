お笑い芸人のゆってぃがこのほど、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」の音楽番組『17 Night Live RELOADED』にMCとして出演。イベント終了後、報道陣の囲み取材に応じた。

ゆってぃ

ゆってぃの最近の“推し”は1歳8カ月の娘

配信を通して、自分が応援しているライバーとコミュニケーションをとれることがライブ配信の魅力であることにちなみ、最近の“推し”について質問されると、ゆってぃは「やっぱり娘になりますかね」と回答。「1歳8カ月。かわいいんですよ」と目を細めた。

さらに、娘について「最近ワカチコし始めて」「『ワカチコ』は? って言ったら、(ワカチコ)やるんで」と明かし、「ちょっとこれ、どうにか金になんないかなと思って(笑)。『千鳥のクセスゴ!』があったら出してたなと思いましたね。終わっちゃったんでね」と悔しそうに話して、笑いを誘った。

また、娘がワカチコを覚えた経緯については、「テレビとか観てて、僕の出たやつを録画とか流してるうちに勝手に覚え始めて」と説明しつつ、自身は娘から「とうちゃん」と呼ばれているそうで、「(テレビを観て)『とうちゃん、とうちゃん』って、僕の顔を見ながら、僕に対してこうやって(ワカチコを)やってるんで」と、娘の様子を再現すると、記者たちもほっこり。

続けて、ゆってぃは「多分半分いじりも入ってると思うんですよ。『これで飯食ってんだろ』みたいな。なんかそんな顔してやってるので(笑)」と冗談交じりに語りながらも、「でもそれもかわいらしいなと思って」「ほんとに娘が今ちょっとかわいいので、推しになってますね」と笑顔を見せていた。