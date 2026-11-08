11月11日はチンアナゴの日。ということで今回は、「すみだ水族館」公式(@Sumida_Aquarium)が投稿した“チンアナゴトリビア”を紹介します。ただ細長い体をした生きものだと思いきや、よ～く見てみると……

水槽でひょこっと顔を出している姿が人気のチンアナゴ。白い棒状の植物が生えているかのようにも見えますが、よ～く観察すると、小さな胸ビレが付いているんです!

しかし、この胸ビレが本当に小さい! 小さすぎる!!(笑)。一般的に魚は胸ビレを使って方向転換したり、止まったりするイメージがありますが、「こんなに小さくて大丈夫なの?」と心配になるレベルです。くねくねと曲がったり、砂の中から出たり引っ込んだりするたびに、この小さな胸ビレを一生懸命パタパタしているのかと思うと、ますますチンアナゴが好きになってしまいます。

この投稿には、「チンアナゴってちゃんと胸ビレあるんだ!?!?!?!?!?」「ちっちゃ( ﾟДﾟ)」「おぉ?!これは、、みたい」と驚きの声が。ちなみに背ビレは透明なんだとか。水族館でチンアナゴを見かけた際は、ぜひ目を凝らして観察してみてくださいね。