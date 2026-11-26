しまむらにて、11月21日に発売された紀文とのコラボアイテム。レッグウォーマーなのにちくわのリアルさにとことんこだわってデザインされたこのアイテムは、発表時から大きな話題となりました。「足元からちくわに包まれてみませんか?」という、深く考えるとよく分からない宣伝文句のちくわレッグウォーマーを、実際にレビューしてみました。

ちくわレッグウォーマーをゲット

レッグウォーマーらしからぬ「ちくわ感」

今回発売されたのは、レディースソックス2点。レッグウォーマータイプ(790円)と、ルームカバータイプ(890円)の2種類です。

発売当日は、ホカロンとのコラボアイテムの発売日でもあり、同じ売り場にはサンリオやモンチッチデザインの可愛いレッグウォーマーが並んでいました。他の客が可愛いキャラクターアイテムたちに続々と手を伸ばす中、筆者は迷わず「ちくわ」2点を手に。結構なボリュームがあるので、買い物カゴはちくわでいっぱいになりました。

まずファーストインプレッションは、「めっちゃちくわ!!」。ちくわのイラストがデザインされているとのことですが、紀文の工場からこのまま出荷されてきたのではないかと思うほどリアルなちくわなのです。「紀文」の焼き印もしっかりとプリントされています。

履き心地はいかに?

見た目はたしかに「ちくわ」なこのアイテム。しかし、肝心なのはレッグウォーマーとしての機能性ですよね。

実際に手に持ってみると、素材はふわっふわでもっちもち。ちくわなのに思わず顔をうずめたくなる気持ちよさです。レッグウォーマータイプは、内側がボア素材になっていて暖かそう。ルームカバータイプはボアではないものの、中ももちもちで足をしっかりと包み込んでくれます。

レッグウォーマーの内側はボア素材

実際に装着してみると……





思ったよりちくわ

足がちくわに!! とくにレッグウォーマーは、足にはめることでちくわキューリ感というかチーちく感というか……

2つ一緒に履くことで足元はさながらちくわロボ。慣れるまでは、「食べ物を履いていいんだっけ」という背徳感も少しだけ生まれます。

気になる履き心地はというと、ふわふわもちもちの生地で足元をホールドしてくれるので、暖かさもしっかりキープ。筆者の足にはレッグウォーマーがフィットしたので、ワイドパンツの下に履くこともできそうです。

まるで自分がおでんになったような幸せな気分を味わえるちくわソックス。オンラインでは現在品切れとなっていますが(11月26日時点)、店頭で見かけたらぜひ手に取ってみてくださいね。